Tổng thống Mỹ: Không thỏa thuận với Iran ngoại trừ “đầu hàng vô điều kiện”

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Sẽ không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ đầu hàng vô điều kiện. Sau đó, và sau khi lựa chọn được một (hoặc nhiều) nhà lãnh đạo vĩ đại và được chấp nhận, chúng tôi, cùng với nhiều đồng minh và đối tác tuyệt vời và rất dũng cảm của mình, sẽ làm việc không ngừng nghỉ để đưa Iran thoát khỏi bờ vực hủy diệt, làm cho nền kinh tế của nước này lớn mạnh hơn, tốt đẹp hơn và vững mạnh hơn bao giờ hết”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 6/3.

“Iran sẽ có một tương lai tươi sáng. Làm cho Iran vĩ đại trở lại (MIGA)!”, Tổng thống Trump tuyên bố, lấy theo khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" nổi tiếng của ông.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau một tuần Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích vào Iran. Mỹ và Israel tuyên bố phá hủy hàng trăm bệ phóng tên lửa và loại bỏ hàng loạt nhân vật cấp cao của Israel.

Ông Trump ngày 5/3 nói rằng chiến dịch tập kích Iran đang đạt kết quả vượt xa dự tính. Ông cũng cho biết phía Iran đang kêu gọi đàm phán để đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

“Tôi nhận được các cuộc gọi, họ nói làm thế nào để đạt được một thỏa thuận, nhưng tôi nói các vị đến hơi muộn rồi, và bây giờ chúng tôi còn muốn chiến đấu hơn cả họ”, ông cho biết.

Ông không nêu rõ phía Iran là những ai đã liên lạc, cũng như liệu các cuộc tiếp xúc đó có dẫn tới bất kỳ nỗ lực nghiêm túc nào nhằm làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn hay không.

Trước đó, Iran từng bác bỏ thông tin tìm cách tiếp cận Mỹ để đề nghị một cuộc đàm phán mới. Iran đang tiếp tục các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel và các mục tiêu liên quan đến Mỹ ở khắp khu vực Trung Đông. Điều này làm dấy lên lo ngại một cuộc xung đột vượt phạm vi khu vực.

Trong một động thái gây chú ý, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm nay lần đầu tiên cho biết một số quốc gia đã bắt đầu nỗ lực hòa giải để chấm dứt cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel, nhưng không nêu tên các quốc gia này. Ông nói thêm rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng nên nhắm vào những bên đã khơi mào cuộc chiến.

“Một số quốc gia đã bắt đầu nỗ lực hòa giải. Hãy nói rõ: chúng tôi cam kết vì hòa bình lâu dài trong khu vực, nhưng chúng tôi cũng không ngần ngại bảo vệ phẩm giá và chủ quyền của quốc gia mình. Việc hòa giải nên nhắm vào những bên đã đánh giá thấp người dân Iran và châm ngòi cho cuộc xung đột này”, Tổng thống Iran tuyên bố.

Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Oman đều đã đề nghị làm trung gian hòa giải kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công phối hợp vào Israel cuối tuần trước.

Bộ Ngoại giao Iran đầu tuần này tuyên bố hiện tại là thời điểm để bảo vệ đất nước, chứ không phải để theo đuổi con đường ngoại giao.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 5/3 cho biết Iran không yêu cầu ngừng bắn và không thấy lý do gì để đàm phán với Mỹ.

“Chúng tôi đã đàm phán với họ hai lần và mỗi lần họ đều tấn công chúng tôi giữa chừng các cuộc đàm phán. Vì vậy, chúng tôi không yêu cầu ngừng bắn, và chúng tôi cũng không yêu cầu đàm phán với Mỹ”, ông tuyên bố.

Ông Araghchi khẳng định Mỹ đã “thất bại” trong việc giành chiến thắng nhanh chóng và thay đổi chế độ ở Iran, bất chấp cuộc tấn công của Mỹ và Israel khiến Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.