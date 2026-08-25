Iran đáp trả tuyên bố chiến tranh kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Tài chính Iran Ali Madanizadeh (Ảnh: Tasnim).

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước IRINN ngày 24/8, Bộ trưởng Tài chính Iran Ali Madanizadeh tuyên bố, Iran đã "hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng" để đối phó với các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào những quốc gia duy trì quan hệ với Tehran.

Ông cho rằng, với các lệnh trừng phạt mới, Mỹ sẽ “thất bại một lần nữa". Ông khẳng định Iran đã xây dựng sẵn một "kế hoạch 2 năm" để ứng phó với các biện pháp trừng phạt của Washington.

"Họ đã thử mọi cách để thách thức ý chí của nhân dân cùng giới lãnh đạo Iran, nhưng đều thất bại. Có vẻ như họ lại muốn nhận thêm một thất bại nữa”, ông nói.

Bộ trưởng Madanizadeh phát biểu thêm: "Chúng tôi đã lường trước tình huống này từ lâu và nắm rất rõ các kế hoạch của họ. Chính phủ đã có một kế hoạch 2 năm, hoàn toàn chủ động và sẵn sàng ứng phó với những diễn biến này".

Ông cảnh báo: "Lần này, họ đừng nghĩ phản ứng của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức phòng thủ thuần túy. Họ nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với các đòn phản công từ phía chúng tôi”.

Cùng ngày, người phát ngôn chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani khẳng định, chính phủ Iran sẽ dẫn dắt đất nước vượt qua những biến động này.

"Bằng sự khôn ngoan và quyết tâm, chính phủ và Tổng thống sẽ tiếp tục đưa đất nước vượt qua giai đoạn này. Chúng tôi không phủ nhận những khó khăn về mặt kinh tế, nhưng bằng sự phán đoán sáng suốt và việc giữ vững khối đại đoàn kết, chúng tôi sẽ vượt qua thử thách cam go này", bà Mohajerani bình luận.

Những tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố các biện pháp trừng phạt mới của Washington nhằm vào Iran. Ông Bessent mô tả đây là "một đợt tấn công dồn dập về kinh tế nhắm vào các kết nối tài chính của Iran trên toàn cầu".

Các lệnh trừng phạt mới nhắm vào gần 60 tổ chức, cá nhân và tàu vận tải tại nhiều quốc gia bị cáo buộc buôn bán "công nghệ hạt nhân và tên lửa" với Iran, hỗ trợ "các chiến dịch không gian mạng" của Tehran và vận chuyển dầu mỏ Iran.

Bộ Tài chính Mỹ cũng xác định tài sản tiền ảo, công nghệ, vàng, hàng không và hàng hải là những lĩnh vực tiềm năng có thể chịu các biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Bộ trưởng Bessent giải thích, Mỹ sẽ trừng phạt bất kỳ quốc gia nào từ chối cắt đứt quan hệ kinh tế với Tehran. Theo đó, Mỹ sẽ loại bỏ khỏi hệ thống giao dịch bằng đồng USD bất kỳ quốc gia nào tiếp tục phát sinh giao dịch tài chính với Tehran, nhằm cô lập Iran trên trường quốc tế.

Theo dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Thế giới (World Bank), Iran hiện xuất khẩu hàng hóa sang 147 quốc gia và nhập khẩu từ 114 quốc gia.

Khi được hỏi làm thế nào Mỹ có thể buộc 3/4 các quốc gia trên thế giới ngừng thương mại với Iran, ông Bessent cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua đã gọi điện cho nhiều lãnh đạo thế giới đưa ra "những đề nghị cụ thể về việc chấm dứt tương tác" với Iran.

Ông Bessent nói, mỗi quốc gia đều có "một thời hạn rõ ràng" thực hiện đề nghị của Washington. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết các quốc gia cũng như thời hạn mà Mỹ đưa ra.

"Chúng tôi nhận thấy cách tốt nhất để làm việc với các nước là thông qua ngoại giao kín. Chúng tôi đang thống nhất quan điểm với từng quốc gia để nêu rõ kỳ vọng của mình. Chúng tôi biết họ là ai, và họ cũng biết chính mình là ai", ông cho biết. Ông cũng nhấn mạnh "không ai có thể đứng ngoài tầm với của các lệnh trừng phạt từ Mỹ".