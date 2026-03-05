100 giờ Mỹ mở chiến dịch "Cuồng nộ" tấn công Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã đăng video điểm lại 100 giờ triển khai chiến dịch Epic Fury (Cuồng nộ Kinh hoàng) nhằm vào Iran.

100 giờ Mỹ mở chiến dịch tập kích Iran (Nguồn: CENTCOM)

Trong cuộc họp báo vào ngày 4/3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết chiến dịch tập kích Iran đã bước sang giờ thứ 103 với mục tiêu quân sự “rất rõ ràng” là “xóa bỏ khả năng phô trương sức mạnh của Iran ra ngoài biên giới”.

Tướng Caine chỉ ra 3 mục tiêu của chiến dịch gồm truy lùng và loại bỏ hệ thống tên lửa đạn đạo của Iran, phá hủy hải quân Iran và làm suy giảm năng lực hoạt động, ngăn Iran nhanh chóng tái thiết sức mạnh chiến đấu.

Theo tướng Caine, chiến dịch của Mỹ đã tấn công hơn 2.000 mục tiêu, phá hủy hơn 20 tàu hải quân Iran, trong đó có một tàu ngầm. Ông xác nhận lần đầu tiên kể từ năm 1945, tàu ngầm tấn công nhanh của Hải quân Mỹ đánh chìm tàu chiến đối phương bằng một ngư lôi Mark 48.

“Trong 24-48 giờ tới, CENTCOM sẽ tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng và năng lực hải quân”, tướng Caine tuyên bố.

Theo ông, các đối tác của Mỹ - Jordan, Bahrain, Ả rập Xê út, UAE, Qatar và Kuwait - cũng đang tự vệ cùng lực lượng Mỹ. Lực lượng phòng không Jordan chặn máy bay không người lái (UAV) của Iran hướng tới Amman; Bahrain bắn hạ UAV gần Manama; Ả rập Xê út dùng Patriot chặn tên lửa; UAE vô hiệu hóa UAV gần Abu Dhabi; và Qatar lần đầu bắn hạ 2 máy bay ném bom Iran.

“Chúng ta mới tiến hành hơn 100 giờ. Còn sớm, nhưng cục diện đang thay đổi. Đây là cuộc chiến thực sự rủi ro”, tướng Mỹ nhận định.

Trước đó, Đô đốc Brad Cooper, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết hơn 50.000 binh sĩ, 200 máy bay chiến đấu và các lực lượng khác đang tham gia chiến dịch tập kích Iran.

Ông mô tả 24 giờ đầu tiên của chiến dịch tập kích Iran có quy mô gần gấp đôi so với các cuộc tấn công vào Iraq năm 2003.

Theo ông Cooper, trong chưa đầy 100 giờ của chiến dịch tập kích Iran, Mỹ đã tấn công gần 2.000 mục tiêu.

"Chúng ta đã làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống phòng không của Iran và phá hủy hàng trăm tên lửa đạn đạo, bệ phóng và máy bay không người lái của Iran”, Đô đốc Mỹ tuyên bố.

Theo ông, Mỹ đã phá hủy 17 tàu của Iran, bao gồm "tàu ngầm hoạt động mạnh nhất của Iran", đồng thời “không còn một tàu nào của Iran đang hoạt động ở Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz hay vịnh Oman”.

Iran tuyên bố tiếp tục nhắm mục tiêu vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước láng giềng ở Trung Đông.

Giới chức quân sự Mỹ xác nhận Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và 2.000 máy bay không người lái để đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nhận định các vụ phóng tên lửa của Iran đã giảm mạnh và “sự sụt giảm đã tăng tốc trong những giờ gần đây".

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố lực lượng không quân và hải quân Iran đã bị “vô hiệu hóa”.