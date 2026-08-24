Iran cảnh báo đòn giáng dữ dội với Mỹ khi cuộc chiến kinh tế bùng nổ

Các xuồng cao tốc của Iran (Ảnh: PressTV).

Hossein Mohebbi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cảnh báo Iran sẽ tiến hành “các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào những điểm nghẽn năng lượng và các lợi ích thiết yếu của Mỹ” nếu cơ sở hạ tầng của Iran bị tấn công.

“Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran sẽ kéo theo các đòn giáng dữ dội nhằm vào những điểm nghẽn năng lượng và các lợi ích thiết yếu của Mỹ”, ông Mohebbi tuyên bố hôm 24/8.

Ông cho biết các mục tiêu của Mỹ, bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz, đã bị cản trở trong khi hoạt động sản xuất vũ khí của Iran vẫn tiếp diễn.

“Trái với nhận định của đối phương rằng quân đội Iran chỉ có kho dự trữ hạn chế, hoạt động sản xuất tên lửa thông minh và tên lửa dẫn đường của chúng tôi vẫn tiếp tục”, quan chức IRGC nói thêm.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei tuyên bố bác bỏ những yêu cầu của Mỹ trong nỗ lực theo đuổi hòa bình. Ông khẳng định Iran sẽ không chấp nhận các điều kiện do Mỹ đưa ra dưới danh nghĩa chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

“Giới chức Iran ở mọi cấp độ vẫn kiên định trong việc bảo vệ đất nước và sẽ không khuất phục trước những yêu cầu của đối thủ”, người phát ngôn nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo các nước khơi mào cuộc chiến phải gánh chịu hậu quả từ những hành động của mình.

Ông Baghaei cũng cảnh báo bất kỳ quốc gia nào tham gia phong tỏa hải quân Iran hoặc ủng hộ các hành động khác của Mỹ đều sẽ phải đối mặt với hậu quả.

“Phong tỏa hải quân đối với Iran là một hành động gây hấn. Chúng tôi cảnh báo bất kỳ sự ủng hộ nào đối với các biện pháp bất hợp pháp của Mỹ sẽ phải chịu những hậu quả nghiêm trọng, bởi Iran sẽ không bao giờ dung thứ cho những hành động khiêu khích như vậy”, ông Baghaei nhấn mạnh.

Theo ông Baghaei, Iran coi các quốc gia có quân đội Mỹ đồn trú là các bên tham gia vào cuộc xung đột, đồng thời lưu ý rằng các cơ sở quân sự tại những nước này đang trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp.

Trong khi đó, Tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami tuyên bố Tehran sẽ không bao giờ cho phép các quốc gia khác bắt nạt hay ép buộc Iran phải khuất phục.

“Đối thủ phải hiểu rằng Iran sẽ không bao giờ trở thành nơi để họ thử nghiệm các kế hoạch và những cuộc phiêu lưu liều lĩnh. Các lực lượng vũ trang Iran sẽ đáp trả mọi hành động gây hấn và kiên quyết bảo vệ nền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cũng như an ninh quốc gia", ông Hatami cho biết.

Mỹ nối lại hoạt động phong tỏa hải quân đối với Iran vào ngày 14/7. Ngày 23/8, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo quân đội Mỹ đã chuyển hướng tổng cộng 70 tàu đi qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Donald Trump tuần trước tuyên bố khởi động cuộc chiến kinh tế và cô lập Iran ở mức chưa từng có. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng xác nhận Washington có kế hoạch phát động một “cuộc tấn công tài chính” nhằm vào Iran.

Ông Trump cũng cảnh báo những quốc gia có các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc cơ quan chính phủ hỗ trợ Tehran sẽ phải đối mặt với hậu quả kinh tế nghiêm trọng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 24/8, Tổng thống Trump khẳng định Iran đang “sụp đổ hoàn toàn” trước khi công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm gây sức ép lên Iran.