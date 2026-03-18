Tên lửa Iran vượt qua lưới lửa phòng không Israel đánh trúng mục tiêu ở Tel Aviv (Ảnh: AFP).

Iran ồ ạt phóng tên lửa, trả thù cho lãnh đạo và chỉ huy cấp cao

Iran hôm nay chính thức xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani và Tướng Gholamreza Soleimani - chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij - đã thiệt mạng trong các cuộc tập kích của Israel hôm 16/3.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo đối thủ sẽ phải đối mặt với đòn trả thù của Iran. IRGC tuyên bố các lực lượng liên kết với Basij sẽ tiếp tục “con đường kháng chiến” và tìm cách trả thù cho vụ sát hại.

Không lâu sau tuyên bố cứng rắn này, Iran đã phát động "làn sóng thứ 61", ồ ạt phóng tên lửa và UAV. Israel báo động khẩn cấp, phòng không liên tục khai hỏa đánh chặn. Tuy nhiên, một số tên lửa Iran đã giải phóng đạn chùm, tạo thành "cơn mưa sao băng chết người", gây thiệt hại trên mặt đất.

Iran phát động "làn sóng thứ 61", ồ ạt phóng tên lửa trả thù cho lãnh đạo và tướng lĩnh cấp cao bị Israel sát hại (Video: RT).

Bất chấp các đòn trả đũa của Iran, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào bất kỳ ai “đe dọa đến nhà nước Israel”, bao gồm cả Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei.

Sau khi hạ sát chỉ huy lực lượng Basij, trong vài giờ qua, IDF đã tấn công các vị trí của lực lượng Basij rải rác khắp Tehran. Dường như Israel có thông tin tình báo rất tin cậy nên có thể tung đòn tập kích kiểu phẫu thuật đúng người, đúng thời điểm.

Những diễn biến đáng chú ý trong 24 giờ qua

Ngày thứ 18 của cuộc chiến đã trôi qua trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tục nhằm vào Iran, Israel, Iraq, Li Băng và cơ sở hạ tầng của các quốc gia Vùng Vịnh. Đồng thời, xung đột ngày càng ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu mỏ, hậu cần hàng hải và hàng không, trong khi Mỹ tiếp tục tìm cách thay đổi cục diện chiến dịch.

Mỹ - Israel giảm cường độ không kích Iran

Tại Iran, cường độ các cuộc tấn công của liên quân thấp hơn so với những ngày trước đó, nhưng Tehran một lần nữa vẫn là mục tiêu chính, bao gồm cả sân bay Mehrabad. Các sở chỉ huy, căn cứ tên lửa, kho đạn dược và trụ sở an ninh nội bộ của Iran ở Shiraz và Tabriz cũng bị tập kích.

Quân đội Mỹ cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm dọc theo bờ biển Iran gần eo biển Hormuz vì tên lửa chống hạm của Iran gây ra rủi ro cho hoạt động vận chuyển quốc tế. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã sử dụng thành công “nhiều bom xuyên bê tông nặng hơn 2 tấn” trong các cuộc tấn công.

Một quả đạn pháo đã bắn trúng khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran vào tối 17/3. Tuy nhiên, Iran xác nhận với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, rằng không có thiệt hại nào đối với nhà máy hoặc thương vong nào đối với nhân viên.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 17/3 (Ảnh: Rybar).

Căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Israel tuyên bố hạ sát 2 lãnh đạo cấp cao của Iran gồm ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao và Tướng Gholamreza Soleimani - chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij. Đây là vụ ám sát cấp cao nhất trong cuộc chiến kể từ khi các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng vào ngày 28/2.

Iran đã chính thức xác nhận số phận của hai nhân vật này, đồng thời tuyên bố sẽ trả thù cho họ.

Bất chấp các cuộc tấn công vào Iran, không có dấu hiệu nào cho thấy sự sụp đổ nội bộ ở nước này. Các cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ vẫn tiếp diễn ở Tehran, Qom và Isfahan, và diễn biến của cuộc xung đột ngày càng cho thấy rằng "canh bạc" của Mỹ và Israel về sự sụp đổ nhanh chóng của hệ thống đã không thành công.

Một tàu tấn công đổ bộ của hải quân Mỹ được cho là đang chở lính thủy đánh bộ và thủy thủ đến Trung Đông. Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy hôm 17/3 con tàu này đang tiến gần eo biển Malacca ngoài khơi Singapore.

Trong một diễn biến bất ngờ, Joe Kent, giám đốc trung tâm chống khủng bố quốc gia Mỹ do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm đột ngột tuyên bố từ chức, nói rằng ông "không thể với lương tâm trong sáng mà ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra ở Iran".

Trong thư từ chức, ông Kent cáo buộc “các quan chức cấp cao của Israel và các thành viên có ảnh hưởng của giới truyền thông Mỹ” đã triển khai “một chiến dịch thông tin sai lệch” mà cuối cùng “gieo rắc tình cảm ủng hộ chiến tranh để khuyến khích một cuộc chiến với Iran”. Tổng thống Trump gọi việc từ chức của ông là một "điều tốt", theo Guardian.

Ông Trump tiếp tục chỉ trích các đồng minh NATO, tuyên bố “chúng ta không cần” sự giúp đỡ trong cuộc chiến với Iran sau khi gây áp lực buộc họ giúp Mỹ bảo đảm an ninh eo biển Hormuz, nhưng nói thêm rằng “họ đáng lẽ phải có mặt ở đó”. Người đứng đầu Nhà Trắng nói NATO đang phạm một “sai lầm ngớ ngẩn” và một lần nữa coi vấn đề này như một phép thử lòng trung thành đối với liên minh.

Israel hứng "mưa tên lửa"

Iran tiếp tục tấn công miền Trung Israel. Tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm đã được phóng vào khu vực đô thị Gush Dan, với một quả trúng đích được ghi nhận ở ngoại ô Holon. Hệ thống phòng thủ tên lửa đã được kích hoạt ở Tel Aviv-Yafo, Bat Yam và Kafr Qasem, với phần lớn thiệt hại được cho là do mảnh đạn rơi xuống.

Miền Bắc Israel rung chuyển với những tiếng nổ lớn khi các tổ hợp phòng không đánh chặn "mưa tên lửa" (Video: RT).

Theo CNN, các cuộc tấn công trả đũa của Iran đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng ở miền Trung Israel.

Bản đồ các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel tính đến ngày 17/3 (Ảnh: Rybar).

Tình hình Li Băng không có thay đổi đáng kể

Trên biên giới Li Băng - Israel, các cuộc tấn công qua lại tiếp tục diễn ra mà không có thay đổi đáng kể. Israel tấn công miền Nam Li Băng và khu phố Ad-Dahiya của Beirut, trong khi Hezbollah phóng tên lửa và UAV vào miền Bắc Israel. Đến cuối ngày, nhóm này đã bắn khoảng 20 quả tên lửa vào khu vực Kiryat Shmona, nhưng loạt đạn này không hiệu quả.

Iraq và các nước Vùng Vịnh tiếp tục bị tấn công

Tại Iraq, tình trạng bất ổn lại tái diễn ở Baghdad. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm đồng minh một lần nữa nhắm mục tiêu vào Đại sứ quán Mỹ và căn cứ không quân Victoria. Đồng thời, Mỹ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Hashd al-Shaabi ở Babil và Salah ad-Din, trong khi lực lượng người Kurd ở Erbil và Sulaymaniyah một lần nữa đẩy lùi các cuộc tập kích bằng UAV.

Tại Iraq, hậu quả kinh tế của chiến tranh đã bắt đầu được cảm nhận. Trong bối cảnh các cuộc tấn công vào các mỏ dầu phía Nam và việc phong tỏa trên thực tế eo biển Hormuz, nước này đã tạm ngừng sản xuất tại các mỏ West Qurna, Fayha và Majun. Các công ty nước ngoài đã bắt đầu sơ tán nhân viên của họ, và tuyến đường Kirkuk-Ceyhan qua Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành niềm hy vọng chính cho xuất khẩu.

Một sự kiện khác ở Iraq là cái chết của Abu Ali al-Askari, người phát ngôn của Kataib Hezbollah. Ông có thể đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào Baghdad. Đối với các nhóm thân Iran, đây là một tổn thất đáng kể không chỉ về mặt tổ chức mà còn cả về mặt thông tin.

Tại UAE, cảng Fujairah lại bị tấn công, một kho chứa dầu và các bến tàu bị hư hại, và việc bốc dỡ dầu và các sản phẩm dầu mỏ đã bị dừng lại. Một tàu chở dầu treo cờ Kuwait cũng bị tấn công gần đó.