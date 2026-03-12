Iran nêu 3 điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 11/3 đã yêu cầu rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel phải bao gồm điều khoản bồi thường thiệt hại và các bảo đảm an ninh cho Iran và công nhận các quyền hợp pháp của Iran.

“Trong các cuộc trao đổi với lãnh đạo Nga và Pakistan, tôi đã tái khẳng định cam kết của Iran đối với hòa bình trong khu vực. Con đường duy nhất để chấm dứt cuộc chiến này là công nhận các quyền hợp pháp của Iran, thanh toán bồi thường, và những bảo đảm quốc tế vững chắc chống lại các hành động gây hấn trong tương lai”, ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Trước đó, kênh truyền hình Al Mayadeen của Li Băng dẫn các nguồn tin cho biết, Iran đã bác bỏ các sáng kiến ngừng bắn gần đây do các bên trung gian đề xuất, bao gồm Nga, Trung Quốc và Pháp.

Iran cho rằng các đề xuất hiện nay của các bên trung gian là không đủ và khẳng định cần những cam kết cụ thể hơn từ Mỹ và Israel.

Cụ thể, Tehran yêu cầu Mỹ và Israel đưa ra các bảo đảm không tiến hành hành động gây hấn trong tương lai, thực hiện bồi thường tài chính, đồng thời ký một thỏa thuận cho phép Iran được tiến hành toàn bộ chu trình nhiên liệu hạt nhân tại các nhà máy điện hạt nhân của mình.

Ngày 10/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington khó có khả năng được xem xét trong nhiệm kỳ của Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng nêu rõ, Iran không tìm kiếm một lệnh ngừng bắn.

Cũng trong ngày này, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết một số quốc gia, trong đó có Nga, Trung Quốc và Pháp, đã tiếp cận Iran liên quan đến một lệnh ngừng bắn. Ông nhấn mạnh, điều kiện chủ chốt của Tehran đối với lệnh ngừng bắn là phải có bảo đảm rằng hành động gây hấn sẽ không lặp lại.

Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch không kích nhằm vào Iran từ cuối tháng 2, khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng một số nhân vật cấp cao khác của nước này thiệt mạng. Chiến dịch cũng nhằm vào các cơ sở quân sự, phá hủy hàng trăm bệ phóng tên lửa của Iran.

Iran đã đáp trả bằng cách tấn công các lợi ích của Mỹ trên khắp Trung Đông, bao gồm các cơ quan ngoại giao và căn cứ quân sự của Mỹ.

Chiến dịch của Mỹ và Israel đánh dấu lần tấn công thứ hai nhằm vào Iran trong vòng chưa đầy 12 tháng. Cuộc xung đột đầu tiên kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái.

Trong đợt không kích năm ngoái, Mỹ đã tham gia vào chiến dịch của Israel ở giai đoạn cuối. Sau chiến dịch, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị phá hủy hoàn toàn, trong khi đó, mới đây ông cáo buộc Tehran tiếp tục theo đuổi tham vọng hạt nhân và có thể sắp sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong chiến dịch lần này, ở thời điểm ngày thứ 10 của cuộc xung đột, Tổng thống Trump cho biết chiến dịch không kích đã “gần hoàn tất”, Mỹ đã đạt được hầu hết mục tiêu đề ra.

Hôm 11/3, ông Trump nói với Axios rằng hiện “hầu như không còn mục tiêu nào đáng để tấn công” ở Iran và cuộc chiến sẽ sớm kết thúc.

“Chỉ còn lặt vặt một chút thôi… Bất cứ khi nào tôi muốn cuộc chiến kết thúc, nó sẽ kết thúc”, ông Trump cho biết.

Trong những ngày gần đây, ông Trump đã đưa ra các thông điệp trái chiều về việc liệu ông có kỳ vọng cuộc chiến sẽ sớm chấm dứt hay không.

Ông Trump cũng cho biết chiến dịch quân sự ban đầu được thiết kế như một cuộc chiến kéo dài 6 tuần. “Cuộc chiến đang diễn ra rất tốt. Chúng tôi đang đi trước rất xa so với tiến độ. Chúng tôi đã gây ra nhiều thiệt hại hơn mức chúng tôi nghĩ là có thể, ngay cả trong khung thời gian 6 tuần ban đầu”, ông nói.