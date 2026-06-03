Nga cảnh báo nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov (Ảnh: Tass).

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) ngày 3/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố bất kỳ hành động nào chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga từ phía các thế lực thù địch đều có thể dẫn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xấu nhất.

"Đối với chúng tôi, những tình huống cực đoan giả định, có thể dẫn đến việc sử dụng loại vũ khí này, đã được nêu chi tiết trong học thuyết quân sự của Nga và các nguyên tắc cơ bản trong chính sách răn đe hạt nhân của nhà nước Nga", nhà ngoại giao cấp cao nhắc lại.

Theo ông Ryabkov, việc các thế lực thù địch xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Nga có thể dẫn đến việc Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân.

"Nói một cách thẳng thắn, những tài liệu này gửi đi một tín hiệu rằng việc xâm phạm nước Nga hoặc sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga bởi các thế lực thù địch, bao gồm những thế lực có thể sở hữu những vũ khí như vậy, có thể khiến chúng tôi sử dụng những vũ khí này trong trường hợp xấu nhất", ông Ryabkov cảnh báo.

Ông Ryabkov tuyên bố các đối thủ của Nga nên xem xét những cảnh báo này một cách nghiêm túc nhất có thể.

"Đây là một lời cảnh báo và một thông điệp cần được xem xét nghiêm túc nhất có thể, và không ai - gồm cả các đối thủ của chúng tôi - nên thử thách quyết tâm của Nga trong việc sử dụng mọi phương tiện phòng thủ sẵn có”, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Nga năm 2024 đã cập nhật học thuyết hạt nhân để ứng phó với sự xuất hiện của các rủi ro quân sự mới.

Cụ thể, học thuyết sửa đổi mở rộng phạm vi các quốc gia và liên minh quân sự chịu sự răn đe hạt nhân, cũng như danh sách các mối đe dọa quân sự mà sự răn đe đó được thiết kế để chống lại.

Ngoài ra, học thuyết còn nêu rõ rằng Nga sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào của một quốc gia phi hạt nhân, được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ, là một cuộc tấn công chung. Nguyên tắc cơ bản của học thuyết vẫn là việc sử dụng vũ khí hạt nhân là biện pháp cuối cùng để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các nguyên tắc cơ bản về răn đe hạt nhân của Nga cần phải được điều chỉnh để phù hợp với thực tế hiện tại.

Chủ nhân Điện Kremlin chỉ ra rằng, tình hình quân sự và chính trị hiện nay đang thay đổi mạnh mẽ và Moscow phải tính đến điều này, bao gồm cả sự xuất hiện của các mối đe dọa và rủi ro quân sự mới.

Ông Putin nhấn mạnh, Moscow có thể đáp trả hạt nhân đối với một cuộc tấn công xuyên biên giới quy mô lớn có sự tham gia của máy bay, tên lửa hoặc máy bay không người lái. Một cường quốc hạt nhân đối thủ hỗ trợ quốc gia khác tấn công Nga cũng sẽ bị coi là một bên tham gia cuộc tấn công đó.

Điều này có nghĩa rằng, việc phương Tây cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng các vũ khí tầm xa mà họ viện trợ cũng sẽ bị coi là thuộc diện áp dụng quy tắc răn đe hạt nhân của Nga.

Trước đây, học thuyết hạt nhân cho phép Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp một quốc gia khác sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Moscow hoặc nếu "sự tồn tại của nhà nước Nga bị đe dọa".