Mỹ phong tỏa các cảng Iran, 21 tàu phải quay đầu

Một tàu dầu sau khi đi qua eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, tính đến ngày 17/4, đã có 21 con tàu phải quay đầu và trở lại Iran kể từ khi Mỹ áp lệnh phong tỏa các cảng của Iran trên vịnh Ba Tư và vịnh Oman bắt đầu hôm 13/4.

"Kể từ khi bắt đầu lệnh phong tỏa, 21 con tàu đã tuân theo chỉ dẫn của các lực lượng Mỹ để quay đầu và trở về Iran", CENTCOM cho biết trên mạng xã hội X.

Thông tin cập nhật này được đưa ra sau khi Iran tuyên bố mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho tất cả các tàu thương mại, mặc dù Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định rằng tuyến đường thủy này sẽ đóng cửa nếu Washington không dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran.

Các công ty vận tải biển vẫn tỏ ra thận trọng trong việc lưu thông qua eo biển, với chỉ một số ít tàu đi qua tuyến đường thủy trọng yếu này vào ngày 17/4.

Mỹ áp phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran kể từ ngày 13/4. Chiến dịch phong tỏa có sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ, khoảng 120 máy bay, tàu chiến.

Thậm chí, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết các lực lượng Mỹ sẽ truy đuổi các tàu liên quan đến Iran tại những vùng biển nằm ngoài khu vực Trung Đông, đồng thời đặc biệt đề cập đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo Lloydslist.com, khu vực Thái Bình Dương, đặc biệt là các điểm neo đậu trong và xung quanh eo biển Malacca, là nơi tập trung lớn nhất các tàu dầu thuộc "hạm đội bóng tối" chuyên vận chuyển dầu đang chịu lệnh trừng phạt từ các quốc gia như Iran.

"Chúng tôi cũng đang tiến hành các hành động và hoạt động ngăn chặn trên biển tương tự tại khu vực trách nhiệm ở Thái Bình Dương đối với những con tàu đã rời khỏi khu vực đó trước khi chúng tôi bắt đầu lệnh phong tỏa", ông Caine cho biết.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu USS Miguel Keith thuộc Hạm đội 7 của Mỹ đang hướng về phía eo biển Malacca tính đến ngày 16/4.

Tàu USS Miguel Keith, một con tàu khổng lồ có kích thước gần bằng tàu sân bay lớp Nimitz, đã rời Sasebo, Nhật Bản vào ngày 8/4. Con tàu đã dừng lại ngắn ngày tại vùng biển Singapore trước khi tiếp tục đi qua eo biển Malacca.

Theo một thông cáo từ Thủy quân lục chiến, đây là loại tàu căn cứ di động viễn chinh, với các nhiệm vụ bao gồm chống thủy lôi đường không và thực hiện các hoạt động đặc biệt.

Charlie Brown, cố vấn cấp cao về theo dõi hạm đội bóng tối tại một tổ chức phi lợi nhuận và là một cựu sĩ quan Hải quân Mỹ, cho rằng cảnh báo của ông Caine cùng với sự di chuyển của một số tàu chiến Mỹ được giám sát trên các nền tảng theo dõi và hình ảnh vệ tinh cho thấy Washington có thể đang cân nhắc các hoạt động tương tự như những gì họ đã sử dụng đối với các tàu dầu liên quan đến Venezuela trong thời gian phong tỏa quốc gia này hồi đầu năm nay.

"Mỹ trước đây đã ngăn chặn các tàu dầu bị trừng phạt ở những nơi cách xa khu vực lân cận của Venezuela, bao gồm cả ở Ấn Độ Dương. Đó là nơi tôi dự đoán sẽ có hoạt động tương tự: tại các vùng biển quốc tế nơi Mỹ có quyền tự do cơ động tác chiến và ít bị hạn chế hơn", ông Brown nói.