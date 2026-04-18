Tổng thống Trump nêu điều kiện ngừng phong tỏa hàng hải Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Phát biểu với phóng viên ngày 17/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cuộc thảo luận giữa Mỹ và Iran sẽ tiếp tục trong suốt cuối tuần này và ông hy vọng 2 bên có thể đạt được thỏa thuận trong 1-2 ngày tới.

"Chúng tôi đã có một số cuộc thảo luận rất tốt... và chúng tôi đã làm tốt công việc của mình, nhưng hãy chờ xem. Các cuộc đàm phán đang diễn ra và chúng tôi sẽ tiếp tục trong suốt cuối tuần. Rất nhiều điều tốt đẹp đang diễn ra, và điều đó bao gồm cả Li Băng nữa. Tôi không nghĩ còn quá nhiều khác biệt đáng kể".

Về tương lai của lệnh phong tỏa các cảng của Iran, ông Trump khẳng định hoạt động này sẽ chấm dứt ngay sau khi một "thỏa thuận được ký kết".

"Eo biển Hormuz hiện đã mở cửa hoàn toàn và sẵn sàng cho các hoạt động thương mại cũng như lưu thông đầy đủ, nhưng lệnh phong tỏa hải quân sẽ tiếp tục có hiệu lực toàn diện và đầy đủ đối với riêng Iran, cho đến khi giao dịch của chúng ta với Iran được hoàn tất 100%", ông Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social hôm 17/4 sau khi Iran tuyên bố mở lại Hormuz.

Quân đội Mỹ cũng khẳng định duy trì lệnh phong tỏa hàng hải Iran “chừng nào còn cần thiết”.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán hàng đầu Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Iran sẽ một lần nữa đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz nếu Mỹ tiếp tục lệnh phong tỏa các cảng của quốc gia này.

"Nếu lệnh phong tỏa vẫn tiếp diễn, eo biển Hormuz sẽ không thể tiếp tục mở cửa", ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X, đồng thời nói thêm rằng việc lưu thông qua tuyến đường thủy này sẽ phụ thuộc vào sự cho phép từ phía Iran.

Mỹ phong tỏa hàng hải Iran (Ảnh: WSJ).

Mỹ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa hàng hải, chặn các tàu ra và vào cảng của Iran kể từ 13/4 sau khi vòng đàm phán đầu tiên tại Islamabad sụp đổ. Ông Trump tuyên bố, lệnh phong tỏa đã làm mất đi các nguồn thu của Iran.

Ông cho rằng Tehran muốn đạt được một thỏa thuận và ông hy vọng Iran sẽ tuân thủ các điều khoản nếu thỏa thuận hòa bình đó được ký kết.

Trump cho biết một thỏa thuận hòa bình với Iran sẽ bao gồm việc Hoa Kỳ nắm quyền kiểm soát các vật liệu hạt nhân của quốc gia này, đồng thời phác thảo các điểm chính của thỏa thuận tiềm năng trước đám đông tại một cuộc vận động tranh cử ở Arizona.

"Chúng tôi đang tiến triển tốt. Nhưng ai biết được? Ai mà biết chắc được với bất kỳ ai? Và đặc biệt là với Iran," ông Trump nói với đám đông ở Phoenix. "Quá trình này sẽ diễn ra rất nhanh chóng vì hầu hết các điểm đã được thương thảo và đồng ý. Các bạn sẽ rất hạnh phúc."

Ông Trump cho biết thỏa thuận sẽ bao gồm việc Mỹ nắm quyền kiểm soát uranium làm giàu cấp độ cao của Iran.

"Mỹ sẽ lấy toàn bộ bụi hạt nhân. Các bạn biết bụi hạt nhân là gì không? Đó là chất bột màu trắng được tạo ra bởi các máy bay ném bom B-2 của chúng ta... Dù sao thì chúng ta cũng định lấy nó thôi”, ông nói.

Ông khẳng định Tehran đã đồng ý điều quan trọng nhất là không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. “Họ sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân”, ông nhấn mạnh.

Ông phủ nhận thông tin cho rằng Mỹ và Iran đang thảo luận về khả năng giải tỏa 20 tỷ USD trong các quỹ bị đóng băng của Tehran để đổi lấy việc chuyển giao uranium đã làm giàu của nước này cho Washington.

Ông nêu rõ sẽ không có bất kỳ khoản tiền nào được trao tay như một phần của thỏa thuận đang được thương thảo nhằm chấm dứt xung đột Iran. Ông nói, Iran đã đồng ý đình chỉ chương trình hạt nhân của mình vô thời hạn, ngay cả khi không nhận được bất kỳ tài sản bị đóng băng nào từ phía Mỹ.

Theo Tổng thống Trump, Mỹ và Iran sẽ hợp tác cùng nhau để di dời số uranium làm giàu của Iran về Mỹ. Ông khẳng định việc này sẽ không có sự tham gia của bộ binh Mỹ.

"Không. Không có quân đội. Chúng ta sẽ xuống đó và lấy nó cùng với họ, rồi chúng ta sẽ mang đi. Chúng ta sẽ cùng thực hiện vì đến lúc đó, chúng ta đã có một thỏa thuận, và khi đã có thỏa thuận thì không cần phải chiến đấu nữa. Như vậy tốt hơn. Chúng ta sẽ làm theo cách khác nếu bắt buộc phải thế”, ông cho biết.

Tuy nhiên, khi được hỏi ai sẽ là người thay mặt Mỹ để thu giữ số vật liệu này, ông chỉ nói chung chung là "người của chúng ta".

"Người của chúng ta, cùng với người Iran, sẽ hợp tác để lấy nó. Và sau đó chúng ta sẽ đưa nó về Mỹ”, ông nói.

Trong khi đó, Iran bác bỏ thông tin đồng ý chuyển giao uranium làm giàu cho Mỹ. Một quan chức Iran cảnh báo rằng những phát ngôn công khai như vậy có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra.