Mỹ dừng tấn công Iran 2 tuần, Israel cũng đồng ý ngừng bắn

“Trên cơ sở các cuộc trao đổi với Thủ tướng Sheikhbaz Sharif và Thống soái Asim Munir của Pakistan, trong đó họ đề nghị tôi tạm dừng lực lượng hủy diệt dự kiến được triển khai tối nay nhằm vào Iran, và với điều kiện Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng ý mở hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz, tôi đồng ý tạm dừng ném bom và tấn công Iran trong thời hạn 2 tuần. Đây sẽ là một lệnh ngừng bắn hai chiều!”, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội vào ngày 7/4.

“Lý do cho quyết định này là vì chúng tôi đã đạt được và vượt qua tất cả các mục tiêu quân sự, đồng thời đang tiến rất gần đến một thỏa thuận dứt khoát về hòa bình lâu dài với Iran cũng như hòa bình tại Trung Đông. Chúng tôi đã nhận được đề xuất gồm 10 điểm từ phía Iran, và tin rằng đây là một cơ sở khả thi để tiến hành đàm phán”, ông Trump cho biết thêm.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, “hầu hết các vấn đề từng gây tranh cãi giữa Mỹ và Iran trước đây đã được hai bên thống nhất, nhưng thời hạn 2 tuần sẽ cho phép hoàn tất và ký kết thỏa thuận”.

“Thay mặt cho nước Mỹ, với tư cách là Tổng thống, đồng thời đại diện cho các quốc gia Trung Đông, tôi rất vinh dự khi vấn đề kéo dài này sắp được giải quyết”, ông Trump nhấn mạnh.

Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Aref ngày 7/4 tuyên bố Tehran đã chuẩn bị cho mọi khả năng trong cuộc chiến với Mỹ và Israel.

“An ninh quốc gia và tính bền vững của cơ sở hạ tầng là mục tiêu được chúng tôi tính toán kỹ lưỡng. Chính phủ đã hoàn thiện các biện pháp cần thiết một cách chi tiết cho mọi kịch bản. Không có mối đe dọa nào nằm ngoài sự chuẩn bị và khả năng thu thập thông tin tình báo của chúng tôi”, ông Aref viết trên Instagram.

Tuyên bố của quan chức Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo “cả một nền văn minh sẽ diệt vong đêm nay, không bao giờ có thể được phục hồi nữa”, nếu Iran không đồng ý với yêu cầu của ông về việc mở lại eo biển Hormuz trước 20h ngày 7/4 (7h ngày 8/4 giờ Việt Nam).

Tổng thống Trump yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz nếu không muốn cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có các cây cầu và nhà máy điện, bị tàn phá. Eo biển Hormuz là huyết mạch hàng hải Báo Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Trung Đông cho biết Iran đã cắt đứt các cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp với Mỹ sau khi Tổng thống Trump đặt ra hạn chót cho Tehran về việc mở lại eo biển Hormuz.

Quan chức Trung Đông nhận định động thái này nhằm thể hiện sự không hài lòng của Tehran.

Vài giờ trước hạn chót của Mỹ, quân đội Israel tuyên bố đã tiến hành một loạt cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng trên khắp Iran.

Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng được chính quyền Iran xác nhận vào ngày 7/4 bao gồm một cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cây cầu ở thành phố Qom và một cuộc tấn công khác vào một cây cầu đường sắt ở miền trung Iran khiến 2 người thiệt mạng

.Chính quyền địa phương cũng cho biết một cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã làm tê liệt một tuyến đường cao tốc quan trọng ở miền bắc Iran, nối thành phố Tabriz với Tehran.

Hãng thông tấn Mizan cũng đưa tin về một cuộc tấn công vào đường ray xe lửa ở Karaj, ngoại ô Tehran.

Truyền thông Iran ngày 7/4 đưa tin Mỹ đã tiến hành cuộc không kích vào đảo Kharg, huyết mạch dầu mỏ của nước này.