Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ, loạt máy bay tiếp dầu bị hư hại

AFP dẫn lời các quan chức Mỹ am hiểu tình hình cho biết, cuộc tấn công xảy ra hôm 27/3 nhằm vào Căn cứ Không quân Prince Sultan của Mỹ ở Ả rập Xê út.

Cuộc tấn công bao gồm một tên lửa Iran cũng như các máy bay không người lái khiến ít nhất 10 quân nhân Mỹ bị thương, một số máy bay tiếp nhiên liệu bị hư hại.

Hình ảnh vệ tinh dường như cho thấy hư hại đối với các máy bay trong cuộc tấn công đã được đăng tải trên mạng.

Sự việc diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng hải quân Iran đã bị “xóa sổ” và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Pete Hegseth tuyên bố “chưa bao giờ trong lịch sử được ghi lại, quân đội của một quốc gia lại bị vô hiệu hóa nhanh chóng và hiệu quả đến thế”.

Đây không phải là lần đầu tiên Căn cứ Không quân Prince Sultan bị Iran nhắm mục tiêu. Trung sĩ Lục quân Benjamin N. Pennington, 26 tuổi, đã bị thương trong một cuộc tấn công vào căn cứ này hôm 1/3 và qua đời vài ngày sau đó. Binh sĩ này là một trong số 13 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài một tháng qua giữa Mỹ, Israel với Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, hơn 300 quân nhân đã bị thương kể từ ngày 28/2. Trong khi hầu hết những người bị thương đã hồi phục và trở lại làm nhiệm vụ, 30 người vẫn chưa thể hoạt động và 10 người được coi là bị thương nặng.

Chính quyền Tổng thống Trump đã đưa ra kế hoạch 15 điểm cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng với Iran, thông qua Pakistan làm trung gian. Tuy nhiên, Iran phủ nhận việc các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Trong khi đó, sự phong tỏa của Iran đối với eo biển Hormuz tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung dầu thế giới, khiến giá nhiên liệu tăng vọt và làm xáo trộn nền kinh tế thế giới.

Hôm 27/3, Tehran cho biết họ đã đồng ý tạo điều kiện cho các lô hàng viện trợ nhân đạo và nông nghiệp đi qua tuyến đường thủy quan trọng này. Họ cũng cho phép tàu chở dầu của một số quốc gia mà họ coi là “thân thiện”, trong đó có Nga, đi qua.

Bất chấp các cuộc thảo luận về đàm phán, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cử ít nhất 1.000 binh sĩ từ Sư đoàn Dù 82 - một đơn vị được huấn luyện để nhảy dù vào các vùng lãnh thổ thù địch hoặc đang tranh chấp nhằm chiếm giữ các vị trí và sân bay quan trọng - đến Trung Đông trong những ngày tới.

Quân đội Mỹ cũng đang trong quá trình triển khai hai đơn vị Thủy quân lục chiến, bổ sung khoảng 5.000 lính Thủy quân lục chiến và hàng nghìn thủy thủ vào khu vực.

Mặc dù vậy, Ngoại trưởng Marco Rubio hôm qua cho biết, "Mỹ có thể đạt được tất cả các mục tiêu mà không cần bộ binh".

Về việc triển khai bổ sung, ông nói: “Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng cung cấp cho Tổng thống các phương án tối đa và cơ hội tối đa để điều chỉnh trước các tình huống bất ngờ nếu chúng nảy sinh”.