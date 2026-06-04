Mỹ dùng toàn bộ sức mạnh, biến hầm ngầm của Iran thành "bao tải kín"

Tiêm kích F-35 trên tàu sân bay Mỹ tham gia tấn công Iran (Ảnh: CENTCOM).

Mỹ huy động lực lượng và khí tài chưa từng có

Vài tuần trước khi “Cuồng nộ” bùng nổ, hoạt động của máy bay vận tải quân sự Mỹ và đồng minh tại Trung Đông đã gia tăng đáng kể. Các căn cứ không quân chiến lược như Al Udeid (Qatar), Al Dhafra (UAE) và Prince Sultan (Ả rập Xê út) trở thành những điểm triển khai trọng yếu.

Một hệ thống kiểm soát hoạt động thống nhất được thiết lập để đảm bảo hậu cần, tiếp nhiên liệu trên không, phối hợp chuyến bay và thực hiện các cuộc tấn công từ hướng tây và nam Iran.

Căn cứ không quân Uvda ở Eilat, Israel, được sử dụng làm bàn đạp cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm. Để khắc phục quãng đường bay dài đến Iran, một lực lượng máy bay tiếp dầu hùng hậu gồm KC-46 Pegasus và KC-135 Stratotanker đã được huy động, đảm bảo khả năng chiến đấu liên tục cho các tiêm kích Mỹ và Israel.

Máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster III đóng vai trò chủ lực trong việc vận chuyển vũ khí, khí tài, quân số và đạn dược.

Hải quân Mỹ triển khai 2 nhóm tác chiến tàu sân bay: USS Gerald Ford và USS Abraham Lincoln. Hàng không mẫu hạm hạt nhân Gerald Ford, siêu tàu sân bay hiện đại và lớn nhất thế giới với chi phí 13 tỷ USD, lần đầu tiên tham gia thực chiến, được bố trí ở phía đông Địa Trung Hải trong khi tàu Abraham Lincoln hướng đến biển Ả rập.

Mỗi nhóm tàu sân bay này bao gồm các tàu tuần dương lớp Ticonderoga và khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, có khả năng phóng hàng trăm tên lửa hành trình, cùng với khoảng 100 máy bay chiến đấu và tác chiến điện tử.

Hàng loạt tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ lao vùn vụt qua không phận Iraq trước khi tấn công các mục tiêu ở Iran (Video: AMK Mapping).

Làm tê liệt hệ thống phòng không Iran

Mặc dù hệ thống phòng không Iran đã bị gián đoạn một phần sau các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào tháng 6/2025, nhưng đã được Tehran khôi phục gần như hoàn toàn trước khi chiến dịch “Cuồng nộ” nổ ra.

Trong giai đoạn đầu, Mỹ lên kế hoạch sử dụng đồng thời nhiều loại vũ khí, với tên lửa hành trình Tomahawk là chủ lực, phóng từ phía bắc Ấn Độ Dương và biển Ả rập.

Máy bay chiến đấu chiến thuật F-15E và F-16 của Không quân Mỹ sử dụng mồi nhử ADM-160 MALD để tạo tín hiệu giả, làm quá tải radar của Iran. Khi các hệ thống radar bị gây nhiễu, các nhóm không quân tấn công xuất kích, phá hủy hệ thống phòng không, trong khi nhóm chế áp làm gián đoạn và vô hiệu hóa chúng.

Trong giai đoạn này, máy bay chiến đấu tàng hình F-35C (cất cánh từ tàu sân bay) và F-35I (cất cánh từ Israel) được sử dụng làm nền tảng thâm nhập và trinh sát. Máy bay F-15E Strike Eagle và F-16 phóng tên lửa chống radar tốc độ cao AGM-88 HARM và AGM-88G AARGM-ER vào các đài radar và trạm kiểm soát phòng không đang hoạt động.

Chỉ sau khi lực lượng phòng không Iran bị tê liệt hoàn toàn, các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ mới xuất hiện trong không phận Iran. Ban đầu là máy bay siêu thanh B-1B Lancer tấn công các trung tâm hậu cần và căn cứ kiên cố bằng tên lửa hành trình, sau đó là máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-52H Stratofortress thực hiện các cuộc tấn công tên lửa hành trình quy mô lớn vào các mục tiêu xa hơn.

Mỹ và Israel dồn dập không kích thủ đô Tehran ngày 28/2 khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng (Video: IDF).

Chiến thuật tấn công các mục tiêu ngầm của Mỹ

Một trong những thách thức lớn nhất là mạng lưới hầm ngầm kiên cố của Iran, được ví như “thành phố ngầm” chứa vũ khí, trung tâm liên lạc, sở chỉ huy và cơ sở hạ tầng tên lửa. Để đối phó, quân đội Mỹ đã sử dụng máy bay tàng hình B-2A Spirit mang bom xuyên hầm GBU-57 MOP, có khả năng xuyên sâu xuống lòng đất trước khi phát nổ, nhằm phá hủy các cơ sở ngầm của chương trình hạt nhân Iran tại Fordow và Natanz.

Nhận thấy việc loại bỏ cơ sở hạ tầng trên mặt đất không đủ để vô hiệu hóa tiềm năng ngầm, Mỹ đã kết hợp nhiều chiến thuật. Tại những khu vực địa chất và địa hình cho phép dự đoán vị trí các lối vào đường hầm, các cuộc tấn công dẫn đường chính xác đã được tiến hành để đánh sập các lối vào, cô lập chúng khỏi mặt đất.

Đồng thời, máy bay thả bom chùm chứa mìn chống tăng và chống bộ binh GATOR xuống các lối ra, đường dẫn và khu vực bảo trì ngầm bị nghi ngờ. Các thùng chứa mìn được thả từ máy bay, mở ra khi tiếp đất và rải đều mìn trong khu vực.

Chiến thuật này đã ngăn chặn hoặc làm chậm quá trình sơ tán thiết bị, luân chuyển quân số và tiếp tế cho các vị trí ẩn nấp, biến các thành phần phòng thủ ngầm thành những “bao tải kín” không còn giá trị hoạt động.

Chiến thuật này đã tỏ ra hiệu quả hơn nhiều so với việc cố gắng phá hủy hoàn toàn các hầm ngầm, đồng thời giảm cường độ trả đũa bằng tên lửa của Iran vào Israel và các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực.