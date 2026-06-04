Ngoại trưởng Mỹ: Xung đột Iran đã kết thúc

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: PA).

“Chúng tôi không còn thực hiện các cuộc tấn công duy trì liên tục bên trong lãnh thổ Iran để làm suy yếu quân đội của họ nữa, bởi vì chiến dịch Cuồng nộ đã kết thúc”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện.

Ông đồng thời khẳng định rằng Mỹ đã giành được “chiến thắng”. “Chúng tôi định nghĩa chiến thắng là phá hủy cơ sở công nghiệp quốc phòng của họ, giảm đáng kể số lượng bệ phóng tên lửa mà họ sở hữu, và giảm đáng kể kho dự trữ thiết bị bay không người lái (UAV) của họ”, ông Rubio nói.

Ông cho biết: “Chúng tôi đã đạt được tất cả những điều đó, bên cạnh việc phá hủy những gì còn sót lại của lực lượng không quân và quét sạch toàn bộ lực lượng hải quân chính quy của họ”.

Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra từ cuối tháng 2 và nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực Trung Đông. Sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích phối hợp vào Iran, Tehran đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào các đồng minh của Mỹ trong khu vực và phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường vận tải hàng hải huyết mạch đối với dầu mỏ và khí đốt ở Vùng Vịnh.

Với những phát biểu trên, ông Rubio đã phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ các nghị sĩ đảng Dân chủ. Họ lập luận rằng xung đột vẫn đang diễn ra dữ dội, thể hiện qua việc Iran tấn công sân bay của Kuwait vào ngày 3/6, khiến một người thiệt mạng và 63 người khác bị thương trong một bước leo thang nghiêm trọng của cuộc xung đột.

Bahrain, quốc gia giống như Kuwait khi là nơi duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể của Mỹ, cũng đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng UAV từ Iran trong đêm.

“Ông có thể thay đổi tên của chiến dịch. Nhưng điều đó không thay đổi được thực tế là eo biển Hormuz vẫn đang bị đóng cửa, và các binh sĩ của tôi, cũng như tất cả các binh sĩ của chúng ta, vẫn đang nằm trong vòng nguy hiểm”, Hạ nghị sĩ Sara Jacobs thuộc bang California chất vấn ông Rubio.

Ông Rubio cập nhật cho các nhà lập pháp về các cuộc đàm phán với Iran, cho biết các kho dự trữ uranium làm giàu ở mức độ cao của Iran đang là trung tâm của các cuộc thảo luận và Tehran vẫn chưa đồng ý với một thỏa thuận hòa bình.

Washington nhấn mạnh, Iran phải bàn giao lượng uranium làm giàu gần đạt mức vũ khí, đồng ý kiềm chế các hoạt động hạt nhân và mở cửa trở lại eo biển Hormuz để bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào có thể có hiệu lực.

“Tôi nghĩ hiện tại, trong một số văn bản được trao đổi qua lại, vấn đề này đã được đề cập rõ ràng, nhưng chúng ta... vẫn chưa có được sự phê chuẩn cuối cùng từ hệ thống của họ tính đến sáng nay”, ông Rubio nói với ủy ban Hạ viện.

Phía Iran tuyên bố họ cần được giải phóng khoản tài sản bị đóng băng trị giá 12 tỷ USD trước khi tham gia vào các cuộc đàm phán thực chất về chương trình hạt nhân của mình, đồng thời bác bỏ các bình luận trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng gợi ý rằng kho dự trữ uranium làm giàu của Iran cuối cùng sẽ bị tiêu hủy.

Ngoài vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz, vấn đề chiến dịch quân sự của Israel chống lại lực lượng Hezbollah ở Li Băng cũng là một điểm nghẽn trong tiến trình hòa đàm.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm qua cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Beirut (Li Băng) sẽ kích hoạt một sự “tái diễn toàn diện” của cuộc chiến Trung Đông, trong bối cảnh Israel đang đẩy mạnh chiến dịch chống lại Hezbollah.

Iran liên tục nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến Trung Đông trên diện rộng cũng phải đồng thời chấm dứt các cuộc giao tranh ở Li Băng.

“Bất kỳ cuộc tấn công nào vào Beirut đều sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và sẽ khiến chiến sự tái diễn trên quy mô toàn diện”, ông nói, đồng thời tuyên bố “các lực lượng vũ trang của Iran đã sẵn sàng tấn công Israel nếu nước này tấn công Beirut”.

Ông cũng khẳng định rằng để cuộc chiến ở Li Băng kết thúc, các lực lượng Israel phải rút khỏi quốc gia này.