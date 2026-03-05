Vũ khí "sát thủ không chiến" của Iran khiến Mỹ bất ngờ

UAV Shahed (Ảnh: AFP).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong một cuộc họp kín với các nhà lập pháp dường như bày tỏ lo ngại rằng các UAV Shahed của Iran gây ra mối đe dọa nghiêm trọng và các hệ thống phòng không sẽ không thể đánh chặn tất cả chúng, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn thạo tin cho biết.

Theo các nguồn tin, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Dan Caine, thừa nhận rằng các UAV này tạo ra một vấn đề phức tạp hơn nhiều so với Mỹ dự kiến ban đầu.

Các UAV Shahed bay thấp và chậm, khiến chúng khó bị phát hiện hơn và ít dễ bị đánh chặn hơn so với tên lửa đạn đạo. Chi phí rẻ và dễ dàng sản xuất khiến Shahed đặc biệt nguy hiểm khi chúng được phóng ồ ạt theo dạng bầy đàn. Điều này có thể làm quá tải phòng không, khiến UAV lọt qua và lao vào mục tiêu.

Tuy nhiên, một số quan chức cũng tìm cách giảm nhẹ các lo ngại, lưu ý rằng các đối tác tại các quốc gia Vùng Vịnh đã dự trữ sẵn các tên lửa đánh chặn từ trước.

Các nhà lập pháp đưa ra những đánh giá khác nhau về thời gian cuộc xung đột có thể kéo dài. Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville cho rằng thời gian có thể từ 3-5 tuần, trong khi Thượng nghị sĩ Josh Hawley nhấn mạnh rằng hiện chưa có các tiêu chí rõ ràng để đánh giá tiến triển.

Iran hé lộ "pháo đài" vũ khí dưới lòng đất giữa chiến sự leo thang (Video: RT).

Các quan chức Mỹ đang giải trình với các nhà lập pháp khi cuộc chiến với Iran leo thang, đe dọa gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và làm bất ổn Trung Đông. Tổng thống Donald Trump cho biết hôm 3/3 rằng phần lớn các cơ sở quân sự của Iran đã bị “đánh sập”, và các cuộc tấn công mới đã nhắm vào giới lãnh đạo Iran.

Thượng nghị sĩ Mark Kelly của đảng Dân chủ, cảnh báo rằng Mỹ không có nguồn cung vô hạn.

“Người Iran có khả năng sản xuất rất nhiều UAV Shahed, tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn, và họ có kho dự trữ rất lớn. Vì vậy đến một thời điểm nào đó, điều này sẽ trở thành một bài toán số lượng: làm thế nào chúng ta có thể bổ sung đạn dược phòng không. Chúng sẽ đến từ đâu?”, ông Kelly nói.

Bên cạnh đó, một UAV Shahed của Iran có giá chỉ từ 20.000-50.000 UAV, trong khi một quả tên lửa Patriot có giá lên tới 3 triệu USD. Xét về hiệu quả kinh tế, Iran dường như đang tìm cách bào mòn tiềm lực phòng không của Mỹ trong một cuộc chiến bất đối xứng.

Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong vài tháng chỉ bằng UAV

(Đồ họa: AFP).

Các cuộc tấn công bằng UAV của Iran có thể làm gián đoạn eo biển Hormuz trong nhiều tháng, nhưng việc Tehran có thể duy trì các đợt phóng tên lửa trong bao lâu thì vẫn chưa rõ ràng, theo các nguồn tin tình báo và các nhà phân tích quân sự.

Kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28/2, Tehran đã phóng hàng trăm tên lửa và hơn 1.000 UAV vào các quốc gia vùng Vịnh mà Washington đặt căn cứ quân sự.

Tehran là một nhà sản xuất UAV lớn và có năng lực công nghiệp để sản xuất khoảng 10.000 chiếc mỗi tháng, theo tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận CIR được Bộ Ngoại giao Anh tài trợ.

Quy mô kho dự trữ tên lửa của Iran vẫn chưa rõ, với các ước tính dao động từ 2.500 quả theo quân đội Israel đến khoảng 6.000 quả theo các nhà phân tích khác. Lượng vũ khí còn lại của Iran có thể là yếu tố then chốt quyết định diễn biến của cuộc chiến.

Việc đóng eo biển Hormuz, điểm nghẽn hẹp giữa Iran và Oman, nơi khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua, là một trong những mục tiêu chính của Iran. Hoạt động vận tải qua tuyến huyết mạch năng lượng này gần như đã tê liệt sau khi Iran tấn công trúng 6 tàu.

Iran nhiều khả năng vẫn có thể duy trì cuộc chiến bằng UAV. Thế hệ UAV Shahed-136 mới nhất của nước này có tầm bay từ 700 đến 1.000km, đủ để vươn tới bất kỳ điểm nào dọc bờ biển phía nam Vịnh Ba Tư khi phóng từ lãnh thổ Iran hoặc từ tàu thuyền, theo Farzin Nadimi, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Washington.

Và nếu tên lửa và UAV bắt đầu cạn, Iran có thể triển khai thủy lôi. Theo Dryad Global, một công ty tình báo rủi ro hàng hải, Tehran có kho từ 5.000 đến 6.000 quả thủy lôi như vậy và có khả năng phong tỏa hiệu quả eo biển Hormuz nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.