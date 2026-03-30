Đại học Mỹ ở Trung Đông hành động khẩn sau tối hậu thư 24 giờ của Iran

Khói bốc lên ở một cảng của UAE sau cuộc tấn công từ Iran (Ảnh: Reuters).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 29/3 dọa sẽ nhắm mục tiêu vào các trường đại học của Mỹ tại Trung Đông sau khi cáo buộc những cuộc không kích của Mỹ và Israel đã phá hủy 2 trường đại học Iran, bao gồm cả trường đại học khoa học và công nghệ ở phía đông bắc thủ đô Tehran.

Theo tuyên bố của IRGC, nếu Mỹ muốn các trường đại học của mình trong khu vực không bị trả đũa, họ phải đưa ra tuyên bố chính thức lên án việc ném bom các trường đại học trước 12h trưa 30/3 theo giờ Tehran.

Tuyên bố này cũng đưa ra lời khuyên cho tất cả nhân viên, giáo sư, sinh viên của các trường đại học Mỹ trong khu vực cũng như những người dân sinh sống ở các khu vực lân cận nên giữ khoảng cách ít nhất 1km tính từ các khuôn viên trường học.

Hiện nay, một số trường đại học của Mỹ có các cơ sở nằm rải rác khắp Vùng Vịnh, tiêu biểu như Đại học Texas A&M ở Qatar và Đại học New York ở Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất.

Trước mối đe dọa này, Hiệu trưởng Đại học Mỹ tại Beirut (AUB) đã thông báo nhà trường sẽ chuyển sang hoạt động trực tuyến hoàn toàn vào ngày 30/3 và 31/3 nhằm bảo đảm an toàn tối đa.

Tương tự, Đại học Mỹ Lebanon tại Beirut cũng cho biết sẽ chuyển sang vận hành trực tuyến hoàn toàn trong 2 ngày đầu tuần như một biện pháp phòng ngừa trước những lời đe dọa trên diện rộng đối với các cơ sở giáo dục trong khu vực.

Thực tế, nhiều trường đại học trong khu vực đã chuyển sang hình thức học trực tuyến kể từ khi cuộc chiến Iran nổ ra hơn một tháng trước. Theo hãng thông tấn Qatar, Bộ Giáo dục Qatar đã thông báo từ ngày 28/2 về việc chuyển tất cả các trường mẫu giáo, trường phổ thông, trung tâm giáo dục và đại học trên toàn quốc sang hình thức đào tạo từ xa cho đến khi có thông báo mới.

Các cơ sở giáo dục danh tiếng như Đại học Georgetown tại Qatar, Đại học Texas A&M tại Qatar và Trường Nghệ thuật Đại học Virginia Commonwealth tại Qatar đều đã xác nhận việc giảng dạy sẽ diễn ra trực tuyến vô thời hạn.

Ngoài ra, Đại học Mỹ tại Kuwait, Đại học Mỹ tại Dubai và Đại học Mỹ tại Ras Al Khaimah cũng đã công bố quyết định chuyển sang học trực tuyến từ đầu tháng này.

Diễn biến mới đánh dấu một bước leo thang nữa trong cuộc xung đột hiện nay giữa Mỹ, Israel với Iran. Cuộc xung đột đã kéo dài hơn một tháng và chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng, Mỹ đang âm thầm chuẩn bị cho một kịch bản tấn công đổ bộ vào Iran trong khi ra tín hiệu đàm phán công khai.

Mỹ được cho là để ngỏ việc đổ bộ kiểm soát đảo Kharg, cảng xuất khẩu dầu chính của Iran ở vịnh Ba Tư. Việc kiểm soát hòn đảo sẽ cắt đứt huyết mạch kinh tế quan trọng của Iran.

Quân đội Mỹ cũng có thể tìm cách chiếm giữ các vị trí ven biển để cố gắng mở lại eo biển Hormuz mà Iran đã phong tỏa kể từ khi xung đột nổ ra.

Ngoài ra, cũng có đồn đoán rằng Mỹ sẽ đột kích các cơ sở hạt nhân nằm sâu bên trong Iran để thu hồi các vật liệu hạt nhân.

Ông Ghalibaf cảnh báo, Iran đã sẵn sàng chờ lực lượng Mỹ tiến vào đất liền để “dội mưa hỏa lực”.

Giới phân tích cảnh báo, một chiến dịch đổ bộ của Mỹ tiềm ẩn nhiều rủi ro, không chỉ với Mỹ mà cả các nước Vùng Vịnh vốn đã chịu thiệt hại hàng tỷ USD do các cuộc tấn công trả đũa của Iran. Tehran tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tấn công và trừng phạt vĩnh viễn các đối tác khu vực của Mỹ nếu cuộc chiến leo thang.