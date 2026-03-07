Mỹ sắp mở chiến dịch tấn công lớn nhất vào Iran

Một thủy thủ hải quân Mỹ ra hiệu cho máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornet trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

"Tối nay sẽ là chiến dịch tấn công lớn nhất của chúng ta và sẽ gây thiệt hại nặng nề nhất cho các bệ phóng tên lửa của Iran, các nhà máy sản xuất tên lửa", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business hôm 6/3 (giờ Mỹ).

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran. Nhiều thành phố lớn của Iran, bao gồm thủ đô Tehran, đã bị tấn công.

Nhà Trắng cho rằng các mối đe dọa từ chương trình tên lửa và hạt nhân Iran là lý do dẫn tới cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Hậu quả của các cuộc tấn công là Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng một số quan chức và chỉ huy quân sự cấp cao của Iran thiệt mạng.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố một chiến dịch trả đũa, nhắm vào các mục tiêu ở Israel. Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Ả rập Xê út cũng bị tấn công.

Trong một diễn biến có liên quan, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Alimohammad Naini, đã thách thức hải quân Mỹ điều chiến hạm đến hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, nơi đang bị Iran phong tỏa.

"Iran hoan nghênh mạnh mẽ việc Mỹ triển khai lực lượng hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. Chúng tôi đang chờ đợi sự hiện diện của họ”, người phát ngôn tuyên bố.

"Chúng tôi khuyến cáo rằng, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, người Mỹ nên nhớ lại vụ cháy trên siêu tàu chở dầu Bridgeton của Mỹ năm 1987 và các tàu chở dầu bị nhắm mục tiêu gần đây", ông Naini nói cảnh báo.

Eo biển Hormuz là một trong những huyết mạch quan trọng nhất của thương mại toàn cầu. Khoảng 20% tổng nguồn cung dầu mỏ và khoảng 20% lượng khí đốt vận chuyển bằng đường biển trên thế giới đi qua tuyến đường này.

Eo biển Hormuz là tuyến xuất khẩu dầu mỏ then chốt của thế giới, kết nối các nhà sản xuất dầu lớn nhất Vùng Vịnh như Ả rập Xê út, Iran, Iraq và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) với Vịnh Oman và Biển Ả rập.

Ít nhất 9 tàu đã bị tấn công kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu mở chiến dịch quân sự tập kích Iran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng đã yêu cầu các tàu không được vượt qua eo biển Hormuz, nơi được coi là tuyến đường thủy chiến lược.

Giới chức quân sự Mỹ xác nhận Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và 2.000 máy bay không người lái để đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/3 tuyên bố Washington đã đánh chìm 24 tàu chiến của Hải quân Iran trong khuôn khổ chiến dịch quân sự chung của Mỹ - Israel.

Ông Trump cũng khẳng định lực lượng hải quân, không quân, hệ thống phòng không và mạng lưới chỉ huy quân sự của Iran cũng đã bị phá hủy trong chiến dịch này.

Đô đốc Brad Cooper, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận hơn 50.000 binh sĩ, 200 máy bay chiến đấu và các lực lượng khác đang tham gia chiến dịch tập kích Iran.

Theo tướng Caine, chiến dịch của Mỹ đã tấn công hơn 2.000 mục tiêu, phá hủy hơn 20 tàu hải quân Iran, trong đó có một tàu ngầm.

"Chúng ta đã làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống phòng không của Iran và phá hủy hàng trăm tên lửa đạn đạo, bệ phóng và máy bay không người lái của Iran”, Đô đốc Mỹ tuyên bố.