Iran sẵn sàng cho phép các tàu Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz

Hãng tin Kyodo News dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 21/3 cho biết, Iran đã bắt đầu đàm phán với Tokyo về khả năng mở lại eo biển Hormuz đối với các tàu Nhật Bản.

Ông Araghchi cho biết Iran không đóng eo biển Hormuz nhưng đã áp đặt các hạn chế đối với tàu thuyền thuộc các quốc gia tham gia tấn công Iran, trong khi vẫn hỗ trợ các nước khác đi lại trên tuyến đường thủy quan trọng này trong bối cảnh lo ngại an ninh gia tăng.

“Chúng tôi không đóng eo biển, nó vẫn mở”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh Tehran đang tìm kiếm không phải một lệnh ngừng bắn, mà là một sự chấm dứt hoàn toàn, toàn diện và lâu dài của cuộc xung đột hiện nay với Mỹ và Israel.

Ông Araghchi nói Iran sẵn sàng đảm bảo việc đi lại an toàn cho các quốc gia như Nhật Bản nếu họ phối hợp với Tehran.

Nhật Bản phụ thuộc vào Trung Đông khoảng 95% nhu cầu dầu mỏ và nhận khoảng 90% lượng dầu vận chuyển qua eo biển này, nơi Iran đã phần lớn đóng cửa trong cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran.

Cuộc chiến kéo dài 3 tuần cùng với đà tăng mạnh của giá dầu đã khiến Nhật Bản và nhiều quốc gia khác phải giải phóng dầu từ kho dự trữ của mình.