Trung tâm dữ liệu Amazon tại Trung Đông thành mục tiêu tấn công của Iran

Một tòa nhà dân cư tại Seef, Bahrain bị trúng UAV của Iran (Ảnh: Reuters).

Trong bối cảnh xung đột địa chính trị ngày càng leo thang, thế giới chứng kiến một chương mới trong lịch sử chiến tranh: sự xâm nhập của các cuộc tấn công quân sự vào hạ tầng kỹ thuật số. Đầu tháng 3, Iran đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services (AWS) tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Bahrain.

Đây không chỉ là một đòn đánh trả đũa trong cuộc xung đột Mỹ - Israel - Iran mà còn đánh dấu sự chuyển dịch chiến lược, nơi mà “đám mây” - biểu tượng của sự bất khả xâm phạm kỹ thuật số, trở thành mục tiêu vật lý trên mặt đất. Vụ việc này không chỉ gây gián đoạn dịch vụ khu vực mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về tính dễ bị tổn thương của nền tảng Internet toàn cầu, buộc các chuyên gia và chính phủ phải suy nghĩ lại về cách bảo vệ hạ tầng số trong kỷ nguyên chiến tranh lai.

Lần đầu hạ tầng đám mây trở thành mục tiêu chiến tranh

Ngày 1/3, các báo cáo đầu tiên về cuộc tấn công bắt đầu lan truyền. Theo thông báo chính thức từ Amazon, hai trung tâm dữ liệu tại UAE bị UAV tấn công trực tiếp, trong khi một cơ sở tại Bahrain bị hư hại do vụ nổ UAV gần đó.

Các cuộc tấn công này gây ra thiệt hại nghiêm trọng, bao gồm hư hại cấu trúc tòa nhà, mất điện kéo dài, gián đoạn hệ thống làm mát, kích hoạt hệ thống chữa cháy dẫn đến ngập nước trong phòng máy chủ. Một số máy chủ và hệ thống mạng bị phá hủy hoàn toàn, khiến AWS phải sơ tán nhân viên khẩn cấp tại một cơ sở ở Dubai.

Hậu quả kỹ thuật ngay lập tức: Nhiều dịch vụ cốt lõi của AWS như EC2 (dịch vụ máy tính đám mây), S3 (lưu trữ dữ liệu) và DynamoDB (cơ sở dữ liệu) bị gián đoạn tại Trung Đông. Các doanh nghiệp phụ thuộc vào hạ tầng này, từ ngân hàng đến dịch vụ tài chính kỹ thuật số, gặp tình trạng ngừng hoạt động hàng loạt. Ví dụ, ứng dụng giao hàng, gọi xe Careem cùng dịch vụ thanh toán Alaan bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng và giao dịch tài chính.

Mặc dù hệ thống dự phòng của AWS đã ngăn chặn sự cố lan rộng, nhưng nhiều dịch vụ phải chuyển hướng sang các trung tâm dữ liệu khác ở châu Âu hoặc châu Á, gây tăng tải và chậm trễ.

Đến ngày 6/3, Amazon xác nhận quá trình khắc phục hậu quả sẽ còn kéo dài, đồng thời khuyến cáo khách hàng tạo “bản sao lưu” dữ liệu cũng như xem xét di dời tải công việc ra khỏi Trung Đông do môi trường hoạt động “không thể dự đoán”. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Amazon trở thành mục tiêu trực tiếp của hành động quân sự, đánh dấu sự chuyển giao từ chiến tranh mạng sang tấn công vật lý vào hạ tầng số. Các bài đăng trên nền tảng X từ người dùng địa phương mô tả tình trạng “ngân hàng tê liệt” và “mất dữ liệu lớn”, nhấn mạnh tác động lan tỏa đến đời sống hàng ngày.

Cuộc tấn công vào AWS không phải là sự kiện cô lập mà nằm trong chuỗi leo thang quân sự rộng lớn hơn tại Trung Đông đầu năm 2026. Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã không kích nhắm vào Iran, dẫn đến sự ra đi của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei tại Tehran. Sự kiện này được xác nhận bởi truyền thông nhà nước Iran, kèm theo lời đe dọa chiến tranh khu vực toàn diện.

Phía Iran đã đáp trả ngay lập tức bằng một loạt cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm vào Israel, các căn cứ Mỹ tại Bahrain, cơ sở quân sự ở UAE, hạ tầng năng lượng tại Saudi Arabia và nay là hạ tầng kỹ thuật số.

Nước Mỹ, dưới thời Tổng thống Donald Trump, đã tăng cường hiện diện quân sự với hai nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford tại khu vực nhằm gây sức ép với chính phủ Iran, đồng thời thúc đẩy đàm phán về vấn đề hạt nhân những thất bại. Iran, coi các trung tâm dữ liệu AWS là “hỗ trợ cho hoạt động quân sự, tình báo Mỹ”, đã chọn chúng làm mục tiêu biểu tượng. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tuyên bố qua truyền thông nhà nước rằng các cuộc tấn công nhằm “xác định vai trò của các trung tâm này trong việc hỗ trợ kẻ thù”.

Lý do Amazon trở thành mục tiêu?

Thứ nhất, AWS là nhà cung cấp đám mây lớn nhất thế giới, kiểm soát khoảng 31% thị phần toàn cầu tính đến năm 2026. Hệ thống này lưu trữ dữ liệu cho chính phủ, ngân hàng, trường đại học và vô số dịch vụ trực tuyến, từ Netflix đến các nền tảng thương mại điện tử. Với hàng chục khu vực và các “vùng khả dụng” kết nối tốc độ cao, AWS được thiết kế để chịu đựng sự cố cục bộ, nhưng các cuộc tấn công đồng thời có thể làm mất cân bằng tải, dẫn đến gián đoạn lớn.

Thứ hai, AWS có mối liên hệ chặt chẽ với Chính phủ Mỹ. Là đối tác chính của Bộ Quốc phòng và các cơ quan tình báo trung ương, AWS cung cấp dịch vụ đám mây cho các hợp đồng nhạy cảm, bao gồm lưu trữ dữ liệu quân sự và tình báo. Iran coi đây là “hệ thần kinh số” của Mỹ và phương Tây, việc tấn công mang tính biểu tượng cao, nhằm làm suy yếu sức mạnh kinh tế - công nghệ của Mỹ.

Thứ ba, hạ tầng dữ liệu ngày càng được coi là tài sản chiến lược tương đương với nhà máy điện hay đường ống dầu. Chúng chứa dữ liệu tài chính, quốc phòng, logistics và thương mại điện tử - những yếu tố then chốt cho nền kinh tế số. Trong bối cảnh chiến tranh mở rộng sang lĩnh vực số, các trung tâm dữ liệu trở thành mục tiêu tự nhiên, đặc biệt khi chúng nằm ở các khu vực nhạy cảm như Vùng Vịnh.

Các chuyên gia công nghệ nhận định, vụ tấn công là bước ngoặt lớn. Giáo sư an ninh mạng tại Đại học Notre Dame nhấn mạnh: “Điện toán đám mây không phải là phép màu, nó vẫn phụ thuộc vào cơ sở vật lý trên mặt đất”. Dù được bảo vệ nghiêm ngặt với tường rào, camera, hệ thống an ninh, các trung tâm dữ liệu không được thiết kế để chống chịu tên lửa/UAV quân sự. Sự kiện phơi bày điểm yếu vật lý của internet toàn cầu, nơi mà một vài cơ sở then chốt có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng số.

Hơn nữa, nó nhấn mạnh sự hội tụ giữa không gian mạng và vật lý. Thay vì hack từ xa, giờ đây có thể tấn công trực tiếp nơi đặt máy chủ, kết hợp chiến tranh mạng với hành động quân sự. Đến nay, thông tin từ Bloomberg cho thấy Israel và Mỹ cũng đã tấn công hai trung tâm dữ liệu tại Tehran, một trong số liên kết với IRGC, cho thấy xu hướng trả đũa hai chiều.

Tác động đối với ngành công nghệ toàn cầu

Đây là lần đầu tiên Big Tech trở thành nạn nhân trực tiếp của chiến tranh, thay đổi cách nhìn về vai trò của các tập đoàn như Amazon, Microsoft và Google. Chúng không còn là thực thể thương mại thuần túy, mà bị coi là công cụ sức mạnh quốc gia. Sự kiện này có thể dẫn đến “quân sự hóa Internet”, với các công ty đầu tư vào trung tâm dữ liệu trong boong-ke (hầm trú ẩn), hang núi hoặc thậm chí dưới biển để tăng cường bảo vệ. Một số doanh nghiệp đã nghiên cứu các mô hình như vậy và dự báo đầu tư vào hạ tầng dữ liệu sẽ tăng vọt để đa dạng hóa lưu trữ.

AWS khuyến nghị khách hàng tái cấu trúc hạ tầng, thúc đẩy xu hướng multi-region (mô hình triển khai ứng dụng, dữ liệu và dịch vụ đám mây trên nhiều khu vực địa lý độc lập khác nhau) và phân tán dữ liệu. Các công ty như Nvidia và Google cũng tạm đóng văn phòng tại Dubai, nhân viên bị kẹt giữa xung đột. Về dài hạn, điều này có thể làm chậm lại tham vọng AI của Vùng Vịnh, nơi UAE và Bahrain đang đầu tư hàng tỷ đô la vào trung tâm dữ liệu.

Theo giới chuyên gia, sự kiện này đánh dấu sự hội tụ giữa không gian mạng và vật lý, nơi chiến tranh mạng không còn riêng biệt mà hòa quyện với hành động quân sự truyền thống. Nó tăng nguy cơ xung đột công nghệ, Big Tech trở thành mục tiêu chiến lược và công cụ răn đe. Các chuyên gia cảnh báo về “chiến tranh hạ tầng số”, tập trung vào việc tê liệt kinh tế, gián đoạn Internet và rối loạn tài chính thay vì tiêu diệt quân đội. Trong kỷ nguyên số, phương thức này hiệu quả hơn chiến tranh truyền thống, đặc biệt khi Mỹ kiểm soát phần lớn hạ tầng Internet toàn cầu.

Hơn nữa, nó ảnh hưởng đến các tuyến cáp quang biển và vệ tinh, Hormuz và Biển Đỏ trở thành điểm nghẽn. Nếu xu hướng tiếp tục, thế giới có thể chứng kiến sự phân mảnh Internet, các quốc gia xây dựng hạ tầng độc lập để tránh rủi ro địa chính trị. Vụ tấn công tiết lộ 3 xu hướng lớn trong chiến tranh hiện đại. (i) Dữ liệu trở thành tài nguyên chiến lược ngang hàng với dầu mỏ và điện năng. (ii) Big Tech là tác nhân địa chính trị, không còn đứng ngoài xung đột. (iii) Chiến tranh mở rộng sang không gian số vật lý, với trung tâm dữ liệu, cáp quang và vệ tinh thành mục tiêu. Điều này buộc các chính phủ và doanh nghiệp phải đầu tư vào hệ thống bảo mật nhiều lớp, kết hợp công nghệ và quân sự.

Cuộc tấn công của Iran vào trung tâm dữ liệu Amazon (Mỹ) không chỉ là một phần của xung đột Trung Đông, mà còn là tín hiệu cảnh báo cho tương lai chiến tranh. Nếu thế kỷ XX tập trung vào nhà máy và cơ sở năng lượng, thì thế kỷ XXI sẽ chứng kiến hạ tầng dữ liệu trở thành “mạch máu” của kinh tế toàn cầu.

Khi chiến tranh bước vào “không gian điện toán đám mây”, thế giới cần chuẩn bị cho kỷ nguyên mới, nơi an ninh số không còn là vấn đề kỹ thuật, mà là vấn đề sinh tồn chiến lược. Đến nay, khi khói bụi từ các cuộc tấn công vẫn còn, cộng đồng quốc tế cần hành động để bảo vệ hạ tầng chung, tránh lặp lại những thảm kịch như vậy.