Iran tuyên bố tấn công gây thương vong cho Mỹ, đánh chìm loạt tàu quân sự

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ngày 27/3 tuyên bố nhắm mục tiêu vào 6 tàu chiến thuật do quân đội Mỹ điều khiển ở vùng biển vịnh Ba Tư, khiến một số binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

“Tiếp nối đợt tấn công thứ 84 của Chiến dịch Lời Hứa Đích Thực 4, các đơn vị hải quân IRGC đã tiến hành một chiến dịch phối hợp chống lại lực lượng Mỹ và Israel đóng quân tại cảng al-Shoyoukh cũng như bờ biển và cảng Dubai, tấn công chính xác vào các binh sĩ Mỹ và các thiết bị chiến thuật của họ”, IRGC tuyên bố.

Theo IRGC, 6 tàu đổ bộ của Mỹ đã bị tấn công trong chiến dịch, được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo do Iran sản xuất.

“Theo báo cáo thực địa, 3 trong số các tàu chiến đã bị chìm sau các cuộc tấn công (trả đũa), trong khi số còn lại đang bốc cháy”, IRGC cho biết thêm.

IRGC cũng cho biết máy bay không người lái (UAV) tự sát đã được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vào các khu vực tập trung binh sĩ thuộc lực lượng máy bay không người lái Mỹ trên bờ biển và một trong số các khách sạn ở Dubai.

IRGC xác nhận trong chiến dịch này, nhiều binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và nhiều tàu chiến thuật bị đánh chìm.

Mỹ hiện chưa lên tiếng về thông tin do IRGC công bố.

AFP dẫn lời các quan chức Mỹ am hiểu tình hình cho biết, một cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran đã xảy ra hôm 27/3 nhằm vào Căn cứ Không quân Prince Sultan của Mỹ ở Ả rập Xê út.

Cuộc tấn công bao gồm một tên lửa Iran cũng như các máy bay không người lái khiến 12 binh sĩ Mỹ bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng, một quan chức Mỹ nói với Reuters.

Sự việc diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hải quân Iran đã bị “xóa sổ” và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ (Bộ Chiến tranh) Pete Hegseth tuyên bố “chưa bao giờ trong lịch sử được ghi lại, quân đội của một quốc gia lại bị vô hiệu hóa nhanh chóng và hiệu quả đến thế”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, hơn 300 quân nhân Mỹ đã bị thương kể từ ngày 28/2. Trong khi hầu hết những người bị thương đã hồi phục và trở lại làm nhiệm vụ, 30 người vẫn chưa thể hoạt động và 10 người được coi là bị thương nặng.

Lầu Năm Góc được cho là đang chuẩn bị cử ít nhất 1.000 binh sĩ từ Sư đoàn Dù 82 đến Trung Đông trong những ngày tới. Đây là đơn vị được huấn luyện để nhảy dù vào các vùng lãnh thổ của đối phương hoặc đang tranh chấp nhằm chiếm giữ các vị trí và sân bay quan trọng.

Quân đội Mỹ cũng đang trong quá trình triển khai hai đơn vị Thủy quân lục chiến, bổ sung khoảng 5.000 lính Thủy quân lục chiến và hàng nghìn thủy thủ vào khu vực.

Các động thái quân sự diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đã đưa ra kế hoạch 15 điểm cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng với Iran, thông qua Pakistan làm trung gian. Tuy nhiên, Iran phủ nhận việc các cuộc đàm phán đang diễn ra.