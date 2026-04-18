Mỹ - Iran có thể đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột trong 1-2 ngày tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Phía Iran muốn gặp mặt. Họ muốn đạt được thỏa thuận. Tôi nghĩ cuộc gặp có thể sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận trong 1 hoặc 2 ngày tới", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với hãng tin Axios ngày 17/4.

Cùng ngày, trong cuộc trao đổi ngắn với phóng viên khi đến Arizona, ông Trump khẳng định Iran và Mỹ đang duy trì liên lạc và các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong suốt cuối tuần.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời Tổng thống Trump trong một cuộc phỏng vấn cho biết ông vẫn chưa quyết định ai sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự các cuộc đàm phán với Iran để ký kết thỏa thuận hòa bình.

Theo Bloomberg, Tổng thống Trump không loại trừ khả năng chính ông sẽ làm điều này.

Khi được hỏi liệu ông có đến Pakistan, nơi diễn ra vòng đàm phán gần đây nhất giữa Mỹ và Iran hay không, Tổng thống Trump nói: "Tôi có thể”.

Phái đoàn Mỹ tham dự vòng đàm phán với Iran cuối tuần trước do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu và Tổng thống Trump cho biết ông đang xem xét việc cử ông Vance, con rể Jared Kushner và Đặc phái viên Steve Wirkoff tham gia các cuộc đàm phán tiếp theo.

Các cuộc đàm phán gần đây nhất giữa phái đoàn Mỹ và Iran kéo dài hơn 20 giờ nhưng không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Báo Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan có khả năng sẽ diễn ra vào ngày 20/4, mặc dù thời điểm cụ thể vẫn chưa được công bố chính thức.

Theo quan chức Mỹ, nhóm đàm phán của Tổng thống Trump vẫn trong trạng thái sẵn sàng trước khi cuộc đàm phán chính thức bắt đầu.

Tổng thống Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran sẽ kết thúc vào tuần tới, nhưng có thể được gia hạn. Ông Trump bày tỏ tin tưởng rằng Tehran mong muốn một thỏa thuận vĩnh viễn và không cần thiết phải gia hạn ngừng bắn.

Trong bài phát biểu tại sự kiện ở Arizona ngày 17/4, Tổng thống Trump đã nêu rõ những điểm chính trong một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Iran. Ông tuyên bố một thỏa thuận hòa bình với Iran sẽ bao gồm việc Mỹ nắm quyền kiểm soát uranium làm giàu của Tehran - một vấn đề mà giới chức Iran từng nhiều lần phản bác.

“Quá trình này sẽ diễn ra rất nhanh chóng khi hầu hết các điều khoản đã được đàm phán và thống nhất. Các bạn sẽ rất hài lòng”, ông Trump phát biểu trước đám đông.

Theo Tổng thống Trump, Mỹ sẽ giúp Iran khai quật số uranium bị vùi lấp trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi năm ngoái.

“Chúng ta sẽ lấy được chúng bằng cách hợp tác với Iran, với rất nhiều máy xúc. Chúng ta sẽ sớm mang chúng về Mỹ”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cũng cho biết Iran “với sự giúp đỡ của Mỹ” đang loại bỏ “tất cả thủy lôi” ở eo biển Hormuz. Ông khẳng định Tehran đã đồng ý rằng, vấn đề “quan trọng nhất" là Iran "không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Quan chức Iran đã bác bỏ tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ rằng Tehran sẽ chuyển kho dự trữ uranium được làm giàu ra nước ngoài hoặc ngừng làm giàu uranium vô thời hạn.

Quan chức Iran cảnh báo những tuyên bố công khai như vậy có thể làm phức tạp thêm các hoạt động ngoại giao đang diễn ra.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ước tính khi Israel phát động các cuộc tấn công đầu tiên vào Iran hồi tháng 6 năm ngoái, Iran có khoảng 440,9kg uranium làm giàu ở mức 60%. Nếu tiếp tục làm giàu, lượng này đủ để sản xuất vật liệu cho khoảng 10 vũ khí hạt nhân, theo tiêu chuẩn đánh giá của IAEA.

Tổng thống Trump nhiều lần yêu cầu Iran phải dỡ bỏ hoàn toàn cơ sở hạ tầng hạt nhân và bàn giao kho dự trữ uranium đã làm giàu của nước này, nhưng Tehran đã bác bỏ.

Các quan chức Iran tuyên bố nước này không tìm cách chế tạo bom hạt nhân, nhưng nhấn mạnh việc làm giàu uranium là quyền chủ quyền của Iran và vì mục đích dân sự.