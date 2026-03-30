Hơn 150 chiến đấu cơ Israel ném bom hạ tầng quân sự Iran

Các tiêm kích F-35 của Israel (Ảnh: IDF).

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 29/3 tuyên bố, trong vòng 24 giờ qua, Không quân nước này đã thực hiện một loạt các cuộc không kích vào các cơ sở công nghiệp quân sự của Iran tại khu vực Tehran.

Theo đó, hơn 150 máy bay chiến đấu đã tham gia vào chiến dịch này, thả hơn 120 quả bom xuống các mục tiêu khắp thủ đô Tehran.

IDF cho hay, các mục tiêu bao gồm một địa điểm nơi phát triển các thành phần thiết yếu cho tên lửa đạn đạo; một khu phức hợp của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vốn được sử dụng để nghiên cứu và phát triển tên lửa đạn đạo cùng các thiết bị phóng vệ tinh; và một địa điểm nghiên cứu, phát triển cũng như sản xuất vũ khí của quân đội Iran.

Ngoài ra, quân đội Israel cũng cho biết thêm rằng, Không quân Israel đã đánh trúng các địa điểm lưu trữ và bãi phóng tên lửa đạn đạo, cùng các hệ thống phòng không của đối phương.

IDF tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động nhằm vào cơ sở hạ tầng sản xuất của Iran nhằm phá vỡ khả năng chế tạo các loại vũ khí vốn đã được phát triển trong nhiều năm qua.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một số khu vực tại Tehran đang mất điện hàng loạt.

Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Bộ Năng lượng nước này cho biết, nhiều khu vực ở thủ đô Tehran và tỉnh Alborz mất điện sau các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng.

Các mảnh đạn đã văng trúng vào một phần của lưới điện, gây ra tình trạng mất điện ở nhiều khu vực của Tehran và thành phố Karaj. Truyền thông nhà nước cho biết thêm rằng các cơ quan chức năng đang nỗ lực để khôi phục lại hệ thống điện.

Chỉ huy IRGC Seyed Majid Mousavi tuyên bố, việc trả đũa các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Iran đang được tiến hành. Ông cho biết, Iran đang phá hủy các ngành công nghiệp chiến lược liên kết với Mỹ và Israel tại Trung Đông.

Cho đến nay, nhà máy hóa chất Neot Hovav, một nhà máy lọc dầu, 2 nhà máy thép và 2 siêu phức hợp nhôm đã bị nhắm tới.

Theo các nhà phân tích, các cuộc tấn công của Iran vào các nhà máy nhôm ở Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất là nghiêm trọng vì các ước tính cho thấy khoảng 4-9% nguồn cung nhôm toàn cầu đến từ khu vực này.

Ông Mousavi khẳng định “những đòn tấn công đau đớn” này sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi họ nhìn thấy sự đau đớn trong mắt đối phương.

Các nhà phân tích cảnh báo, nếu Iran tiếp tục duy trì tốc độ đáp trả tương xứng qua từng cuộc tấn công thì đó là điều rất đáng lo ngại, đặc biệt khi số lượng các cuộc tấn công vào Iran không ngừng tăng lên và cuộc xung đột này vẫn tiếp tục leo thang.