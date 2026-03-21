Những cột khói bốc lên sau một cuộc tấn công của liên quân Mỹ và Israel vào Tehran, Iran ngày 5/3 (Ảnh: AFP).

Iran phóng tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ - Anh ở Diego Garcia

Wall Street Journal (WSJ) trích dẫn nhiều quan chức Mỹ đưa tin, Iran đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung vào Diego Garcia nhưng không quả nào trúng căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương.

Tuy nhiên, động thái này đánh dấu một nỗ lực đáng kể của Iran nhằm vươn xa hơn khu vực Trung Đông và đe dọa lợi ích của Mỹ, báo cáo cho biết.

CNN cũng đưa tin về các vụ phóng tên lửa của Iran nhắm vào Diego Garcia, trích dẫn một quan chức Mỹ, và gọi đây là một căn cứ quân sự quan trọng ở nước ngoài của Mỹ cho các hoạt động viễn chinh cũng như một sân bay trọng yếu cho lực lượng máy bay ném bom hạng nặng của quân đội Mỹ.

WSJ cho biết 1 trong 2 tên lửa đã bị hỏng giữa chừng, và một tàu chiến Mỹ đã bắn một tên lửa đánh chặn SM-3, tiêu diệt quả còn lại, theo hai nguồn tin. Một trong các quan chức cho biết không thể xác định liệu có sự đánh chặn nào được thực hiện hay không.

Việc Iran nhắm mục tiêu vào Diego Garcia, cách Iran khoảng 4.000km, ngụ ý rằng tên lửa của nước này có tầm bắn xa hơn so với những gì Tehran đã thừa nhận trước đây, WSJ viết thêm. Tháng trước, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết Iran đã tự giới hạn tầm bắn của tên lửa xuống còn 2.000km.

Reuters cho biết Nhà Trắng, Đại sứ quán Anh tại Washington và Bộ Quốc phòng Anh chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

Những diễn biến chính tính đến cuối ngày 20/3

Ngày thứ 21 của cuộc chiến trôi qua trong bối cảnh các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, Israel, Li Băng, Iraq và Syria, liên quân lại tiếp tục tấn công các mục tiêu trọng yếu, trong khi tên lửa Iran tiếp tục vươn tới miền Trung Israel.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 20/3 (Ảnh: Rybar).

Quan chức Iran tiếp tục bị Israel hạ sát

Tại Iran, Bandar Abbas và Bandar Lengeh lại bị tấn công, nhiều tàu buôn được cho là đã bị phá hủy và cơ sở hạ tầng cảng bị hư hại. Một cuộc "săn lùng" song song đang diễn ra đối với các quan chức an ninh, việc loại bỏ một số nhân vật liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và tình báo đã được công bố.

Chiến đấu cơ thả mồi bẫy nhiệt ở Mazandaran để đánh lừa tên lửa Iran

Miền Trung Israel hứng "mưa tên lửa"

Tên lửa Iran tiếp tục vươn tới trung tâm Israel. Tel Aviv và Rehovot đã bị tấn công, dẫn tới thương vong và hỏa hoạn. Đồng thời, các cuộc tấn công từ phía Li Băng cũng trở nên thường xuyên hơn, gián tiếp cho thấy những vấn đề ngày càng nghiêm trọng đối với hệ thống phòng không của Israel.

Tình hình xung quanh thành phố cảng Haifa vẫn là một chỉ báo riêng biệt về tính dễ bị tổn thương của Israel. Mặc dù đám cháy tại nhà máy lọc dầu đã được khống chế, nhưng qua đó gián tiếp xác nhận rằng cuộc tấn công là do đạn chùm từ tên lửa Iran gây ra, chứ không phải mảnh vỡ.

Trên mặt trận Li Băng - Israel, tình hình đã ổn định, nhưng giao tranh vẫn chưa lắng xuống. Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đang cố thủ ở At-Tayba, trong khi phần phía bắc thị trấn vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Hezbollah. Hai bên tiếp tục trao đổi các cuộc tấn công: Hezbollah tấn công Kiryat Shmona, trong khi IDF tích cực tập kích các khu vực biên giới bằng pháo binh và máy bay.

Vùng Vịnh chưa hạ nhiệt

Tại Iraq, vị thế mặt trận thứ yếu của nước này đã được khẳng định vững chắc. Các cuộc tấn công đang được thực hiện nhằm vào hàng loạt mục tiêu của Mỹ lẫn vị trí của người Kurd và lực lượng Hashd al-Shaabi. Địa bàn các cuộc đụng độ một lần nữa mở rộng đến Erbil, Sulaymaniyah, Kirkuk và Mosul.

Iran tập kích vào căn cứ Mỹ ở Kuwait. Lửa khói bốc lên dữ dội sau đòn tập kích hỏa lực ồ ạt của Iran, có thể nhìn thấy rất rõ từ phía Iraq.

Lực lượng Israel đã tấn công các mục tiêu của Syria ở Daraa, bề ngoài là với lý do bảo vệ người Druze. Tuy nhiên, các vụ phóng tên lửa vào Cao nguyên Golan cũng có thể là nguyên nhân. Trong khi đó, quân đội Israel tiếp tục kiểm soát vùng đệm và hoạt động tự do trong không phận Syria, nơi hệ thống phòng không hầu như không hoạt động.

Hậu quả kinh tế của cuộc xung đột tiếp tục gia tăng. Ngoài dầu khí, ngành công nghiệp nhôm ở các nước vùng vịnh Ba Tư cũng đang bị ảnh hưởng. Tại Bahrain, Aluminum Bahrain đang giảm công suất, tại Qatar, Qatalum đã đóng cửa hoàn toàn, và các nhà máy ở UAE và Oman đang gặp rủi ro.

Bản đồ các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Kuwait tính đến ngày 20/3 (Ảnh: Rybar).

Định hướng mới nhất của Mỹ trong cuộc chiến với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/3 tuyên bố trên mạng xã hội rằng Mỹ đang xem xét “giảm dần” các nỗ lực quân sự ở Trung Đông. Tuy nhiên, các quan chức cho biết hàng nghìn binh sĩ Mỹ nữa đang được điều đến đó. Và một nguồn tin cấp cao của Iran nói với CNN rằng Tehran không tin tuyên bố của ông Trump.

Tổng thống Trump cũng gọi các đồng minh NATO là “những kẻ hèn nhát” vì không giúp Mỹ bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Ông hạ thấp triển vọng về một lệnh ngừng bắn.

Mỹ tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với 140 triệu thùng dầu của Iran khi giá dầu Brent ổn định ở 112,19 USD/thùng hôm 20/3, mức cao nhất từ ​​trước đến nay trong cuộc chiến. Goldman Sachs cho rằng giá cao có thể kéo dài đến năm 2027.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz, phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến của CNN tối 20/3, đã bảo vệ việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với một số loại dầu của Iran, mô tả động thái này là “rất tạm thời”.