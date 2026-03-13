Iran nêu lý do máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ rơi ở Iraq

Máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker của Mỹ (Ảnh: USAF).

Sở chỉ huy Khatam al-Anbia thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 13/3 cho biết, lực lượng kháng chiến Iraq đã bắn rơi một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker của Mỹ.

“Các hệ thống phòng không của nhóm Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã bắn trúng một máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ ở miền Tây Iraq và máy bay này đã rơi. Toàn bộ nhân sự trên máy bay đã thiệt mạng”, người phát ngôn Sở chỉ huy Khatam al-Anbia cho biết.

Nguồn tin cũng nói rằng, toàn bộ phi hành đoàn gồm 3 người trên máy bay KC-135 Stratotanker đã thiệt mạng.

Báo Al Jazeera cùng ngày đưa tin, nhóm Kháng chiến Hồi giáo, một liên minh gồm các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn, đã tuyên bố chịu trách nhiệm trong vụ bắn hạ một máy bay tiếp nhiên liệu Boeing KC-135 Stratotanker của Mỹ ở miền Tây Iraq.

Trong một tuyên bố đăng trên kênh Telegram chính thức, nhóm này khẳng định các tay súng của họ đã nhắm mục tiêu vào máy bay bằng các hệ thống phòng không, khiến nó bị rơi.

Trước đó, quân đội Mỹ xác nhận "mất" một máy bay tiếp nhiên liệu ở Iraq. "Chúng tôi đã nắm được thông tin về việc một máy bay tiếp nhiên liệu trên không Boeing KC-135 Stratotanker của Mỹ bị rơi. Vụ việc đã xảy ra trong không phận thân thiện trong khuôn khổ Chiến dịch Cuồng nộ, và các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành”, thông cáo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết.

Phía Mỹ khẳng định sự cố này không phải do hỏa lực của đối phương hay do hỏa lực nhầm của lực lượng cùng phe, đồng thời cho biết sẽ cung cấp thêm chi tiết khi tình hình được cập nhật.

Theo thông cáo, có 2 máy bay liên quan đến sự cố. Một chiếc đã rơi ở miền Tây Iraq, còn chiếc thứ hai đã hạ cánh an toàn. Truyền thông Israel cho biết, ít nhất 3 phi công đã thiệt mạng, trong khi máy bay tiếp dầu thứ hai đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Ben Gurion của Israel.

Lầu Năm Góc vẫn chưa công bố bất kỳ chi tiết nào về quy mô của chiến dịch cứu hộ mà họ đang tiến hành tại Iraq. Trong khi đó, các nguồn tin từ lực lượng dân quân thân Iran cho biết lực lượng đặc nhiệm của Mỹ cùng ít nhất 2 trực thăng vận tải Boeing CH-47 Chinook đang tham gia chiến dịch này, đồng thời chia sẻ một đoạn video chưa được xác nhận về hoạt động tìm kiếm.

Đây là vụ rơi máy bay thứ tư của Mỹ trong vòng 2 tuần kể từ khi mở chiến dịch không kích Iran. Tuần trước, 3 máy bay tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ đã bị bắn rơi trên bầu trời Kuwait trong một vụ bắn nhầm, toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn đã kịp nhảy dù thoát hiểm an toàn.