Khoảnh khắc mà Iran mô tả là hỏa lực lao tới chiếc F-35 của Mỹ đang bị khóa mục tiêu (Ảnh: PressTV).

PressTV công bố đoạn video được mô tả là ghi lại khoảnh khắc hệ thống phòng không Iran khóa mục tiêu và khai hỏa vào một máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ trên bầu trời miền Trung Iran.

Đoạn video cho thấy hình ảnh tiêm kích thế hệ thứ 5 của Mỹ nằm trên màn hình bị khóa mục tiêu trước khi có hỏa lực lao vào. Không rõ diễn biến sau khi vụ việc xảy ra. Rất khó để bên thứ 3 xác minh tính chính xác của đoạn video.

Khoảnh khắc Iran khóa mục tiêu và khai hỏa vào "tia chớp" F-35 của Mỹ (Video: PressTV).

Trước đó, quân đội Mỹ cho biết, một tiêm kích F-35 của nước này đã hạ cánh khẩn cấp tại một căn cứ không quân ở Trung Đông sau khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Iran.

Theo truyền thông Mỹ, chiếc máy bay, có giá lên tới 100 triệu USD, được cho là đã bị Iran bắn trúng.

Chiếc máy bay đã hạ cánh “an toàn”, phi công ở trong tình trạng “ổn định” và vụ việc đang được điều tra, Đại úy Hải quân Mỹ Tim Hawkins, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết trong một tuyên bố gửi tới The Hill.

Nếu thông tin là chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên được biết đến mà Iran bắn trúng một tiêm kích của Mỹ kể từ khi chiến sự nổ ra ngày 28/2.

Cả Israel và quân đội Mỹ đều sở hữu F-35, tiêm kích thế hệ thứ năm do Lockheed Martin sản xuất.

Lực lượng Mỹ và Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu bên trong Iran, trong khi Tehran tiến hành các đòn đáp trả nhằm vào các tài sản của Mỹ tại các quốc gia Vùng Vịnh.

Hôm thứ Hai, CENTCOM cho biết khoảng 200 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong cuộc xung đột với Iran, phần lớn trong số đó đã quay trở lại làm nhiệm vụ. Các quan chức quốc phòng cho biết đã có 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết Mỹ vẫn “đi đúng kế hoạch” với các mục tiêu trong cuộc xung đột, nhưng từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc kết thúc chiến sự khi được hỏi vào ngày 19/3.

“Chúng tôi không muốn đặt ra một khung thời gian cho việc kết thúc chiến sự", ông Hegseth nói, đồng thời cho biết thời điểm này sẽ do Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định.

Sau thông báo của Mỹ, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã bắn trúng một tiêm kích tàng hình F-35 của Không quân Mỹ trong không phận miền Trung Iran.

Theo tuyên bố được đăng trên trang tin chính thức của IRGC hôm 19/3, chiếc máy bay bị đánh trúng lúc 2h50 sáng giờ địa phương bởi các hệ thống phòng không hiện đại, tiên tiến của lực lượng này.

“Số phận của chiếc tiêm kích hiện chưa rõ và đang được điều tra, khả năng nó bị rơi là rất cao", tuyên bố nêu.

IRGC cho biết vụ đánh chặn này diễn ra sau khi hệ thống phòng không của Iran bắn hạ thành công hơn 125 UAV Mỹ và Israel trong gần 3 tuần xung đột nổ ra. Mỹ chưa bình luận về tuyên bố từ Iran.