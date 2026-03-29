Iran ra “tối hậu thư” với Mỹ, Lầu Năm Góc lên dây cót cho chiến dịch đổ bộ

Máy bay trên tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Iran ra “tối hậu thư” mới với Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đặt ra thời hạn 12 giờ trưa giờ Tehran ngày 30/3 để Mỹ đưa ra tuyên bố lên án chính thức về các cuộc tấn công vào các trường đại học của Iran, bao gồm các cuộc tấn công mới nhất vào Đại học Công nghệ Isfahan và Đại học Khoa học và Công nghệ ở Tehran.

IRGC cảnh báo nếu Washington không làm theo yêu cầu của Iran, 2 trường đại học khác sẽ bị tấn công trả đũa, nhưng không nêu tên của các trường này.

IRGC khuyến cáo tất cả nhân viên, giảng viên, sinh viên và cư dân trong bán kính 1km xung quanh bất kỳ trường đại học nào có liên hệ với Mỹ hoặc Israel nên sơ tán khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

IRGC cũng cảnh báo nếu Mỹ muốn ngăn chặn các cuộc tấn công trả đũa khác ngoài 2 trường mà Tehran đã nhắm mục tiêu, Washington phải ngăn Israel tấn công các trường đại học và trung tâm nghiên cứu của Iran.

"Nếu không, mối đe dọa vẫn còn hiệu lực và sẽ được thực hiện", IRGC nhấn mạnh.

Trước đó, IRGC tuyên bố coi các trường đại học của Mỹ và Israel ở Trung Đông là mục tiêu hợp pháp để trả đũa các cuộc tấn công liên tiếp vào các cơ sở giáo dục của Iran.

Cảnh báo này được đưa ra sau khi IRGC lên án các vụ đánh bom liên tiếp của Mỹ và Israel nhằm vào các trường đại học của Iran.

“Những nhà cầm quyền tại Nhà Trắng nên biết rằng kể từ bây giờ, tất cả các trường đại học của Israel và các trường đại học của Mỹ trong khu vực Tây Á đều là mục tiêu hợp pháp của chúng tôi cho đến khi 2 trường đại học bị tấn công để trả đũa cho các trường đại học của Iran đã bị phá hủy”, IRGC tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Iran cũng cáo buộc Mỹ và Israel "cố tình" tấn công các cơ sở giáo dục và trung tâm nghiên cứu của nước này.

“Sự gây hấn của Mỹ và Israel nhằm vào Iran tiếp tục cho thấy mục tiêu thực sự của họ: làm suy yếu nền tảng khoa học và di sản văn hóa của đất nước chúng ta bằng cách nhắm mục tiêu một cách có hệ thống vào các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, di tích lịch sử và các nhà khoa học nổi tiếng”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Các trường đại học Mỹ có cơ sở tại Vùng Vịnh bao gồm Đại học Texas A&M và Đại học Northwestern ở Qatar và Đại học New York ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Theo Hội Chữ thập đỏ Iran, Mỹ và Israel đã gây thiệt hại hoặc phá hủy ít nhất 600 trường học và 281 cơ sở y tế, cũng như hơn 85.000 công trình dân sự, bao gồm 64.583 ngôi nhà kể từ cuối tháng 2.

Trong những ngày đầu của chiến dịch quân sự, Iran cáo buộc Mỹ phóng một tên lửa hành trình Tomahawk san phẳng trường nữ sinh Shajarah Tayyebeh, khiến ít nhất 175 người thiệt mạng, hầu hết là trẻ em. Washington đã bác bỏ cáo buộc này.

Đảo Kharg của Iran (Ảnh: Shutter).

Lầu Năm Góc chuẩn bị chiến dịch đổ bộ Iran

Báo Washington Post dẫn lời các quan chức giấu tên đưa tin, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị kế hoạch cho các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần ở Iran, có thể bao gồm các cuộc đột kích vào đảo Kharg và các vị trí ven biển gần eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cho đến nay vẫn chưa phê duyệt bất kỳ kế hoạch triển khai nào.

Đảo Kharg là hòn đảo nhỏ nằm ở phía đông bắc vịnh Ba Tư. Hòn đảo được coi là huyết mạch kinh tế xử lý khoảng 90% lượng xuất khẩu dầu thô của Iran.

Theo các nguồn tin, bất kỳ chiến dịch trên bộ nào của Mỹ cũng không phải là một cuộc xâm nhập toàn diện, mà thay vào đó sẽ bao gồm các cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm và bộ binh.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 28/3 khẳng định Mỹ “có thể đạt được tất cả các mục tiêu mà không cần triển khai quân đội trên bộ” ở Iran.

Tuy nhiên, Washington Post cho biết việc lập kế hoạch đã được tiến hành. “Đây không phải là kế hoạch vào phút chót”, một quan chức Mỹ xác nhận.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 28/3 thông báo tàu USS Tripoli, chở theo 3.500 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến Mỹ, đã đến Trung Đông.

Theo CENTCOM, lực lượng phụ trách hoạt động tác chiến ở khu vực Trung Đông, “tàu tấn công đổ bộ lớp America này là soái hạm của Nhóm sẵn sàng đổ bộ Tripoli/Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31, bao gồm khoảng 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, cùng với máy bay vận tải và máy bay chiến đấu, cũng như các phương tiện tấn công đổ bộ và chiến thuật”.

Wall Street Journal đưa tin, lực lượng thủy quân lục chiến này được huấn luyện bài bản để triển khai trong nhiều loại hình tác chiến, bao gồm tấn công bãi biển, nhảy dù xuống các đảo và đột kích các tàu để thực hiện các chiến dịch bắt giữ.

New York Times nhận định đơn vị thủy quân lục chiến và thủy thủ được điều động của Mỹ có thể tham gia vào các nỗ lực mở lại eo biển Hormuz, vốn bị Iran đóng cửa phần lớn khi cuộc xung đột với Mỹ - Israel nổ ra.

Mặc dù vẫn chưa rõ lực lượng này sẽ triển khai hoạt động gì trong khu vực, nhưng các nguồn tin cho rằng họ có thể được giao nhiệm vụ đột kích các hòn đảo khác nhau nằm trong khu vực eo biển Hormuz.

Các nguồn tin cho biết lực lượng này nhiều khả năng sẽ bao gồm bộ binh và các phương tiện thiết giáp, bổ sung thêm cho lực lượng quân sự Mỹ ở Trung Đông ngoài 5.000 lính thủy quân lục chiến cùng hàng nghìn lính dù thuộc Sư đoàn Dù 82 đã được lệnh triển khai tới khu vực trước đó.

Một quan chức từ một trong những quốc gia làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran nói với báo Times of Israel rằng, Tổng thống Trump dường như đang nghiêng về phương án ra lệnh tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ vào Iran và Washington tin chắc rằng Tehran sẽ nhượng bộ trước áp lực quân sự như vậy.