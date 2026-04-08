Iran cảnh báo "giai đoạn trả đũa mới" với Mỹ và Israel

Một vụ phóng tên lửa của Iran (Ảnh: Tasnim).

Đăng tải một video trên nền tảng mạng xã hội UpScrolled, Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Seyyed Majid Mousavi, cho biết: “Giờ đây, giai đoạn mới của cuộc chiến đã bắt đầu, với các bệ phóng đôi mới cho tên lửa Fateh và Kheibar Shekan, tất cả các cuộc tấn công trước đây sẽ được tăng gấp đôi”.

Trong một tuyên bố thông báo về việc khởi động làn sóng thứ 99 của Chiến dịch Lời hứa Đích thực 4 (True Promise 4), IRGC nhắc lại rằng Iran “đã không và sẽ không bao giờ là bên khởi xướng các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự”.

Tuy nhiên, cơ quan này nói thêm, IRGC “sẽ không ngần ngại trả đũa những hành động nhắm vào các cơ sở dân sự của Iran”.

Để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào tiếp theo vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, lực lượng IRGC “sẽ gây ra thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng của Mỹ và các đối tác của họ đến mức họ sẽ bị tước đoạt nguồn dầu mỏ và khí đốt của khu vực trong nhiều năm tới”.

IRGC nói rằng các đồng minh khu vực của Washington cần nhận thức được thực tế là cho đến nay IRGC đã “thể hiện sự kiềm chế to lớn và thực hiện thận trọng trong việc lựa chọn các mục tiêu trả đũa, vì sự tôn trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp”. Tuyên bố nói thêm, lực lượng vũ trang Iran sẽ gạt bỏ tất cả những cân nhắc và sự tự kiềm chế đó kể từ bây giờ.

Kể từ khi Mỹ phối hợp với Israel phát động chiến dịch không kích nhằm vào Iran hôm 28/2, cơ sở hạ tầng của nước này đã liên tục bị nhắm mục tiêu.

Để đáp trả, Iran đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái hàng ngày vào các tài sản và căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Dưới áp lực trong nước ngày càng tăng về việc chấm dứt xung đột, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa cảnh báo sẽ ném bom các cây cầu và nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz vào tối 7/4 (7h sáng nay 8/4 theo giờ Việt Nam).

Iran đã áp đặt các hạn chế đối với việc di chuyển qua eo biển này vài ngày sau khi xung đột nổ ra. Tehran tuyên bố các tàu liên quan đến Mỹ và Israel không được sử dụng tuyến đường thủy này.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, bên trung gian đàm phán, đã đề xuất một lệnh ngưng bắn 2 tuần để tiếp tục các cuộc đàm phán ngoại giao. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc và sẽ sớm đưa ra phản hồi.

Tehran đã cắt đứt các tiếp xúc trực tiếp với Washington sau khi Tổng thống Trump dọa “phá hủy toàn bộ nền văn minh Iran vào đêm nay”, mặc dù các cuộc đàm phán thông qua trung gian vẫn tiếp tục.

Theo Wall Street Journal, việc cắt đứt liên lạc trực tiếp đã tạm thời làm phức tạp thêm các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận trước thời hạn chót, nhưng không gây nguy hiểm hoàn toàn cho các cuộc đàm phán. Một nguồn tin khẳng định, Tehran thực hiện bước đi này như một dấu hiệu thách thức đối với lập trường của Washington.