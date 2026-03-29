Binh sĩ Ukraine bị thương trong chiến sự (Ảnh minh họa: AFP).

Mỹ và Israel tấn công Iran, Ukraine bị "vạ lây"

Kênh Military Summary đưa tin, chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran cũng như những đòn đáp trả của Tehran khiến các cơ sở lọc dầu trên toàn thế giới đang bị phá hủy. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến các vấn đề trên chiến tuyến, bao gồm cả cuộc xung đột trên lãnh thổ Ukraine và nước này đã bị "vạ lây", bắt đầu trải qua khủng hoảng nhiên liệu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Ả rập Xê út để ký kết thỏa thuận về việc cung cấp dầu và nhiên liệu cho Ukraine.

Ngược lại, Nga đang chịu tổn thất nặng nề do các cuộc tấn công gia tăng từ phía Ukraine vào ngành công nghiệp lọc dầu của nước này.

Quân đội Ukraine (AFU) lại cố gắng tấn công vùng Leningrad, tất cả UAV đều bị bắn hạ. Trong khi đó, các bể chứa nhiên liệu tiếp tục bốc cháy tại các cảng Ust-Luga và Primorsk. Tại Crimea, một nhà máy lọc dầu ở Yaroslavl và một nhà máy công nghiệp ở vùng Samara cũng bị tấn công lần nữa.

Moscow đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu bắt đầu từ ngày 1/4 trong bối cảnh giá dầu tiếp tục tăng, và Iran vẫn duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Lực lượng Moscow tấn công cơ sở hạ tầng cảng của đối phương gần Odessa. Suốt cả ngày 28/3, UAV Geran đã tấn công các mục tiêu ở Kryvyi Rih và các cơ sở hạ tầng ở vùng Poltava.

Tại Ukraine, trong 24 giờ qua, các cuộc đụng độ dữ dội đã nổ ra xung quanh Liman (Lyman), với việc quân đội Nga (RFAF) chiếm được Brusivka.

Tình hình trên mặt trận Dnipro - Zaporizhia vẫn rất phức tạp và diễn biến nhanh chóng, với cả hai bên đều tấn công và cơ động.

Quân đội Nga đang tăng tốc ở mặt trận Sloviansk nhằm đánh sập vành đai pháo đài kiên cố cuối cùng của Ukraine ở Donbass (Ảnh: Military Summary).

Nga phóng tên lửa, Ukraine báo động đỏ

Không quân Ukraine rạng sáng 29/3 cho biết, cảnh báo không kích đã được ban hành tại thủ đô Kiev và một số vùng do mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của đối phương.

Cụ thể, lúc 4h10 sáng, Không quân báo cáo về mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo. Cảnh báo không kích đã được ban hành tại Kiev và một số vùng. Lúc 4h53 sáng, mối đe dọa đã được hủy bỏ.

Hiện chưa rõ kết quả và hậu quả của vụ tấn công này.

Trước đó, tối 28/3, báo động đỏ đã vang lên trên khắp Ukraine do máy bay MiG-31K Nga xuất kích, tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Cảnh báo vào khoảng 21h00 có đoạn: "Nguy cơ tên lửa trên toàn Ukraine! MiG-31K cất cánh".

Sau đó, Không quân Ukraine báo cáo có tên lửa ở khu vực phía bắc Kiev, bay về phía vùng Zhytomyr. Tiếp theo, có báo cáo về một tên lửa bay về phía Starokostiantyniv. Đến 9h30 tối, báo động đã được dỡ bỏ ở hầu hết các khu vực.

Tiêm kích MiG-31 Nga mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal có thể phá hủy bất cứ mục tiêu nào ở Ukraine (Ảnh: Không quân Vũ trụ Nga).

UAV FPV Nga vươn xa kỷ lục

Theo kênh AMK Mapping, lần đầu tiên trong lịch sử, UAV FPV của Nga đã bắt đầu tấn công các mục tiêu tại thị trấn Vasylkivka, tỉnh Dnipropetrovsk, nằm cách tiền tuyến khoảng 45km.

Vasylkivka là một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine, cung cấp hàng hóa cho một phần lớn tiền tuyến trải dài từ Orekhov đến Novopavlivka. Thêm vào đó, hầu hết các hoạt động hậu cần của AFU cho cuộc phản công đang diễn ra đều phải đi qua Vasylkivka.

Có thể Nga đang sử dụng UAV Molniya-1, vì chúng đã tấn công khá thường xuyên. Hơn 10 chiếc đã được sử dụng đêm qua, điều này cho thấy RFAF thực sự đang cố gắng siết chặt hoạt động hậu cần của Ukraine trong khu vực nói trên.

Diễn biến này diễn ra khi Nga nối lại các cuộc tấn công bằng UAV FPV vào các phương tiện giao thông trên đường cao tốc Pokrovsk - Pavlohrad.

UAV FPV của Nga vươn xa, tấn công các mục tiêu ở thị trấn Vasylkivka, tỉnh Dnipropetrovsk, nằm cách tiền tuyến khoảng 45km (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine tuyên bố hạ gục thêm 1.360 binh sĩ Nga trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tác chiến tối 28/3 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, Nga đã mất thêm 1.360 quân nhân, 8 xe tăng và 181 xe bọc thép và xe chở nhiên liệu.

Tổng tổn thất chiến đấu của đối phương từ ngày 24/2/2022 đến ngày 29/3 ước tính như sau: Quân nhân - khoảng 1.295.830 người (tăng thêm +1.360); Xe tăng - 11.820 chiếc (+8); Xe bọc thép chiến đấu - 24.313 chiếc (+16); Pháo binh - 39.001 khẩu (+65); UAV cấp chiến thuật - 204.060 chiếc (+1.948); Xe cơ giới và xe chở nhiên liệu - 85.977 chiếc (+181).