Thiệt hại của các bên sau 2 tuần Trung Đông rực lửa chiến sự

Các vụ nổ tiếp tục được ghi nhận vào ngày thứ 13 của cuộc xung đột tại nhiều quốc gia Trung Đông sau khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran vào ngày 28/2.

Tehran đã đáp trả bằng cách phóng các đợt tên lửa và UAV nhằm vào Israel cũng như nhiều căn cứ quân sự ở Trung Đông nơi lực lượng Mỹ đang hoạt động.

Iran trước đó đã cảnh báo rằng nếu bị tấn công, họ sẽ đáp trả bằng cách nhắm vào các cơ sở quân sự của Mỹ và Israel trên khắp khu vực, những mục tiêu mà Tehran coi là hợp pháp.

Mỹ tung video khai hỏa tên lửa vào mục tiêu (Video: Quân đội Mỹ).

Lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 6.000 mục tiêu tại Iran kể từ 28/2, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công vào ít nhất 27 căn cứ tại Trung Đông nơi quân đội Mỹ được triển khai, cũng như các cơ sở quân sự của Israel tại Tel Aviv và nhiều khu vực khác của Israel.

Cho đến nay, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công trên lãnh thổ 9 quốc gia trong khu vực: Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Ả rập Xê út và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất. Một UAV của Iran cũng đã đánh trúng đường băng tại một căn cứ quân sự của Anh ở Cyprus.

(Đồ họa: Al Jazeera).

Cuộc xung đột đã gây ra thiệt hại nặng nề về nhân mạng. Theo đại diện Iran tại Liên hợp quốc, Amir Saeid Iravani, ít nhất 1.348 dân thường đã thiệt mạng. Số người bị thương vào khoảng 17.000.

Ông cho biết, độ tuổi của các nạn nhân thiệt mạng từ 8 tháng đến 88 tuổi. Trong số những người thiệt mạng, có 200 phụ nữ. Ngoài ra, Iran ghi nhận 55 nhân viên y tế bị thương, 11 nhân viên y tế thiệt mạng, gồm 4 bác sĩ, 2 y tá và 3 nhân viên cấp cứu.

Tại Israel, ít nhất 15 người Israel đã thiệt mạng và 2.000 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Iran. Bộ Y tế Israel kêu gọi người dân nhanh chóng vào các hầm trú bom “một cách thận trọng”, lưu ý rằng một số người đã bị thương khi chạy vào nơi trú ẩn.

Trong khi đó, quân đội Mỹ xác nhận 7 binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran trên khắp khu vực. Khoảng 140-150 binh sĩ bị thương. Ngoài ra, quân đội cho biết một quân nhân thứ 8 đã chết vì “sự cố liên quan đến sức khỏe” tại Kuwait.

Tại Li Băng, theo Bộ trưởng Thông tin Paul Morcos, 687 người đã thiệt mạng kể từ khi Israel nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn vào nước này, trong số đó có 98 trẻ em. Li Băng là nơi hoạt động của nhóm Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn.

Có ít nhất 1.500 người bị thương. Khoảng 750.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi chiến tranh bùng phát.

Iraq, nơi trở thành "vùng ủy nhiệm" giữa Iran và Mỹ, đã bị cả 2 nước nhằm mục tiêu tập kích. Tại đây, 26 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Tại các quốc gia Vùng Vịnh khác, thương vong cũng được ghi nhận.

Iran bắn tên lửa đầu đạn 2 tấn, tập kích ồ ạt Mỹ - Israel 3 giờ liên tục (Video: PressTV).

Về vũ khí trang thiết bị, Mỹ và Israel tuyên bố phá hủy năng lực quân sự của Tehran trong gần 2 tuần qua. Liên quan tới hải quân, Mỹ tuyên bố phá hủy và làm hư hại 60 tàu Iran, gồm tàu chiến và xuồng rải thủy lôi.

Các quan chức Israel cho biết chiến dịch này đã vô hiệu hóa khoảng 80% hệ thống phòng không và 2/3 bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran. Mỹ và Israel cũng tuyên bố phá hủy hàng chục máy bay chiến đấu, vận tải của Iran.

Iran chưa bình luận về những thông tin này. Tuy nhiên, họ khẳng định vẫn còn tiềm lực chiến đấu và nhiều bất ngờ cho Mỹ và Israel trong những ngày tới. Iran vẫn còn kho tên lửa trong các cơ sở ngầm dưới lòng đất, trong núi, cùng hệ thống UAV cảm tử giá rẻ.

Mặt khác, có bằng chứng cho thấy Iran sử dụng hệ thống vũ khí mồi bẫy, hình vẽ để đánh lừa trinh sát Mỹ - Israel. Vì vậy, rất khó để xác minh tính chính xác về tuyên bố của Mỹ liên quan tới thiệt hại của Iran.

Bên cạnh Iran, Mỹ cũng đối mặt với thiệt hại về vũ khí quân sự. Khoảng 11-13 UAV trinh sát Reaper của Mỹ, mỗi chiếc trị giá 30 triệu USD, đã bị bắn rơi. Ba tiêm kích F-15 của Mỹ bị bắn hạ bởi phía Kuwait, trong một tình huống bắn nhầm. Mỹ cũng mất máy bay tiếp dầu KC-135 do bị rơi.

Iran tuyên bố phá hủy hàng chục hệ thống radar tối tân của Mỹ tại các căn cứ, trong đó có radar AN/FPS-132 trị giá 1,1 tỷ USD.