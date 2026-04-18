Iran mở lại một phần không phận

AFP dẫn thông cáo của Cơ quan Hàng không Dân dụng Iran cho hay: "Các đường bay ở khu vực phía đông không phận quốc gia đã được mở cho các chuyến bay quốc tế quá cảnh qua Iran”.

Cơ quan này cho biết thêm rằng một số sân bay cũng đã hoạt động trở lại từ 7h sáng hôm nay 18/4.

Tuy nhiên, hơn 3 giờ sau đó, các trang web theo dõi chuyến bay vẫn cho thấy không có chuyến bay quốc tế nào băng qua Iran, và nhiều chuyến bay vẫn đang tránh không phận nước này bằng cách thực hiện những lộ trình vòng rất xa.

Iran về cơ bản đã đóng không phận hoặc hạn chế đáng kể hoạt động hàng không sau khi Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch không kích nhằm vào nước này. Các hãng hàng không cũng né không phận Iran trong bối cảnh chiến sự leo thang, kéo theo sự gián đoạn nghiêm trọng trong lịch sử hàng không.

Quyết định mở lại một phần không phận của Iran được đưa ra sau khi Iran và Mỹ đạt được thỏa thuận ngừng bắn dự kiến kéo dài đến 22/4. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn này khá mong manh, cả Mỹ và Israel đều tuyên bố sẵn sàng tái chiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể sẽ không gia hạn lệnh ngừng bắn nếu các cuộc đàm phán không đạt được thỏa thuận trước 22/4, làm dấy lên khả năng tái diễn các hoạt động quân sự.

“Có lẽ tôi sẽ không gia hạn, vì vậy các bạn vẫn thấy một lệnh phong tỏa, và thật không may là chúng ta phải bắt đầu ném bom trở lại”, ông Trump trả lời khi được hỏi trên chuyên cơ Không lực Một về việc liệu ông có kéo dài lệnh ngừng bắn hay sẽ tiếp tục các cuộc không kích Iran nếu đàm phán thất bại.

Sau cuộc đàm phán đổ vỡ hôm 11/4 tại Islamabad, Mỹ và Iran được cho là đã và đang thực hiện các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm mục đích gia hạn lệnh đình chiến.

Nhà Trắng giữa tuần này cho biết, Mỹ cảm thấy "lạc quan về triển vọng của một thỏa thuận". Tổng thống Trump cũng tin tưởng các bên đang tiến rất gần đến một thỏa thuận.

Phái đoàn của Mỹ và Iran dự kiến sẽ đến Pakistan vào cuối tuần này và có khả năng tiến hành các cuộc đàm phán vào ngày 20/4, song cả 2 bên đều chưa lên tiếng xác nhận.

Trong nỗ lực nhằm thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột hiện nay giữa Mỹ và Iran, Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir vừa có chuyến công du 3 ngày tới Tehran.

Trong chuyến đi, Thống chế Asim Munir đã hội kiến với nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của Iran. Quân đội Pakistan cho biết, chuyến thăm này thể hiện "quyết tâm kiên định của Pakistan trong việc thúc đẩy một giải pháp thông qua đàm phán... và tăng cường hòa bình, ổn định cũng như thịnh vượng”.