Mỹ cảnh báo tấn công Iran trở lại, Nga muốn giúp tháo ngòi xung đột

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/6 ẩn ý rằng các bước đột phá có thể sắp xuất hiện trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran.

Ông cũng vạch lằn ranh đỏ để tái khởi động xung đột là khi có bất cứ binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng do các hoạt động của Iran.

"Vâng, nếu họ sát hại binh sĩ Mỹ, tôi nghĩ tôi sẽ hành động rất nhanh chóng", ông nói về khả năng tái khởi động chiến dịch quân sự.

Những nhận định của Tổng thống được đưa ra ngay sau tuyên bố hôm 3/6 rằng các cuộc đàm phán với Iran đang "diễn ra rất tốt đẹp".

Ông Trump cũng cho biết quân đội Iran đã bị “xóa sổ hoàn toàn”. "Không còn hải quân. Không còn không quân. Chúng tôi đã xóa sổ họ, xóa sổ gần như toàn bộ lực lượng. Chúng tôi đã đánh sập hệ thống phòng không, không quân của họ”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Liên quan đến số uranium làm giàu mức độ cao của Iran, ông Trump tuyên bố, Washington không cần một thỏa thuận để lấy số vật liệu này từ Iran.

"Chúng tôi có thể lấy nó ngay bây giờ. Tôi nghĩ họ không thể ngăn cản chúng tôi nếu chúng tôi muốn, nhưng chẳng có lý do gì để làm vậy cả. Nó đã bị chôn vùi rồi", ông phát biểu với các phóng viên tại phòng Bầu dục.

Trước đó, ông cho hay, “tính đến thời điểm hiện tại”, Tehran đã đồng ý cho phép Mỹ vào Iran phối hợp cùng các cơ quan chức năng Iran để khai quật uranium làm giàu mức độ cao được chôn giấu sau khi cuộc xung đột kết thúc.

Phần lớn số uranium này được cho là được cất giữ sâu dưới lòng đất đến mức ngay cả những quả bom xuyên boong-ke mạnh nhất của Mỹ cũng có thể không phá hủy được.

Tổng thống Trump nói rằng chỉ có Mỹ và Trung Quốc mới có khả năng thu hồi lượng uranium làm giàu từ các cơ sở hạt nhân chôn sâu dưới lòng đất của Iran, đồng thời nói thêm rằng các cơ sở này đã bị hư hại nặng nề do các cuộc không kích đến mức việc khôi phục bất cứ thứ gì cũng sẽ rất khó khăn. "Chúng tôi đã tấn công các cơ sở hạt nhân của họ và chúng đã bị xóa sổ”, ông phát biểu.

"Nhưng những bên duy nhất có khả năng lấy nó ra là chúng tôi và Trung Quốc. Chúng tôi là những người duy nhất có loại thiết bị đủ mạnh để đi sâu xuống lòng một ngọn núi như thế, nhưng ngọn núi đó đã đè nát nó rồi", ông Trump nói.

Cách xử lý kho uranium làm giàu cao, của Iran, vật liệu có thể dùng để chế tạo bom nguyên tử, hiện là một trong những điểm nghẽn chính trong tiến trình hòa đàm Mỹ - Iran.

Nga từng nhiều lần đề nghị tiếp quản số uranium này từ Iran nhằm mở đường cho các cuộc hòa đàm với Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho biết ông hy vọng tất cả các bên có thể thống nhất về một giải pháp cho cuộc xung đột Iran và Moscow sẵn sàng hỗ trợ về vấn đề hạt nhân nếu cần thiết.

"Chúng tôi sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ giống như những gì chúng tôi đã làm năm 2015," ông phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg vào hôm 4/6.

Nga từng là một bên tham gia chủ chốt trong thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, trong đó nước này đã tiếp nhận và vận chuyển phần lớn lượng uranium làm giàu ra khỏi Iran.

"Chúng tôi đã từng làm điều đó trước đây và chúng tôi sẵn sàng thực hiện lại ngay bây giờ. Chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp và tin cậy lẫn nhau với Iran”, ông Putin nói.

Ông cho biết lượng uranium này nên được đặt dưới sự kiểm soát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và cộng đồng toàn cầu, bao gồm cả Mỹ và Israel, nên là một phần của quy trình nhằm loại bỏ nó.