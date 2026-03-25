Iran nói nã tên lửa về phía tàu sân bay Mỹ, Washington chưa lên tiếng

Tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ (Ảnh: Anadolu Agency).

Truyền thông nhà nước Iran cho biết vụ tấn công bằng tên lửa hành trình này đã buộc nhóm tàu ​​sân bay Mỹ phải thay đổi vị trí.

Đài truyền hình Press TV đã công bố một video cho biết lực lượng vũ trang đã bắn tên lửa vào tàu sân bay của Mỹ, trong khi hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời các quan chức hải quân mô tả chi tiết về chiến dịch này.

Iran tuyên bố phóng tên lửa về phía tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ ngày 25/3 (Video: Fars News).

Theo IRNA, Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn đô đốc Shahram Irani, tuyên bố các hoạt động của tàu sân bay “đối phương” Abraham Lincoln đang được theo dõi liên tục và sẽ bị nhắm mục tiêu một khi nó tiến vào tầm bắn của hệ thống tên lửa Iran.

"Các tên lửa hành trình có khả năng tấn công các mục tiêu ven biển đã được phóng về phía nhóm tàu ​​sân bay của Mỹ, buộc nó phải thay đổi vị trí", IRNA cho biết thêm.

Hiện phía Mỹ chưa bình luận gì về vụ việc này.

Mỹ và Israel đã duy trì các cuộc không kích vào Iran kể từ ngày 28/2 và cho đến nay đã khiến hơn 1.340 người, bao gồm cả Lãnh tụ tối cao của Iran lúc đó là ông Ali Khamenei, thiệt mạng.

Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào Israel, cùng với Jordan, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh có đặt căn cứ quân sự của Mỹ.

Loạt tấn công của Iran gây thương vong và thiệt hại về cơ sở hạ tầng cho các nước đồng thời làm gián đoạn thị trường toàn cầu và ngành hàng không.