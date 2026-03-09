Trung Quốc phản đối các hành động nhằm vào Lãnh tụ Tối cao mới của Iran

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: WANA).

“Trung Quốc phản đối việc can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác dưới bất kỳ cái cớ nào, và chủ quyền, an ninh cũng như toàn vẹn lãnh thổ của Iran cần phải được tôn trọng”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 9/3.

Ông cho biết việc bổ nhiệm Lãnh tụ Tối cao mới “là quyết định của phía Iran dựa trên hiến pháp của nước này”.

Trung Quốc phản đối bất kỳ hành động nào nhằm vào tân Lãnh tụ Tối cao của Iran Mojtaba Khamenei. Tuần trước, Bắc Kinh cũng chỉ trích các cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng là hành động “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Iran”.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Iran thông báo ông Mojtaba Khamenei trở thành người kế nhiệm cha mình, cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Ông Mojtaba được lựa chọn bởi Hội đồng Chuyên gia Iran gồm 88 giáo sĩ cấp cao. Quyết định này đánh dấu việc ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, trở thành lãnh tụ tối cao thứ ba của Cộng hòa Hồi giáo Iran, và là lần đầu tiên trong lịch sử nước này con trai kế nhiệm cha ở vị trí lãnh đạo tối cao.

Ngay sau khi quyết định bổ nhiệm ông Mojtaba được công bố, Lực lượng vũ trang chính quy của Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tuyên thệ trung thành với Lãnh tụ Tối cao mới.

IRGC cho biết lực lượng này “hoàn toàn sẵn sàng tuân theo các mệnh lệnh của Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei và bảo vệ các giá trị của Cách mạng Hồi giáo”.

Ông Mojtaba kế nhiệm cha mình sau khi ông Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28/2. Kể từ đó đến nay, Israel nhiều lần tuyên bố “loại bỏ” bất cứ ai kế nhiệm ông Khamenei nếu tiếp tục đường lối của người tiền nhiệm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa lập tức phản ứng trước việc ông Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm, nhưng trước đó đã nói rằng bất kỳ cá nhân nào đảm nhiệm vị trí này cũng cần “sự chấp thuận của Mỹ”.

Ông một lần nữa khẳng định sẽ gây ảnh hưởng đối với lãnh đạo tiếp theo của Iran, nhấn mạnh bất kỳ ai được lựa chọn cho vị trí này mà không có sự chấp thuận của Washington thì “sẽ không tồn tại được lâu”.

Trước đó, ông Trump từng phát biểu với truyền thông Mỹ rằng ông sẽ không chấp nhận ông Mojtaba Khamenei trở thành Lãnh tụ Tối cao tiếp theo của Iran.

Tuy nhiên, các quan chức Iran đã bác bỏ việc chính quyền Tổng thống Trump có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với quyết định này.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm qua một lần nữa khẳng định: “Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào công việc nội bộ của mình. Việc lựa chọn lãnh đạo mới là do người dân Iran quyết định.