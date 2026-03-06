Israel chuyển sang giai đoạn 2 sau hơn 2.500 cuộc không kích vào Iran

Khói bụi bốc lên ở Tehran, Iran sau cuộc không kích của Israel, Mỹ (Ảnh: WANA).

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Eyal Zamir, hôm 5/3 nói rằng chiến dịch không kích Iran đang diễn ra bắt đầu bằng “giai đoạn tấn công bất ngờ”, trong đó 80% hệ thống phòng không của Iran và 60% bệ phóng tên lửa đạn đạo của nước này đã bị phá hủy.

“Chúng tôi đang chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch. Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ tiếp tục phá vỡ năng lực quân sự và bộ máy chính quyền của họ. Chúng tôi còn những bất ngờ khác phía trước mà tôi không có ý định tiết lộ”, ông Zamir nói trong một tuyên bố bằng video.

Trước đó, các nguồn thạo tin cho biết, cuộc chiến của Israel tại Iran đang bước sang giai đoạn thứ hai, trong đó các tiêm kích Israel sẽ tấn công những cơ sở tên lửa đạn đạo nằm sâu dưới lòng đất.

Israel phối hợp với Mỹ mở chiến dịch không kích Iran từ ngày 28/2. Sau gần một tuần, Israel tuyên bố đã phá hủy hàng trăm bệ phóng tên lửa của Iran và loại bỏ một loạt quan chức cấp cao của nước này.

Giai đoạn thứ hai sẽ bao gồm các boong-ke chứa tên lửa đạn đạo và trang thiết bị liên quan. Một trong các nguồn tin cho biết, trong giai đoạn này, Israel đặt mục tiêu vô hiệu hóa khả năng tiến hành các cuộc tấn công đường không của Iran nhằm vào Israel trước khi xung đột kết thúc, đồng thời chiến dịch cũng tiếp tục tập trung loại bỏ ban lãnh đạo của Iran.

Ước tính về kho tên lửa trước khi xung đột của Iran rất khác nhau, từ khoảng 2.500 quả theo đánh giá của Israel, đến khoảng 6.000 quả theo một số nhà phân tích khác. Quy mô số tên lửa còn lại có thể đóng vai trò then chốt đối với diễn biến của cuộc chiến.

Douglas Barrie, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại Anh, đánh giá Iran vẫn còn sở hữu một số tên lửa hành trình tấn công mặt đất, loại vũ khí dẫn đường chính xác bay thấp để tránh bị radar phát hiện.

Tehran vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Israel và nhiều nơi trong khu vực.

Các quan chức Israel và Mỹ cho biết số vụ phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái từ Iran đã giảm. Theo họ, điều này có thể một phần là do các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các bệ phóng và cơ sở hạ tầng quân sự liên quan của Iran, cũng có thể là nỗ lực của Tehran nhằm bảo toàn kho tên lửa trong khi chuẩn bị cho một cuộc chiến tiêu hao kéo dài.

Trong một diễn biến khác, ông Zamir cho biết ông đã ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến sâu hơn vào Li Băng.

Trong 2 ngày qua, quân đội Israel đã đưa ra cảnh báo sơ tán đối với toàn bộ khu vực miền Nam Li Băng ở phía nam sông Litani, các vùng ngoại ô phía nam của Beirut và một số khu vực thuộc thung lũng Beqaa.

“Tôi đã chỉ thị cho các lực lượng Israel tiến lên phía trước và mở rộng tuyến kiểm soát dọc theo biên giới, đồng thời thiết lập các vị trí tại những điểm then chốt ở miền nam Li Băng”, ông Zamir nói, đồng thời tuyên bố Israel “sẽ không từ bỏ mục tiêu giải giáp Hezbollah”.

Tối 5/3, IDF cho biết một sĩ quan Israel bị thương nặng và một người khác bị thương ở mức độ trung bình sau khi Hezbollah bắn một tên lửa chống tăng vào vị trí của họ. Hai binh sĩ đã được sơ tán tới bệnh viện để điều trị.