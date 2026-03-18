Nga đáp trả nghi vấn cung cấp tin tình báo giúp Iran chiến đấu với Mỹ

Báo Wall Street Journal ngày 17/3 dẫn các nguồn tin cho biết Nga đã mở rộng việc chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác quân sự với Iran, cung cấp hình ảnh vệ tinh và công nghệ máy bay không người lái tiên tiến để hỗ trợ Iran nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ trong khu vực.

Khi được hỏi về thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố đây là thông tin sai sự thật.

“Hiện nay có rất nhiều thông tin khác nhau đang lan truyền về cuộc chiến này. Phần lớn trong số đó là thông tin sai lệch, vì vậy chúng tôi không thấy cần thiết phải bình luận về từng tin một”, ông Peskov nói.

“Các đại diện chính thức của Mỹ đã đưa ra tuyên bố về vấn đề này. Chính họ đã nói rằng họ không có thông tin gì về vấn đề này”, ông Peskov nói thêm.

Trước đó, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff ngày 10/3 cho biết Nga không chia sẻ thông tin tình báo với Iran để giúp Tehran nhắm mục tiêu vào Mỹ, trong bối cảnh Iran đang tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Washington trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng bác bỏ những lo ngại về việc Nga can dự vào cuộc xung đột. Ông nói với CBS News tuần trước rằng “không ai đang đặt chúng ta vào tình thế nguy hiểm”, mà tình hình thực tế là ngược lại.

Những phát biểu của Đặc phái viên Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói với NBC News rằng “hợp tác quân sự” giữa hai nước không phải điều mới và cũng không phải bí mật.

“Họ đang giúp chúng tôi theo nhiều cách khác nhau”, ông Araghchi nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn với MS NOW ngày 14/3, Ngoại trưởng Iran mô tả Nga và Trung Quốc là hai "đối tác chiến lược" của Iran.

"Chúng tôi có hợp tác chặt chẽ với nhau và điều đó đang tiếp diễn, trong đó có hợp tác quân sự”, ông Araghchi nhấn mạnh.

Nga cho đến nay phần lớn đứng ngoài cuộc xung đột đang leo thang ở Trung Đông và không trực tiếp tham gia chiến sự. Tuy nhiên, một số nguồn tin từ truyền thông Mỹ nói rằng Nga đang cung cấp thông tin cho quân đội Iran để giúp xác định và tấn công các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.

Người phát ngôn Điện Kremlin hôm nay cũng lên án các vụ sát hại nhằm vào các quan chức cấp cao của Iran.

"Chúng tôi kiên quyết lên án bất kỳ hành động nào nhằm gây hại đến sức khỏe, hoặc sát hại, các thành viên trong ban lãnh đạo của Iran, quốc gia có chủ quyền và độc lập, cũng như các quốc gia khác. Chúng tôi lên án những hành động như vậy”, ông Peskov nhấn mạnh.

Tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra sau khi Iran xác nhận quan chức an ninh cấp cao Ali Larijani thiệt mạng trong cuộc tập kích của Mỹ và Israel vào đầu tuần này.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sau vụ cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ.