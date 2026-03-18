Iran tuyên bố "khó có thể thay đổi" học thuyết hạt nhân

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi (Ảnh: IRNA).

"Lập trường của Iran về việc phát triển vũ khí hạt nhân sẽ không thay đổi đáng kể", Ngoại trưởng Abbas Araqchi nói với hãng tin Al Jazeera trong một phát biểu được truyền thông Iran đưa tin hôm 18/3.

Ngoại trưởng Araqchi đồng thời cảnh báo rằng Lãnh tụ Tối cao mới Mojtaba Khamenei vẫn chưa công khai bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này.

Cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ - Israel hôm 28/2, đã phản đối việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt trong một "Fatwa" - còn gọi là sắc lệnh tôn giáo, phán quyết hoặc ý kiến pháp lý tôn giáo trong Hồi giáo - được ban hành vào đầu những năm 2000.

Các nước phương Tây, bao gồm cả Mỹ và Israel, trong nhiều năm qua đã cáo buộc Tehran tìm kiếm vũ khí hạt nhân, trong khi chính quyền Iran nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích dân sự.

Ngoại trưởng Iran cho biết, ông chưa thể đánh giá quan điểm pháp lý hay chính trị của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Ông Araqchi cũng bày tỏ niềm tin rằng, sau khi chiến tranh kết thúc, các quốc gia giáp Vùng Vịnh nên soạn thảo một nghị định thư mới cho eo biển Hormuz, để đảm bảo việc đi lại an toàn qua tuyến đường được thực hiện theo những điều kiện nhất định phù hợp với lợi ích của Iran và khu vực.

Iran đã "khoá" cửa ngõ giao thông quan trọng này, nơi vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí gas trên toàn cầu. Tehran tuyên bố "thậm chí sẽ không cho phép một lít dầu nào" đến được Mỹ, Israel và các đồng minh.

Hôm 17/3, Chủ tịch Quốc hội Iran đăng trên Twitter nhấn mạnh rằng tình hình eo biển Hormuz sẽ không thể trở lại như trước khi xảy ra chiến tranh.

Mỹ đã tìm cách xây dựng một liên minh hải quân để hộ tống tàu thương mại đi qua eo biển này, trong khi hầu hết các đồng minh NATO đều nói rằng họ không muốn tham gia vào hoạt động quân sự chống lại Iran.

Pháp, một thành viên NATO, tuyên bố sẽ chỉ xem xét một liên minh quốc tế chung để đảm bảo việc đi lại qua eo biển sau khi có lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán trước đó với Tehran.

Nói về vấn đề này, Ngoại trưởng Araqchi nói rằng việc chấm dứt chiến tranh chỉ có thể thực hiện được nếu xung đột kết thúc vĩnh viễn trên toàn khu vực và Iran nhận được bồi thường cho những thiệt hại đã gánh chịu.

Khi được hỏi về các cuộc tấn công của Tehran ở Vùng Vịnh không chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ mà còn ảnh hưởng đến các khu dân cư hoặc thương mại, Ngoại trưởng Iran cho biết điều này là do lực lượng Mỹ đã di chuyển đến các khu vực đô thị.

"Bất cứ nơi nào có lực lượng Mỹ tập trung, bất cứ nơi nào có các cơ sở thuộc về họ, đều bị nhắm mục tiêu. Có thể một số nơi này nằm gần các khu vực đô thị", nhà ngoại giao hàng đầu Iran nói.

Ông Araqchi thừa nhận rằng các quốc gia trong khu vực "bất bình và người dân của họ đã bị tổn hại hoặc phiền hà" do những cuộc tấn công của Iran, nhưng nhấn mạnh thêm rằng lỗi hoàn toàn thuộc về Mỹ vì đã khơi mào cuộc chiến này vào ngày 28/2.