Tổng thống Trump ra “tối hậu thư” với Iran, cảnh báo tấn công trở lại

Tổng thống Donald Trump trao đổi với các phóng viên trên chuyên cơ ngày 17/4 (Ảnh: Reuters).

Trao đổi với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 17/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông có thể chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Iran nếu một thỏa thuận dài hạn để chấm dứt xung đột không được ký kết trước ngày 22/4.

Tổng thống Trump tuyên bố ông có thể không gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran, nhưng lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vẫn được duy trì.

Theo chủ nhân Nhà Trắng, Mỹ có thể bắt đầu “ném bom” trở lại nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.

"Có lẽ tôi sẽ không gia hạn, nhưng lệnh phong tỏa (đối với các cảng của Iran) sẽ vẫn được duy trì. Chúng ta đã có một lệnh phong tỏa, và điều đáng tiếc là chúng ta phải bắt đầu ném bom trở lại”, ông Trump cảnh báo.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran sẽ hết hạn vào ngày 22/4 và hai nước đã tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm gia hạn thỏa thuận.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng có một số thông tin tích cực liên quan đến Iran, nhưng từ chối tiết lộ thêm.

“Chúng tôi đã có một số tin khá tốt cách đây 20 phút, dường như mọi việc đang diễn ra rất tốt với Iran ở Trung Đông”, ông Trump nói.

Khi được hỏi tin tốt là gì, ông Trump trả lời: “Các bạn sẽ được biết thông tin đó. Tôi chỉ nghĩ đó là điều nên xảy ra. Đó là điều hợp lý. Và tôi nghĩ nó sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra khi các phái đoàn của Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ đến Pakistan vào cuối tuần này và có thể sẽ tổ chức các cuộc đàm phán vào ngày 20/4.

Tổng thống Trump gần đây bày tỏ sự tin tưởng rằng các bên đang tiến gần đến một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

"Phía Iran muốn gặp mặt. Họ muốn đạt được thỏa thuận. Tôi nghĩ cuộc gặp có thể sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận trong 1 hoặc 2 ngày tới", Tổng thống Trump nói với hãng tin Axios ngày 17/4.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Sky News (Anh) được công bố ngày 15/4, Tổng thống Trump không loại trừ khả năng ký kết một thỏa thuận với Iran trước cuối tháng 4.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business, ông Trump cũng tuyên bố cuộc xung đột Mỹ - Iran gần đi đến hồi kết khi giao tranh giảm bớt trong giai đoạn ngừng bắn

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng cho biết Mỹ “cảm thấy lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận” với Iran. Bà đánh giá các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian là "hiệu quả và đang tiếp diễn".

Trở về từ Pakistan sau cuộc đàm phán với Iran vào cuối tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông “lạc quan” về tình hình hiện tại. Ông tin rằng các nhà đàm phán Iran “muốn đạt được một thỏa thuận” với Mỹ, bất chấp hàng thập niên “mất lòng tin” giữa hai nước.

Ông Vance nhấn mạnh kỳ vọng của Tổng thống Trump về một "thỏa thuận lớn" với Iran, thay vì chỉ đạt được một “thỏa thuận nhỏ”.

Iran ngày 17/4 tuyên bố mở cửa trở lại eo biển Hormuz với các tàu thương mại. Tổng thống Trump hoan nghênh động thái này, mặc dù Mỹ vẫn chưa dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải với Iran.