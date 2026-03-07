Iran cảnh báo hậu quả nếu châu Âu phối hợp không kích với Mỹ, Israel

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi (Ảnh: AFP).

“Nếu bất kỳ quốc gia nào tham gia vào hành động chống Iran cùng Mỹ và Israel, chắc chắn họ cũng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp cho đòn đáp trả của Iran”, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi nói trong cuộc phỏng vấn với France 24.

Khi được hỏi về một số quốc gia châu Âu đang cung cấp hỗ trợ hậu cần cho Mỹ, ông Takht-Ravanchi cho biết Iran “đã thông báo cho châu Âu và tất cả các bên khác rằng họ cần thận trọng, không nên tham gia vào cuộc chiến chống Iran”, dù ông không nêu đích danh quốc gia nào.

Liên quan đến các cuộc tấn công vào những nước khác trong khu vực Vùng Vịnh, Thứ trưởng Ngoại giao Iran nói: “Chúng tôi đã thông báo cho các bạn bè và các nước láng giềng trước khi cuộc chiến này bắt đầu vào tuần trước rằng nếu Mỹ có hành động thù địch chống Iran, thì chắc chắn các căn cứ của Mỹ, các tài sản của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp, ở bất cứ đâu trong khu vực lân cận”.

Ông cũng chỉ trích Mỹ vì đã từ bỏ các cuộc đàm phán ngoại giao, cho rằng Iran đã “đàm phán một cách thiện chí” trong tuần trước khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công.

Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích chung nhằm vào Iran từ hôm 28/2 sau nhiều tháng chuẩn bị. Sau một tuần, chiến dịch này đã nhắm vào hàng nghìn mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran. Đáp lại, Iran trả đũa bằng các cuộc tập kích Israel cũng như hàng loạt căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Điều này có nguy cơ khiến cuộc chiến leo thang và lan rộng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 5/3 cho biết chiến dịch của Mỹ “mới chỉ bắt đầu và tuyên bố hỏa lực của Mỹ sắp “tăng vọt đáng kể” khi quân đội Mỹ có thể mở rộng việc triển khai căn cứ không chỉ tại các căn cứ của Anh mà còn với các đồng minh khác trong khu vực.

“Chúng tôi đã có thêm những người bạn đứng lên hỗ trợ, và chúng tôi rất biết ơn điều đó”, người đứng đầu Lầu Năm Góc nói.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi tiến hành “các cuộc đàm phán ngoại giao nghiêm túc” để chấm dứt giao tranh ở Trung Đông, cảnh báo rằng “mức độ rủi ro hiện nay là cực kỳ nghiêm trọng”.

“Tất cả các cuộc tấn công trái pháp luật ở Trung Đông và cả những nơi khác đang gây ra nỗi đau và thiệt hại to lớn cho dân thường trên khắp khu vực, đồng thời đặt ra nguy cơ nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương nhất”, ông Guterres nói.

Người đứng đầu Liên hợp quốc cảnh báo: “Tình hình có thể leo thang vượt khỏi tầm kiểm soát của bất kỳ ai. Đã đến lúc phải chấm dứt giao tranh và bước vào các cuộc đàm phán ngoại giao nghiêm túc”.

Về kinh tế, các nhà kinh tế cảnh báo rằng lạm phát có thể tăng và tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể chậm lại nếu cuộc xung đột ở Trung Đông kéo dài.