Iran mở rộng mục tiêu tấn công, Trung Đông nóng rực

Tàu dầu bốc cháy ở Vịnh Ba Tư ngày 11/3 (Ảnh: X).

Tàu dầu bốc cháy, hàng loạt cảng đóng cửa

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "chiến thắng" và rằng chiến dịch không kích Iran sắp hoàn tất mục tiêu đề ra, thì Iran lại gia tăng các cuộc tấn công vào tàu thuyền trên vùng biển Vùng Vịnh, đồng thời cảnh báo thế giới về khả năng giá dầu có thể lên tới 200 USD mỗi thùng.

Hai tàu chở nhiên liệu đang bốc cháy trong vùng biển Iraq sau khi bị các xuồng chứa chất nổ của Iran tấn công, buộc các cảng dầu của nước này phải ngừng hoạt động. Những ngày gần đây, ít nhất 6 tàu thuyền đã bị tấn công gần eo biển Hormuz sau khi Iran dọa đốt cháy bất cứ tàu thuyền nào đi qua eo biển này mà không có sự cho phép của Tehran.

Trong khi đó, Oman được cho là đã di chuyển toàn bộ tàu thuyền ra khỏi cảng xuất khẩu dầu chính của mình, không muốn chấp nhận bất kỳ rủi ro nào.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran dường như đã mở rộng ra mặt trận trên biển, đe dọa các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới, khiến thị trường dầu mỏ chao đảo. Bất chấp việc các nước thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cam kết xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược, giá dầu tiếp tục tăng vọt lên hơn 100 USD/thùng. Điều này cho thấy rõ ràng các nhà đầu tư lo ngại nhiều hơn về triển vọng nguồn cung bị gián đoạn kéo dài trong bối cảnh chiến sự tiếp tục leo thang.

Bộ Dầu mỏ Iraq đã bày tỏ quan ngại về các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu ở Vùng Vịnh và kêu gọi “bảo vệ các tuyến hàng hải”.

“An ninh và an toàn của hoạt động hàng hải trên các tuyến đường biển quốc tế và các tuyến cung cấp năng lượng phải được tách biệt khỏi các xung đột và cạnh tranh trong khu vực”, Bộ này nhấn mạnh.

“Các trung tâm kinh tế và ngân hàng” vào tầm ngắm

Trong khi tình hình ở eo biển Hormuz tiếp tục nóng lên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) dọa tấn công “các trung tâm kinh tế và ngân hàng” liên quan đến các thực thể của Mỹ và Israel trong khu vực.

Động thái này nhằm đáp trả cái mà họ gọi là một cuộc tấn công vào một chi nhánh ngân hàng ở Tehran khiến một số nhân viên thiệt mạng.

Một người phát ngôn của Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya, một tổ chức thuộc IRGC, cảnh báo “người dân trong khu vực không nên ở trong bán kính 1km quanh các ngân hàng”. “Người Mỹ nên chờ đợi biện pháp đáp trả và phản ứng đau đớn của chúng tôi”, tuyên bố cũng nói thêm.

Các ngân hàng phương Tây đã bắt đầu đóng cửa chi nhánh tại Trung Đông. Citibank của Mỹ cho hay, họ sẽ đóng cửa toàn bộ các chi nhánh ngoại trừ một chi nhánh tại Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), viện dẫn “tình hình đang diễn biến”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Các báo cáo dẫn một bản ghi nhớ nội bộ cho biết nhân viên tại Dubai đã được yêu cầu rời khỏi văn phòng và làm việc tại nhà cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, ngân hàng Standard Chartered của Anh cũng đã bắt đầu sơ tán các văn phòng của mình tại Dubai.

Các báo cáo riêng biệt dẫn thông báo gửi tới khách hàng cũng cho biết HSBC đã đóng cửa các chi nhánh tại Qatar.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim có liên hệ với IRGC đã công bố một danh sách các văn phòng và cơ sở hạ tầng do các tập đoàn lớn của Mỹ vận hành có liên hệ với Israel, với công nghệ được sử dụng cho các ứng dụng quân sự. Tasnim gọi đó là “những mục tiêu mới của Iran”.

“Khi phạm vi của cuộc chiến khu vực mở rộng sang chiến tranh cơ sở hạ tầng, phạm vi các mục tiêu của Iran cũng mở rộng”, hãng thông tấn này cho biết.

Các công ty được nêu tên bao gồm Google, Microsoft, IBM, Oracle, công ty công nghệ phân tích dữ liệu Palantir, công ty sản xuất chip Nvidia, và các văn phòng cùng cơ sở hạ tầng dịch vụ điện toán đám mây được liệt kê nằm tại nhiều thành phố của Israel cũng như tại một số quốc gia Vùng Vịnh.

Những diễn biến mới làm dấy lên lo ngại cuộc xung đột ở Trung Đông có nguy cơ leo thang hơn nữa trước khi các bên đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt các hành động thù địch.

Tại Iran, các cuộc không kích của Mỹ và Israel tiếp tục làm rung chuyển Tehran và các thành phố khác. Iran cho biết, lực lượng Mỹ và Israel đã ném bom gần 10.000 địa điểm và khiến hơn 1.300 người thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu ngày 28/2.