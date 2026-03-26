Iran chính thức phản hồi đề xuất hòa bình 15 điểm của Mỹ

Đường phố Tehran (Ảnh: PressTV).

Hãng tin Tasnim ngày 26/3 cho biết, Iran đã chính thức phản hồi đề xuất gồm 15 điểm do Mỹ đưa ra thông qua các bên trung gian và Tehran đang chờ phản hồi tiếp theo từ Washington.

Theo nguồn tin, Iran đã nêu rõ trong phản hồi rằng các hành động ám sát mang tính gây hấn của đối phương phải chấm dứt, cần thiết lập các điều kiện cụ thể để đảm bảo chiến tranh không tái diễn, việc bồi thường và đền bù chiến tranh phải được bảo đảm và xác định rõ ràng, và việc chấm dứt chiến tranh phải được thực hiện trên mọi mặt trận cũng như đối với tất cả các lực lượng “kháng chiến” đã tham gia cuộc chiến trên toàn khu vực.

Nguồn tin cho biết thêm, chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz là quyền tự nhiên và hợp pháp của nước này và sẽ tiếp tục như vậy.

Nguồn tin lưu ý, đây là các điều kiện của Iran, bên cạnh những yêu cầu đã được đưa ra trong vòng đàm phán hạt nhân thứ hai tại Geneva diễn ra vài ngày trước khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch không kích vào Iran hồi cuối tháng 2.

Nguồn tin nhấn mạnh, Iran hoài nghi tuyên bố của Mỹ về đàm phán, cho rằng điều này chỉ nhằm ổn định lại thị trường nhiên liệu, kéo dài thời gian để chuẩn bị cho một hành động tấn công mới ở miền Nam Iran bằng bộ binh.

Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa bình luận về phản hồi của Iran.

Đầu tuần này, Tổng thống Trump cho biết, Mỹ đã chuyển cho Iran một bản đề xuất hòa bình gồm 15 điểm.

Dẫn nguồn phương Tây, Kênh 12 đã công bố 14 trong số 15 điều kiện và lợi ích mà Mỹ đưa ra với Iran. Các điều kiện này gồm:

1. Iran phải dỡ bỏ toàn bộ năng lực hạt nhân hiện có.

2. Iran phải cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

3. Không được làm giàu uranium trên lãnh thổ Iran.

4. Iran phải chuyển giao khoảng 450 kg urani được làm giàu ở mức 60% cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trong thời gian sớm nhất, theo lộ trình sẽ được thống nhất.

5. Các cơ sở hạt nhân tại Natanz, Isfahan và Fordo phải bị tháo dỡ.

6. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế phải được đảm bảo quyền tiếp cận đầy đủ, minh bạch và giám sát toàn diện tại Iran.

7. Iran phải từ bỏ “mô hình” sử dụng các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

8. Iran phải chấm dứt việc tài trợ, chỉ đạo và trang bị cho các lực lượng ủy nhiệm.

9. Eo biển Hormuz phải được duy trì mở và hoạt động như một tuyến hàng hải tự do.

10. Chương trình tên lửa của Iran phải bị hạn chế cả về tầm bắn và số lượng, với các ngưỡng cụ thể sẽ được xác định sau.

11. Việc sử dụng tên lửa trong tương lai chỉ được giới hạn cho mục đích tự vệ.

12. Iran sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt do cộng đồng quốc tế áp đặt.

13. Mỹ sẽ hỗ trợ Iran phát triển chương trình hạt nhân dân sự, bao gồm sản xuất điện tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr.

14. Cơ chế “snapback” (tái áp đặt trừng phạt tự động nếu Iran vi phạm cam kết) sẽ bị loại bỏ.

Hiện chưa có thông tin về điều kiện thứ 15 trong đề xuất của Mỹ.

Tổng thống Trump hôm nay bày tỏ sự thất vọng với cách tiếp cận đàm phán của Iran, đồng thời cảnh báo thời gian để đạt được một thỏa thuận đang dần cạn kiệt.

“Các nhà đàm phán Iran rất khác thường và kỳ lạ. Họ muốn chúng ta đạt được thỏa thuận... vậy mà họ lại công khai nói rằng chỉ đang xem xét đề xuất của chúng ta”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Ông cảnh báo: “Họ nên nghiêm túc ngay, trước khi quá muộn, bởi vì khi điều đó xảy ra, sẽ không có đường quay lại và mọi chuyện sẽ không hề dễ chịu”.