Mỹ phát động “cuộc chiến quyết định” với Iran

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố chính quyền Mỹ sẽ phát động “cuộc tấn công tài chính” nhằm vào Iran trong ngày 24/8.

"Chúng ta đang bước vào giai đoạn quyết định. Khi bình minh đến, một cuộc chiến về kinh tế sẽ bắt đầu. Đây là cuộc tấn công tài chính quy mô lớn nhất từng được huy động từ trước đến nay để chống lại một đối thủ", ông Bessent viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ dự kiến tổ chức họp báo vào lúc 14 giờ hôm nay (giờ Mỹ).

"Thế giới cần hiểu rằng mục tiêu của chúng tôi là cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế đang duy trì chính quyền Iran cho đến khi Tehran bị cô lập hoàn toàn", ông cho biết.

Ông Bessent cũng cảnh báo “hậu quả” với các quốc gia vẫn duy trì quan hệ làm ăn với Iran.

“Các bên hỗ trợ Iran đã mua và vận chuyển dầu mỏ của nước này. Họ làm ngơ trước hoạt động chuyển giao nhiên liệu trên biển và việc sử dụng trái phép các ngân hàng, trong khi che giấu mức độ hỗ trợ của mình”, lãnh đạo Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố.

"Các quốc gia này tính toán rằng việc xoa dịu chính quyền Iran là giải pháp an toàn hơn. Tuy nhiên, họ nên cân nhắc kỹ lưỡng về hậu quả của việc tiếp tục duy trì điều này”, ông nêu rõ.

Ông Bessent cũng cảnh báo, nếu Iran đáp trả bằng hành động quân sự trước các biện pháp kinh tế của Mỹ, Tổng thống Donald Trump sẽ "đáp trả nhanh chóng và quyết đoán”.

Trước đó, Bộ trưởng Bessent thông báo áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn nhất với Iran nhằm bóp nghẹt nền kinh tế của nước này. Theo ông, kế hoạch đó nhiều khả năng sẽ loại bỏ nhu cầu mở một chiến dịch quân sự lớn hơn nhằm vào Tehran.

Ngày 19/8, Tổng thống Trump doạ tiến hành một cuộc "chiến tranh kinh tế" chưa từng có với Iran, đồng thời cảnh báo hậu quả với bất kỳ quốc gia nào cung cấp "bất kỳ phao cứu sinh nào cho Iran". Ông kêu gọi các đồng minh “đứng về phía Mỹ để cô lập và đánh bại Iran”.

Thông báo được đưa ra sau khi thời hạn 60 ngày dành cho việc đàm phán một thỏa thuận hòa bình với Tehran kết thúc mà không đạt được đột phá. Ông Trump tuyên bố các cuộc đàm phán đã chấm dứt.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi bác bỏ mối đe dọa về các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, cho rằng đây là dấu hiệu của sự tuyệt vọng. Ông cũng khẳng định các biện pháp mới của Washington sẽ không thể đánh bại Tehran.

Ông Mohsen Rezaei, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, kêu gọi các quốc gia khác không tham gia “cuộc chiến kinh tế với Mỹ”. Ông cảnh báo nếu các nước này đứng về phía Washington, Tehran sẽ coi họ là đối thủ.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang chủ yếu liên quan tới quyền kiểm soát eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Tehran.

Iran trên thực tế đã đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải đảm nhận khoảng 1/4 hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu, ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích phối hợp vào ngày 28/2. Đáp lại, hải quân Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran vào tháng 4.

Ngày 23/8, Cơ quan Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) do nhà nước Iran kiểm soát cảnh báo các tàu vi phạm quy định về việc quá cảnh qua eo biển Hormuz có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt, bao gồm phạt tiền, bị bắt giữ hoặc tịch thu.