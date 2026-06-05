Điện Kremlin phản hồi thư của Tổng thống Zelensky gửi lãnh đạo Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 4/6 đã công bố một bức thư ngỏ gửi tới Tổng thống Vladimir Putin, trong đó đề xuất hai nhà lãnh đạo gặp nhau để thống nhất chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm qua, đồng thời cảnh báo rằng Kiev sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu ngược lại.

"Ukraine đề xuất chấm dứt cuộc chiến thông qua sự gắn kết trực tiếp giữa chúng tôi và ông. Tôi đề xuất một cuộc gặp... Nếu cá nhân ông không tự đưa ra kết luận rằng đã đến lúc phải chấm dứt cuộc chiến, Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu vì sự sinh tồn của mình”, ông Zelensky viết.

Theo một bài đăng trên Telegram, Điện Kremlin đã phản hồi bức thư của Tổng thống Ukraine rằng: "Nếu ông Zelensky muốn gặp ông Putin, ông ấy có thể đến Moscow”.

Trong thư gửi Tổng thống Putin, Tổng thống Ukraine đề xuất ấn định một ngày rõ ràng cho cuộc gặp và nói thêm rằng một số quốc gia "theo truyền thống từng là nơi tiếp đón các nhà lãnh đạo để giải quyết các vấn đề xung đột và hòa bình" như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước thuộc thế giới Ả rập.

Bức thư của Tổng thống Zelensky được công bố trong bối cảnh Tổng thống Putin gặp gỡ đại diện của các hãng thông tấn lớn trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg ở Nga.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin từ chối trả lời câu hỏi trực tiếp về việc liệu Tổng thống Zelensky có thể đóng vai trò là đại diện hợp pháp của Ukraine để ký hiệp ước hòa bình với Nga hay không. Ông Putin gọi đó là “câu hỏi dành cho luật sư”.

“Chúng tôi chắc chắn chỉ có thể ký với những người hoàn toàn hợp pháp để ký các văn kiện kiểu như vậy”, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky được bầu vào năm 2019 với nhiệm kỳ 5 năm. Nga nhiều lần đặt câu hỏi về tính chính danh của ông Zelensky sau năm 2024, thời điểm nhiệm kỳ đó lẽ ra đã kết thúc.

Các cuộc bầu cử ở Ukraine trên thực tế đã bị đình chỉ do tình trạng thiết quân luật kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự năm 2022.

Có một số trở ngại thực tế đối với việc tổ chức bầu cử ở Ukraine như bảo đảm an ninh trong suốt chiến dịch vận động và ngày bỏ phiếu, cũng như xử lý vấn đề hàng triệu người tị nạn Ukraine buộc phải ra nước ngoài.

Trước đó, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov xác nhận, Nga sẵn sàng mời Tổng thống Ukraine Zelensky tới Moscow nếu ông muốn tiến hành đàm phán với Tổng thống Putin. Quan chức Nga nêu rõ Moscow chưa bao giờ từ chối sự trao đổi như vậy và sẵn sàng bảo đảm an toàn cho ông Zelensky để hai nhà lãnh đạo có thể đàm phán.

Ông cũng cho biết bất kỳ cuộc gặp nào giữa ông Putin và ông Zelensky đều cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng tới kết quả cụ thể.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky từng bác bỏ một lời mời tương tự vào năm ngoái, nói rằng ông không thể tới thủ đô của một quốc gia đang xung đột với Ukraine. Khi đó, ông gợi ý Tổng thống Putin nên tới Kiev.

Năm ngoái, ông Putin đã từ chối đề xuất đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ của ông Zelensky, thay vào đó mời Tổng thống Ukraine tới Moscow, lời mời mà ông Zelensky cũng đã từ chối.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine chưa từng gặp trực tiếp kể từ khi xung đột bùng nổ. Lần gặp trước đó giữa 2 ông là trong khuôn khổ đàm phán Định dạng Normandy năm 2019.