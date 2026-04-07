Mỹ có thể đã tấn công 50 mục tiêu quân sự trên đảo Kharg

Đảo Kharg của Iran (Ảnh: CNBC).

Hãng thông tấn Mehr của Iran, đưa tin một vài vụ nổ lớn mới xảy ra hôm nay tại khu vực đảo Kharg nằm trong eo biển Hormuz.

“Mỹ và Israel dường như đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào đảo Kharg, và nhiều tiếng nổ cũng được nghe thấy trên đảo”, Mehr đưa tin.

Phóng viên của BBC cũng đăng tin trên X: "Truyền thông Iran đưa tin về nhiều vụ nổ lớn trên đảo Kharg do hậu quả từ một cuộc tấn công của Israel”.

Axios dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết, quân đội Mỹ đã không kích các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg.

Các cuộc tấn công vào những cây cầu trên khắp Iran dường như cũng đã bắt đầu, khi Phó tỉnh trưởng Qom cho biết về một cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào một cây cầu ngoại ô Qom, thành phố được cho là nơi Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đang ở.

Ngoài ra, một quan chức địa phương cho biết, 2 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào một cây cầu đường sắt ở thành phố Kashan, miền Trung Iran. Vụ việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi Israel cảnh báo người dân Iran tránh xa các tuyến tàu hỏa.

Phía Iran cũng như Mỹ và Israel chưa đưa ra bình luận. Hiện cũng chưa có thông tin về nguyên nhân vụ nổ cũng như thiệt hại mà nó có thể gây ra.

Đảo Kharg nằm cách bờ biển Iran khoảng gần 300km về phía tây bắc. Nó thường được gọi là "hòn đảo cấm" vì nằm tách biệt với đất liền và có hệ thống an ninh cực kỳ nghiêm ngặt.

Hòn đảo là cảng đầu mối chính xử lý xuất khẩu dầu của Iran và có diện tích rất nhỏ. Nó xử lý tới 90% sản phẩm dầu mỏ của Iran và có các cơ sở lưu trữ lên đến 30 triệu thùng dầu.

Tháng trước, quân đội Mỹ đã không kích vào cơ sở quân sự của Iran trên đảo Kharg. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể san phẳng các hạ tầng dầu mỏ tại đây nếu Iran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz. Chính quyền của ông Trump được cho là cũng không loại trừ phương án thực hiện một chiến dịch đổ bộ để kiểm soát đảo Kharg, nơi được coi là huyết mạch xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Đáp lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo, cơ sở hạ tầng năng lượng của các đồng minh Mỹ ở Trung Đông sẽ bị thiêu rụi, làm gián đoạn nguồn cung cấp dầu khí khu vực "trong nhiều năm" nếu các tài sản năng lượng của Iran bị tấn công. IRGC tuyên bố "sự kiềm chế đã kết thúc".

Tin tức về các vụ nổ trên đảo Kharg xuất hiện giữa lúc chiến sự Iran leo thang. Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tuần này cảnh báo xóa sổ mọi cây cầu, nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở lại Hormuz sau hạn chót 20h ngày 7/4.

"Chúng ta sẽ kết thúc kỳ nghỉ tại Iran bằng cách cho nổ tung và xóa sổ hoàn toàn tất cả các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg, những nơi mà chúng ta đã cố ý chưa đụng đến", ông viết trên Truth Social.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bình luận: “Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Tôi tin rằng họ đang đàm phán với thiện chí. Tôi đoán là chúng ta sẽ sớm biết thôi”.