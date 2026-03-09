Nghị sĩ Mỹ nói Washington có thể thu lợi từ chiến dịch không kích Iran

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham (Ảnh: Reuters).

Mỹ sẽ có quyền tiếp cận gần 1/3 trữ lượng dầu của thế giới và thu được lợi nhuận kỷ lục nếu thành công trong chiến dịch tập kích ở Iran, Thượng nghị sĩ Graham nói với Fox News vào ngày 8/3.

Ông Graham đưa ra bình luận này khi giá dầu toàn cầu tăng vượt mốc 100 USD/thùng. Mức tăng này được Tổng thống Donald Trump cho là “cái giá rất nhỏ phải trả” để mang lại hòa bình và ổn định sau khi Mỹ - Israel phát động cuộc chiến chống lại Iran vào ngày 28/2.

Ông Graham mô tả chi phí cho các cuộc tập kích vào Iran là "đáng để bỏ ra". Ông nhắc lại lập luận của chính quyền Mỹ rằng cuộc tấn công nhằm ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Đây là điều mà Tehran từ lâu đã phủ nhận, khẳng định chương trình nguyên tử của họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Theo ông Graham, sau khi Mỹ đạt được mục tiêu trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, sẽ có "một Trung Đông mới và chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền. Sẽ không còn ai đe dọa eo biển Hormuz nữa". Ông cũng kỳ vọng sẽ có một chính phủ “thân thiện” với Mỹ tại Tehran sau chiến dịch không kích.

“Venezuela và Iran có 31% trữ lượng dầu của thế giới. Chúng ta sẽ tiếp cận 31% trữ lượng dầu đã biết đó", ông Graham nói, nhấn mạnh đây sẽ là "cơn ác mộng" với đối thủ của Mỹ, vì vậy đó là một khoản đầu tư tốt.

Sau khi Mỹ - Israel phát động cuộc chiến, Iran đã đóng eo biển Hormuz như một biện pháp đáp trả cứng rắn, đồng thời tập kích một số tàu chở dầu đang cố đi qua tuyến vận tải quan trọng này, khiến dòng chảy năng lượng toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn.

Quân đội Iran cũng đã phóng các đòn trả đũa vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước Vùng Vịnh. Tehran cũng tuyên bố sẽ không khuất phục trước yêu cầu “đầu hàng vô điều kiện” của ông Trump.

Iran phóng loạt hỏa lực siêu vượt âm, phản bác lời đồn cạn kiệt tên lửa (Video: IRNA).

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói Tehran sẽ bác bỏ mọi lời kêu gọi ngừng bắn trong cuộc chiến đang diễn ra với Mỹ và Israel, khẳng định rằng phải có một sự chấm dứt vĩnh viễn đối với hành động khiêu khích.

Ông Araghchi cho biết Iran sẽ tiếp tục chiến đấu sau khi cáo buộc Israel và Mỹ đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn từng đạt được nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái.

“Và bây giờ các bạn lại muốn yêu cầu một lệnh ngừng bắn nữa sao? Mọi chuyện không thể diễn ra như vậy! Phải có một sự chấm dứt vĩnh viễn đối với chiến sự", ông Araghchi nói.

Ông tuyên bố Iran sẽ không bao giờ đầu hàng và sẽ tiếp tục chiến đấu chừng nào còn cần thiết.

Khi được hỏi về nghi vấn Nga hỗ trợ tình báo cho Iran trong cuộc chiến như truyền thông Mỹ đưa tin những ngày trước đó, Ngoại trưởng Iran từ chối đưa ra bình luận về điều này.

“Họ đang giúp chúng tôi theo nhiều cách khác nhau. Tôi không có thông tin chi tiết", ông nói, đồng thời cho biết “sự hợp tác giữa Iran và Nga không phải điều mới và cũng không phải bí mật", ông nhấn mạnh.