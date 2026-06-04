Hơn 400kg uranium làm giàu của Iran đang ở đâu?

Các máy li tâm bên trong một cơ sở làm giàu uranium của Iran (Ảnh: IRNA).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/6 cho biết, “tính đến thời điểm hiện tại”, Tehran đã đồng ý cho phép Mỹ vào Iran phối hợp cùng các cơ quan chức năng Iran để khai quật uranium làm giàu mức độ cao được chôn giấu sau khi cuộc xung đột kết thúc.

Iran chưa bình luận về tuyên bố này, song trước đó khẳng định sẽ không di chuyển uranium làm giàu ra nước ngoài. Đây là một trong những điểm nghẽn chính khiến các cuộc hòa đàm hiện nay giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc.

Iran được cho là hiện sở hữu hơn 400kg uranium được làm giàu tới mức 60%, thứ có thể được sử dụng để chế tạo ít nhất 10 quả bom nguyên tử.

Vật liệu này thường được lưu trữ trong các hộp kim loại có kích thước tương đương bình lặn, cho phép kho dự trữ được chia nhỏ tại nhiều địa điểm. Kho uranium của Iran dường như dược lưu trữ sâu dưới lòng đất.

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân bằng mọi giá và trọng tâm của cam kết đó là số phận của lượng uranium làm giàu ở cấp độ cao của nước này.

Phần lớn số uranium này được cho là được cất giữ sâu dưới lòng đất đến mức ngay cả những quả bom xuyên boong-ke mạnh nhất của Mỹ cũng có thể không phá hủy được. Một cuộc đột kích của lực lượng Mỹ để thu hồi số uranium này sẽ kéo theo rủi ro khổng lồ, bao gồm cả từ chính vật liệu này, thứ có thể trở nên cực kỳ độc hại nếu bị rò rỉ và tiếp xúc với độ ẩm.

Chính quyền Tổng thống Trump đang tập trung vào các nỗ lực ngoại giao bằng cách cố gắng thuyết phục Iran bàn giao vật liệu này để đổi lấy việc được nới lỏng trừng phạt.

"Nếu họ đồng ý từ bỏ những thứ đó, sẽ có những đợt nới lỏng trừng phạt”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu khi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào hôm 2/6.

Các nhà quan sát cho rằng, Iran đang cất giấu uranium làm giàu trong các cơ sở dưới lòng đất gồm khu phức hợp Isfahan, cơ sở Natanz và núi Pickaxe, Cơ sở Fordo và các địa điểm tiềm năng khác.

Theo ông Rafael Grossi, người đứng đầu IAEA, phần lớn uranium làm giàu của Iran có khả năng vẫn được lưu trữ dưới lòng đất, gần khu phức hợp hạt nhân Isfahan. Vật liệu này chỉ cần vài tuần xử lý là có thể sử dụng cho vũ khí hạt nhân.

Theo phân tích từ Viện An ninh Quốc gia Mỹ (JINSA), khu phức hợp Isfahan được chôn sâu dưới một ngọn núi, rất có thể nằm ngoài tầm với của các loại bom xuyên boong-ke.

Khi Mỹ cùng Israel tham gia ngắn hạn vào cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi năm ngoái, các cuộc không kích đã làm hư hại nặng nề các lối vào đường hầm của cơ sở Isfahan. Hình ảnh vệ tinh cho thấy đã có nỗ lực dọn dẹp các mảnh vỡ tại một số lối vào. Tuy nhiên, Iran đã phủ đất lên chúng một lần nữa vào đầu năm nay như một biện pháp bảo vệ trước khi cuộc chiến gần đây nhất bắt đầu vào tháng 2.

Trong khi đó, một phần nhỏ uranium làm giàu cấp độ cao của Iran có thể nằm ở Natanz, cơ sở làm giàu lớn nhất của nước này. Mỹ và Israel đã ném bom Natanz vào tháng 6/2025 và một lần nữa vào tháng 3 vừa qua.

Cách khu phức hợp hạt nhân Natanz khoảng 2km là một địa điểm ngầm khác có tên là núi Pickaxe. Hình ảnh vệ tinh gợi ý rằng Iran đã tiếp tục hoàn thiện địa điểm này sau cuộc chiến tháng 6/2025 với tường an ninh và các lối vào được gia cố.

Iran được cho là cũng lưu trữ uranium làm giàu ở cơ sở ngầm Fordo. Cơ sở này về cơ bản đã bị phá hủy khi lực lượng Mỹ tập kích bằng hàng chục quả bom xuyên boong-ke hồi tháng 6/2025. Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Iran đã thêm các chướng ngại vật trên các con đường dẫn đến các lối vào đường hầm bị vùi lấp, có thể là nỗ lực nhằm làm chậm một cuộc tấn công tiềm tàng.

Ngoài Isfahan, Natanz và Fordo, cũng có khả năng uranium làm giàu được lưu trữ tại một địa điểm bí mật khác. Ông Scott Roecker, Phó Chủ tịch chương trình an ninh vật liệu hạt nhân tại Nuclear Threat Initiative, nhận định: "Nếu Iran lo lắng về việc Mỹ hay Israel đột kích để thu giữ uranium bằng vũ lực, họ sẽ phân tán chúng ra nhiều nơi khác nhau”.