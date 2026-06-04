Phản ứng cứng rắn của Nga khi Ukraine dồn dập tập kích sâu lãnh thổ

Máy bay không người lái Ukraine tập kích Moscow (Ảnh: Reuters).

Điện Kremlin đã bình luận về vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào đêm 3/6 nhằm vào St. Petersburg. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, Moscow tuyên bố phản ứng của Nga đối với các cuộc tấn công của Ukraine đã mang tính "hệ thống".

"Tôi muốn nhắc lại tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga rằng phản ứng của chúng tôi sẽ mang tính hệ thống. Phản ứng này đã và đang được thực hiện một cách có hệ thống", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói khi được hỏi về kế hoạch đáp trả của Moscow đối với vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào St. Petersburg trước thềm Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF).

Theo ông Peskov, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công như vụ tấn công vào St. Petersburg.

"Về phản ứng cụ thể đối với các cuộc tấn công như vậy, thông tin này hoàn toàn thuộc thẩm quyền của chính quyền khu vực và Bộ Quốc phòng Nga. Nhìn chung, tôi có thể nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp diễn nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy”, ông Peskov nói thêm.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói với giới truyền thông bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg rằng, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine đến khi nào “còn cần thiết”.

Ông Ryabkov tuyên bố việc các thế lực thù địch xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Nga đều có thể dẫn đến việc Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xấu nhất.

"Đối với chúng tôi, những tình huống cực đoan giả định, có thể dẫn đến việc sử dụng loại vũ khí này, đã được nêu chi tiết trong học thuyết quân sự của Nga và các nguyên tắc cơ bản trong chính sách răn đe hạt nhân của nhà nước Nga", nhà ngoại giao cấp cao của Nga nhắc lại.

Ông Ryabkov tuyên bố các đối thủ của Nga nên xem xét những cảnh báo này một cách nghiêm túc nhất có thể.

Ngày 3/6, máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã tấn công Cảng dầu St. Petersburg, cơ sở chế biến dầu lớn nhất ở tây bắc Nga.

Cuộc tấn công gây ra một đám cháy trên diện rộng. Thống đốc vùng Leningrad, Alexander Drozdenko, xác nhận 30 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trong khu vực.

Sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố danh sách đầy đủ các mục tiêu của cuộc tấn công: ngoài cảng dầu, các cơ sở tại Căn cứ Hải quân Kronstadt và một cơ sở sản xuất vũ khí ở vùng Tambov cũng bị tấn công. Khoảng cách từ biên giới Ukraine đến St. Petersburg là khoảng 1.100km.

Cuộc tấn công vào Kronstadt được cho là rất chính xác. Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, các tàu và cơ sở hạ tầng cảng của Nga đã bị tấn công.

Trước đó, Ukraine cũng liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng và quân sự sâu trong lãnh thổ Nga hoặc các khu vực mà Moscow kiểm soát tại Ukraine.

Cuộc tấn công vào kho dầu St. Petersburg diễn ra một ngày sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào Kiev, Dnipro và các thành phố khác của Ukraine.