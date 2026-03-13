Tranh cãi gay gắt tại Liên hợp quốc về chương trình hạt nhân Iran

Cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 12/3 (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên, do Mỹ giữ chức chủ tịch luân phiên trong tháng này, Nga và Trung Quốc đã không thành công khi tìm cách ngăn một cuộc thảo luận về ủy ban được thành lập để giám sát và thực thi các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran.

Phát biểu trước hội đồng, đặc phái viên Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cáo buộc Moscow và Bắc Kinh tìm cách bảo vệ Tehran bằng cách cản trở hoạt động của cái gọi là Ủy ban 1737.

“Tất cả các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc nên thực thi lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran, cấm chuyển giao và buôn bán công nghệ tên lửa, đồng thời đóng băng các tài sản tài chính liên quan”, ông Waltz nói.

Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh thêm: “Các quy định của Liên hợp quốc được tái áp đặt không phải là tùy tiện, mà được thiết kế chặt chẽ nhằm đối phó với mối đe dọa từ các chương trình hạt nhân, tên lửa và vũ khí thông thường của Iran, cũng như sự hỗ trợ liên tục của Iran đối với các nhóm ủy nhiệm”.

Ông Waltz cho rằng cả Trung Quốc và Nga đều không muốn có một ủy ban trừng phạt “vì họ muốn bảo vệ đối tác của mình là Iran và tiếp tục duy trì hợp tác quốc phòng hiện nay”.

Ông Waltz lưu ý, tuần trước Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã nhắc lại rằng Iran đã sản xuất và tích lũy uranium được làm giàu tới mức 60%, và từ chối cho IAEA tiếp cận kho dự trữ này.

Anh và Pháp nói với Hội đồng Bảo an rằng việc tái áp đặt trừng phạt đối với Iran là hợp lý do Tehran không giải quyết các quan ngại liên quan đến chương trình hạt nhân của mình. Phía Pháp nhận định kho dự trữ hạt nhân của Tehran đủ để chế tạo 10 thiết bị hạt nhân.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cáo buộc Mỹ và các đồng minh đã “kích động xung quanh những kế hoạch được cho là của Iran nhằm sở hữu vũ khí hạt nhân”, những điều mà theo ông chưa từng được các báo cáo của IAEA xác nhận.

“Điều này được thực hiện nhằm tiến hành thêm một cuộc phiêu lưu quân sự khác chống lại Tehran và làm leo thang mạnh mẽ tình hình tại Trung Đông và xa hơn nữa”, ông nói.

Đại diện Trung Quốc Phó Thông cáo buộc chiến dịch quân sự của Mỹ khiến các nỗ lực ngoại giao trở nên vô ích.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani sau đó nói với các phóng viên rằng chương trình hạt nhân của Iran “luôn hoàn toàn vì mục đích hòa bình”, và Tehran sẽ không công nhận bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt trừng phạt đối với nước này.

Phương Tây từ lâu cho rằng Iran đang theo đuổi chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lấy lý do đó để tiến hành các chiến dịch không kích vào Iran. Trong tháng này, ông nói rằng Iran có thể đã sở hữu vũ khí hạt nhân chỉ trong vòng 2 tuần nếu Mỹ không tấn công 3 cơ sở hạt nhân quan trọng của họ vào tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, đánh giá này không được giới tình báo của Mỹ ủng hộ.