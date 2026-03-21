Mỹ nghi đưa thêm 2.500 quân tới Trung Đông, Iran cảnh báo sẽ có bất ngờ lớn

Xác tên lửa trên mặt đất ở khu vực cao nguyên Golan sau đợt không kích của Iran (Ảnh: Reuters).

Quân đội Mỹ đang triển khai thêm hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông, Reuters dẫn lời 3 quan chức cho biết hôm 20/3. Theo nguồn tin, 2.500 lính thủy đánh bộ, cùng tàu tấn công đổ bộ USS Boxer và các tàu chiến hộ tống sẽ được triển khai tới khu vực, dù chưa rõ nhiệm vụ cụ thể.

Hai quan chức cho biết, Mỹ chưa có quyết định về việc đưa quân vào lãnh thổ Iran. Các nguồn tin trước đó nói với Reuters rằng các mục tiêu tiềm năng có thể bao gồm bờ biển Iran hoặc trung tâm xuất khẩu dầu đặt trên đảo Kharg.

Tổng thống Donald Trump cho hay, Mỹ đã gần đạt được các mục tiêu trong cuộc chiến, bao gồm làm suy yếu quân đội Iran và ngăn nước này phát triển vũ khí hạt nhân và có thể sẽ giảm dần quy mô hoạt động quân sự.

Trong khi đó, hãng tin Tasnim dẫn lời một quan chức quân sự Iran cho biết, việc Mỹ tiến hành chiến dịch trên bộ tại Iran sẽ là "một trong những lằn ranh đỏ" với Tehran. Quan chức này cảnh báo: "Chúng tôi từng tạo ra bất ngờ lớn trước mọi chiến dịch của đối phương, lần này chúng tôi cũng sẽ làm như vậy".

“Khi cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi bị tấn công, toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực đã ngừng hoạt động, và lần này chúng tôi cũng đã sẵn sàng", quan chức Iran cảnh báo.

Theo Tasnim, việc phá hủy các đảo của Iran có thể sẽ dẫn đến việc trả đũa nhằm vào các khu vực ven biển của Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất cũng như ở các nước khác.

Trong khi đó, Tổng thống Trump đã chỉ trích các đồng minh NATO vì từ chối hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn.

Một số đồng minh đã cam kết tham gia “các nỗ lực phù hợp” để đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển, nhưng Đức và Pháp đều cho rằng cần phải chấm dứt giao tranh trước. Chính phủ Anh đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của mình tại Anh để tấn công các địa điểm tên lửa Iran đang nhắm vào tàu thuyền trong eo biển Hormuz.

Tuyến đường thủy hẹp này, nơi trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, trên thực tế đã bị đóng cửa đối với phần lớn tàu thuyền kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran 3 tuần trước.

Cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng tại Iran và các quốc gia vùng Vịnh lân cận cũng đã bị tấn công, và giá dầu đã tăng khoảng 50% kể từ khi chiến sự bắt đầu vào ngày 28/2, đe dọa gây ra cú sốc kinh tế toàn cầu.

Nhằm tăng nguồn cung và hạ giá, chính quyền ông Trump cho biết sẽ miễn trừ trừng phạt đối với Iran để cho phép bán 140 triệu thùng dầu bị mắc kẹt trên các tàu chở dầu kể từ khi chiến sự nổ ra. Trước đó, chính quyền Mỹ cũng đã nới lỏng trừng phạt đối với lượng dầu Nga tương tự.

Hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, chủ yếu tại Iran và Li Băng, trong khi người dân Mỹ ngày càng lo ngại rằng cuộc chiến có thể leo thang hơn nữa.

Các quan chức Mỹ và Israel cho rằng Iran vẫn có khả năng đáp trả, dù nhiều tuần không kích đã làm suy yếu đáng kể chính quyền và làm cạn kiệt kho tên lửa và UAV.

Ngày 20/3, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết họ đã tấn công Haifa và Tel Aviv bằng tên lửa đa đầu đạn, đồng thời sử dụng UAV tấn công các kho vũ khí tại các căn cứ Mỹ, bao gồm căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết đã tiến hành 2 đợt không kích lớn nhằm vào Tehran và miền trung Iran hôm 20/3, nhắm vào các cơ sở sản xuất vũ khí và địa điểm lưu trữ bệ phóng tên lửa đạn đạo cùng linh kiện.