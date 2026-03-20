Nga sẵn sàng hành động cùng Trung Quốc giải quyết xung đột Iran

Khói bốc lên sau vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu Bapco trên đảo Sitra ở Bahrain khi xung đột Iran leo thang (Ảnh: Reuters).

"Moscow hết sức quan ngại về cuộc đối đầu vũ trang đang diễn ra ở Vùng Vịnh và nguy cơ leo thang hơn nữa. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt sớm các hành động thù địch, vốn là kết quả của hành động gây hấn vô cớ của Mỹ và Israel nhằm vào Iran”, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ trong tuyên bố ngày 19/3.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh bước đầu tiên trên con đường giải quyết xung đột “phải là sự đồng thuận nhanh chóng giữa Mỹ và Israel để chấm dứt cuộc phiêu lưu quân sự của họ”.

Nga tuyên bố ủng hộ việc thúc đẩy an ninh tập thể ở Vùng Vịnh “nhằm thiết lập một nền hòa bình bền vững trong khu vực và sự hợp tác giữa tất cả các quốc gia ven biển”.

Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi chấm dứt sớm các cuộc giao tranh ở Trung Đông, đồng thời tuyên bố sẵn sàng hành động cùng Trung Quốc và các nước khác trong việc giải quyết xung đột.

"Nga, cùng Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước có cùng chí hướng khác, sẵn sàng góp phần vào việc giải quyết xung đột và tìm cách dàn xếp những khác biệt thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao nhằm đạt được sự ổn định lâu dài trong khu vực trên cơ sở tôn trọng lợi ích của tất cả các quốc gia trong khu vực”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố hôm 19/3.

“Chúng tôi nhấn mạnh mạnh mẽ sự cần thiết phải xây dựng một tình huống mà ở đó các quốc gia Ả rập thân thiện của chúng ta và Iran sẽ cùng tồn tại trong bầu không khí hòa bình, an ninh và láng giềng tốt đẹp”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Moscow đã thúc đẩy sáng kiến ​​an ninh tập thể cho Vùng Vịnh trong nhiều năm qua.

"Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đóng góp một cách xây dựng vào các nỗ lực giải quyết xung đột và dàn xếp những khác biệt hiện có ở Trung Đông thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, đặc biệt bằng cách tạo điều kiện cho việc cùng nhau tìm kiếm một giải pháp bền vững dựa trên sự cân bằng giữa các lợi ích hợp pháp của tất cả các quốc gia trong khu vực", Bộ Ngoại giao Nga khẳng định.

Tại cuộc họp báo ngày 19/3, ông Lin Jian, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhận định “tình hình ở Trung Đông đã làm gián đoạn an ninh năng lượng toàn cầu”.

“Các quốc gia liên quan nên ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự để ngăn chặn bất ổn khu vực gây ảnh hưởng lớn hơn đến sự phát triển kinh tế toàn cầu”, ông Jian tuyên bố.

Trung Quốc kêu gọi chấm dứt xung đột ở Trung Đông và cho rằng an ninh hàng hải không nên bị xáo trộn.

Trong cuộc họp báo vào ngày 16/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "ngừng ngay lập tức mọi hành động trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Israel với Iran, những hành động gây hại cho dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự”.

Theo Ngoại trưởng Nga, ở giai đoạn hiện tại của cuộc chiến, Mỹ và Israel đã hiểu rõ mức độ sai lầm của họ khi phát động chiến dịch nhanh chóng chống lại Iran.

Nhà ngoại giao Nga cảnh báo hậu quả của cuộc xung đột Iran đã lan rộng ra ngoài khu vực Trung Đông và có "tầm ảnh hưởng toàn cầu”.

Ông Lavrov kêu gọi tất cả các quốc gia tham gia vào cuộc xung đột phải ngừng các hành động "gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự và dẫn đến thương vong dân sự”.

Ông khẳng định Nga sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải trong việc giải quyết cuộc xung đột Iran.