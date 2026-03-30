Cơ sở hạt nhân Iran hư hại nặng nề sau cuộc không kích của Israel

Israel ném bom các cơ sở hạt nhân Iran (Ảnh: Mehr).

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 29/3 cho biết, nhà máy sản xuất nước nặng của Iran tại Khondab đã bị hư hại nghiêm trọng và không còn hoạt động sau khi bị không kích 2 ngày trước đó.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, IAEA nói rằng, cơ sở này không chứa vật liệu hạt nhân được khai báo.

Quân đội Israel xác nhận việc đánh trúng một lò phản ứng nước nặng và một nhà máy chế biến uranium ở miền Trung Iran vào hôm 27/3. Tuyên bố của quân đội Israel cho biết Không quân nước này đã tấn công nhà máy nước nặng ở Arak, đồng thời mô tả địa điểm này là cơ sở sản xuất plutonium then chốt cho vũ khí hạt nhân của Tehran.

Truyền thông Iran trước đó đưa tin, các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã đánh trúng khu phức hợp nước nặng Khondab, nhưng khẳng định không gây ra thương vong hay rò rỉ phóng xạ từ địa điểm này.

Việc xây dựng lò phản ứng ở ngoại ô làng Khondab bắt đầu từ những năm 2000, nhưng đã bị đình chỉ theo các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (hiện đã bị hủy bỏ giữa Iran và các cường quốc thế giới).

Lõi của lò phản ứng đã được gỡ bỏ và đổ bê tông vào bên trong, khiến nó không thể vận hành. Lò phản ứng nghiên cứu trên chính thức được dành cho việc sản xuất plutonium phục vụ nghiên cứu y học và nhà máy hạt nhân này bao gồm cả một nhà máy sản xuất nước nặng.

Quân đội Israel cũng xác nhận đã tấn công một địa điểm chế biến uranium tại Yazd thuộc miền Trung Iran hôm 27/3. Israel mô tả đây là cơ sở độc nhất vô nhị ở Iran được sử dụng để sản xuất nguyên liệu thô cần thiết cho quá trình làm giàu uranium.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử của Iran cho biết các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã đánh trúng cơ sở này, song không gây ra rò rỉ vật liệu phóng xạ nào.

Trong khi Israel và Mỹ cáo buộc Iran đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, Tehran vẫn khẳng định chương trình của mình phục vụ mục đích dân sự.

Nhà máy nước nặng ở Arak từng là mục tiêu của các cuộc không kích từ Israel trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel vào tháng 6 năm ngoái.

IAEA ước tính, Iran còn khoảng 441kg uranium được làm giàu ở mức 60%, chỉ còn bước ngắn nữa là đạt mức làm giàu 90% để chế tạo đầu đạn hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, việc loại bỏ năng lực vũ khí hạt nhân của Iran là một mục tiêu then chốt trong chiến dịch quân sự hiện nay. Hiện có đồn đoán rằng Mỹ có thể triển khai lực lượng trên bộ để tịch thu nguồn uranium bên trong lãnh thổ Iran.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự Mỹ nhận định, đây có thể là một trong những nhiệm vụ rủi ro nhất trong lịch sử.

Các đơn vị biệt kích thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ đã được huấn luyện trong nhiều thập niên cho một sứ mệnh như vậy. Họ liên tục diễn tập tại các cơ sở bên trong nước Mỹ được thiết kế mô phỏng hệ thống đường hầm dẫn tới các kho chứa ngầm.

Dù vậy, chiến dịch nhằm di chuyển hoặc phá hủy lượng uranium làm giàu cao sẽ phức tạp và khó khăn hơn bất kỳ nhiệm vụ nào mà lực lượng tác chiến đặc biệt Mỹ từng thực hiện.