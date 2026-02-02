Tổng thống Trump: Các tàu lớn và mạnh nhất thế giới đang áp sát Iran

Tàu USS Abraham Lincoln di chuyển trên Thái Bình Dương vào năm 2022 (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/2 cho biết ông hy vọng chính quyền Mỹ cuối cùng sẽ đạt được thỏa thuận với Iran.

"Hy vọng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida.

Ông cho biết Mỹ đang triển khai "các tàu lớn nhất, mạnh nhất thế giới” ở khu vực gần Iran.

Bình luận về cảnh báo của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei rằng hành động quân sự của Mỹ chống lại Iran sẽ dẫn đến xung đột khu vực, Tổng thống Trump nói rằng khả năng xảy ra xung đột như vậy phụ thuộc vào việc Washington và Tehran có thể đạt được thỏa thuận hay không.

"Tại sao ông ấy lại không nói điều đó? Nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận, thì chúng ta sẽ biết liệu ông ấy có đúng hay không", ông Trump nói thêm.

Trước đó, lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào Tehran sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh khu vực.

“Mỹ nên biết rằng nếu họ bắt đầu một cuộc chiến, lần này sẽ là một cuộc chiến tranh khu vực”, ông Khamenei tuyên bố hôm 1/2, đồng thời gửi thông điệp tới người dân Iran rằng họ “không nên sợ hãi” trước những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lãnh đạo tối cao Iran đã ví các cuộc biểu tình chống chính phủ gần đây tại nước này như một "cuộc đảo chính".

“Họ (những người bạo loạn) đã tấn công cảnh sát, các trung tâm chính phủ, các trung tâm của IRGC (Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo), ngân hàng và nhà thờ Hồi giáo, đốt kinh Koran… Nó giống như một cuộc đảo chính”, ông Khamenei cho biết, đồng thời khẳng định “cuộc đảo chính đã bị dập tắt”.

Tehran thừa nhận hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong làn sóng biểu tình tại các thành phố trên khắp Iran, đồng thời cho rằng bạo lực là do “các hành động khủng bố”.

Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ sẽ can thiệp để đối phó với việc chính quyền Iran trấn áp làn sóng biểu tình. Ông Trump cũng yêu cầu Iran đạt được thỏa thuận về hạt nhân và tên lửa.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng chiến tranh sẽ là thảm họa cho tất cả mọi người, đồng thời cảnh báo các căn cứ Mỹ sẽ trở thành mục tiêu của lực lượng Iran.

Bất chấp việc lực lượng Mỹ sẵn sàng tấn công, Ngoại trưởng Iran vẫn tin tưởng Tehran và Washington có thể đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran.

Theo ông, Iran kỳ vọng vào một thỏa thuận, nhưng nếu đàm phán thất bại, nước này sẽ sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh mới.

Ngoại trưởng Iran cũng lưu ý rằng trở ngại lớn trong các cuộc đàm phán với Mỹ là sự thiếu tin tưởng. Ông nhấn mạnh đối thoại chỉ có thể diễn ra nếu niềm tin tối thiểu được khôi phục.

Tehran kỳ vọng Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, vốn đã gây gánh nặng cho nền kinh tế Iran trong hơn một thập niên, cũng như công nhận quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình của Iran.

Tổng thống Trump tuyên bố một hạm đội khổng lồ của Mỹ đang tiến về Iran, trong đó có nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ông bày tỏ hy vọng Tehran sẽ quay trở lại bàn đàm phán và đạt được một thỏa thuận công bằng và bình đẳng, bao gồm việc xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ đã ra "tối hậu thư", kêu gọi Iran ngồi vào bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận về vũ khí hạt nhân, nếu không cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ còn tồi tệ hơn nhiều.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại rằng, vào tháng 6/2025, Washington đã tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong chiến dịch Búa Đêm.

Axios đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Qatar đang chuẩn bị một cuộc gặp vào tuần này tại Ankara giữa Đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff, và các quan chức cấp cao của Iran.